information fournie par Reuters • 05/11/2025 à 10:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.

FAITS MARQUANTS

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Match Group MTCH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 35 à 32 dollars

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 284 à 289 dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 61 $ à 59 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 210 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 310 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 180 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 260 $ contre 246 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le cours cible de 270 à 290 dollars

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 $ à 101 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW réduit son objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 329 $, contre 333 $ auparavant

* Apollo APO.N : KBW relève le cours cible à 173 $ contre 162 $

* Apollo APO.N : TD Cowen relève le cours cible à 164 $, contre 155 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève le prix cible de 165 $ à 225 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 180 $ à 215 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna augmente le prix cible de 125 $ à 155 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 170 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 32 $ à 26 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le cours cible de 62 $ à 63 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen ramène le cours cible à 15 $, contre 50 $ auparavant

* BP BP.N : Berenberg relève le cours cible à 41,5 $ contre 39 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le cours cible de 289 $ à 265 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies augmente le prix cible de 570 $ à 700 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 100

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 67 $ contre 80 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit le cours cible de 205 $ à 170 $

* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 17 $, contre 21 $ auparavant

* Colliers International Group Inc CIGI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 190 $

* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 229 $ à 274 $

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 51 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève le prix cible de 128 à 133 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le PT de "market perform" à "outperform

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève l'objectif de cours à 219 $ contre 217 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45

* Flywire Corp FLYW.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 18 $

* Gartner IT.N : Jefferies réduit le cours cible à 255 $ contre 260 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 95 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel augmente le prix cible à 65 $ contre 58 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 61 $ à 65 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève le prix cible de 70 $ à 71 $

* Iac Inc IAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 45 $ à 41 $

* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $, contre 45 $ auparavant

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Jefferies relève le cours cible de 47 à 48 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 59 $ à 98 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 172 $, contre 180 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 250 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible à 294 $, contre 281 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 725 $ contre 720 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ contre 170 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies ramène le cours cible à 32 $, contre 35 $ auparavant

* Match Group MTCH.O : RBC réduit le prix cible de 39 $ à 37 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 84 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le cours cible de 72 $ à 80 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 48 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : KBW réduit le prix cible à 10$ de 11

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 43 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 24 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève le cours cible de 99 à 111 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 181 à 197 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 180 $ contre 225 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 192 $ à 172 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies augmente le prix cible à 26 $ contre 19 $

* Pinterest PINS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 40$ contre 50

* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 36$ contre 44

* Pinterest PINS.N : RBC réduit le prix cible à 38 $ contre 45 $

* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit le prix cible à 34 $ contre 39 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 180 à 182 dollars

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $ contre 141 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 39 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 246 $ contre 262 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève le prix cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 63 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 158 $ à 160 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 115 à 117 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de 22 $ à 19

$

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 74 $

* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 16 $ auparavant

* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 80 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson relève le prix cible à 460$ contre 355

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 110 $ à 95 $

* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 54 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 52 $

* Toast Inc TOST.N : RBC réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson augmente le prix cible de 465 $ à 485 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 516 $ à 518 $

* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit le prix cible à 45$ de 60

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit le prix cible à 39$ de 58

* Uber UBER.N : D.A.Davidson augmente le prix cible à 108$ contre 102

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 110 dollars, contre 106 dollars auparavant

* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à 114 $, contre 108 $ auparavant

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 70 $ à 84 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ de 123

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 72 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 50

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 65$ de 88

* Upwork Inc UPWK.O : Roth MKM augmente l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 35 à 42 dollars

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 à 360 dollars

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 355 à 400 dollars

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 390 $

* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit le prix cible de 430 à 400 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 350 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 280 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève le cours cible à 147 $, contre 142 $ auparavant

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 157 à 158 dollars

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 156 $ à 162 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 200 $ contre 230 $