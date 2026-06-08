Wall Street ouvre en hausse, la tech se redresse

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en hausse lundi, les valeurs technologiques rebondissant après une correction brutale en fin de semaine dernière tandis que les investisseurs continuent de surveiller les derniers développements au Moyen-Orient.

Vers 14H05 GMT, l'indice Nasdaq - qui rassemble de nombreuses valeurs du secteur technologique - prenait 0,87%. L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,62% et le Dow Jones gagnait 0,36%.

La place américaine a subi vendredi une forte vague de ventes touchant les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), en particulier les semi-conducteurs, qui portent le marché depuis plusieurs mois.

Le Nasdaq a ainsi enregistré sa pire séance depuis avril 2025 et le choc des droits de douane de Donald Trump.

"La peur a pris le dessus, (...) le marché a réagi de manière excessive", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Mais aujourd'hui, les esprits s'apaisent, et les investisseurs reviennent pour s'adonner à des achats à bon compte", poursuit l'analyste.

Le géant des puces Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, gagnait 1,82% à 208,83 dollars, après avoir chuté de plus de 6% vendredi. Sa valorisation repassait ainsi au-dessus du seuil symbolique de 5.000 milliards de dollars.

D'autres grands noms du secteur reprenaient aussi des couleurs, à l'instar d'Intel (+9,06%), AMD (+3,83%), Micron (+9,39%) ou Qualcomm (+2,06%).

Le retournement du jour "s'explique en partie par un simple réflexe: les traders parient que la chute de vendredi n'était rien d'autre qu'une correction attendue depuis longtemps dans un marché extrêmement haussier", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Certains attribuent également ce mouvement à un regain d'optimisme lié aux derniers rebondissements au Moyen-Orient", ajoute l'analyste.

L'Iran a annoncé lundi l'arrêt de son opération militaire contre Israël, après un message de Donald Trump exhortant les deux pays à cesser "immédiatement" leurs attaques réciproques.

Ce dernier développement a freiné la hausse des prix du brut lundi, réduisant ainsi quelque peu les inquiétudes liées à l'inflation.

Sur le marché obligataire, l'échéance à dix ans des emprunts de l'Etat américain était stable par rapport à la clôture vendredi, à 4,53%.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mai, suivi des prix à la production (PPI) jeudi.

Autre événement majeur: l'introduction en Bourse du géant de l'aérospatial SpaceX, la plus importante de l'histoire, est attendue vendredi.

Au tableau des valeurs, le fabricant de verre, de céramique et de fibres optiques Corning (+4,93% à 186,33 dollars) était recherché après l'annonce d'un accord de plusieurs milliards de dollars avec Amazon.

Cet accord vise à fournir des matériaux "destinés à alimenter le réseau croissant de centres de données d'Amazon à travers les États-Unis", selon un communiqué.

Le spécialiste des semi-conducteurs Marvell Technology (+8,90% à 286,92 dollars) profitait à la fois du mouvement haussier des valeurs de la tech, mais aussi de l'annonce de sa cotation prochaine au sein de l'indice S&P 500.

Depuis le début de l'année, le titre a plus que triplé sa valeur.

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