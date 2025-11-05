 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.

FAITS MARQUANTS

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Match Group MTCH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 35 à 32 dollars

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 284 à 289 dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 61 $ à 59 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 210 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 310 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 180 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 260 $ contre 246 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le cours cible de 270 à 290 dollars

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 $ à 101 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW réduit son objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 329 $, contre 333 $ auparavant

* Apollo APO.N : KBW relève le cours cible à 173 $ contre 162 $

* Apollo APO.N : TD Cowen relève le cours cible à 164 $, contre 155 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève le prix cible de 165 $ à 225 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 180 $ à 215 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna augmente le prix cible de 125 $ à 155 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 170 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 32 $ à 26 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le cours cible de 62 $ à 63 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen ramène le cours cible à 15 $, contre 50 $ auparavant

* BP BP.N : Berenberg relève le cours cible à 41,5 $ contre 39 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le cours cible de 289 $ à 265 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies augmente le prix cible de 570 $ à 700 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 100

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 67 $ contre 80 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit le cours cible de 205 $ à 170 $

* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 17 $, contre 21 $ auparavant

* Colliers International Group Inc CIGI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 190 $

* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 229 $ à 274 $

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 51 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève le prix cible de 128 à 133 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le PT de "market perform" à "outperform

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève l'objectif de cours à 219 $ contre 217 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45

* Flywire Corp FLYW.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 18 $

* Gartner IT.N : Jefferies réduit le cours cible à 255 $ contre 260 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 95 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel augmente le prix cible à 65 $ contre 58 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 61 $ à 65 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève le prix cible de 70 $ à 71 $

* Iac Inc IAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 45 $ à 41 $

* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $, contre 45 $ auparavant

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Jefferies relève le cours cible de 47 à 48 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 59 $ à 98 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 172 $, contre 180 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 250 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible à 294 $, contre 281 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 725 $ contre 720 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ contre 170 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies ramène le cours cible à 32 $, contre 35 $ auparavant

* Match Group MTCH.O : RBC réduit le prix cible de 39 $ à 37 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 84 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le cours cible de 72 $ à 80 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 48 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : KBW réduit le prix cible à 10$ de 11

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 43 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 24 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève le cours cible de 99 à 111 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 181 à 197 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 180 $ contre 225 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 192 $ à 172 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies augmente le prix cible à 26 $ contre 19 $

* Pinterest PINS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 40$ contre 50

* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 36$ contre 44

* Pinterest PINS.N : RBC réduit le prix cible à 38 $ contre 45 $

* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit le prix cible à 34 $ contre 39 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 180 à 182 dollars

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $ contre 141 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 39 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 246 $ contre 262 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève le prix cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 63 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 158 $ à 160 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 115 à 117 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de 22 $ à 19

$

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 74 $

* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 16 $ auparavant

* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 80 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson relève le prix cible à 460$ contre 355

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 110 $ à 95 $

* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 54 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 52 $

* Toast Inc TOST.N : RBC réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson augmente le prix cible de 465 $ à 485 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 516 $ à 518 $

* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit le prix cible à 45$ de 60

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit le prix cible à 39$ de 58

* Uber UBER.N : D.A.Davidson augmente le prix cible à 108$ contre 102

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 110 dollars, contre 106 dollars auparavant

* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à 114 $, contre 108 $ auparavant

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 70 $ à 84 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ de 123

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 72 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 50

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 65$ de 88

* Upwork Inc UPWK.O : Roth MKM augmente l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 35 à 42 dollars

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 à 360 dollars

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 355 à 400 dollars

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 390 $

* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit le prix cible de 430 à 400 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 350 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 280 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève le cours cible à 147 $, contre 142 $ auparavant

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 157 à 158 dollars

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 156 $ à 162 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 200 $ contre 230 $

Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 10:40:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

