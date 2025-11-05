TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.
FAITS MARQUANTS
* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Match Group MTCH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 35 à 32 dollars
* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 284 à 289 dollars
* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 61 $ à 59 $
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 210 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 310 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 180 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 260 $ contre 246 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le cours cible de 270 à 290 dollars
* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 $ à 101 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW réduit son objectif de cours à 37 $ contre 40 $
* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 329 $, contre 333 $ auparavant
* Apollo APO.N : KBW relève le cours cible à 173 $ contre 162 $
* Apollo APO.N : TD Cowen relève le cours cible à 164 $, contre 155 $ auparavant
* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève le prix cible de 165 $ à 225 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 180 $ à 215 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna augmente le prix cible de 125 $ à 155 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 170 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 32 $ à 26 $
* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le cours cible de 62 $ à 63 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen ramène le cours cible à 15 $, contre 50 $ auparavant
* BP BP.N : Berenberg relève le cours cible à 41,5 $ contre 39 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le cours cible de 289 $ à 265 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies augmente le prix cible de 570 $ à 700 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 100
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 70 $
* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 67 $ contre 80 $
* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit le cours cible de 205 $ à 170 $
* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 17 $, contre 21 $ auparavant
* Colliers International Group Inc CIGI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 190 $
* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 229 $ à 274 $
* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 51 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève le prix cible de 128 à 133 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le PT de "market perform" à "outperform
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève l'objectif de cours à 219 $ contre 217 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45
* Flywire Corp FLYW.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 18 $
* Gartner IT.N : Jefferies réduit le cours cible à 255 $ contre 260 $
* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 95 $
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 95 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel augmente le prix cible à 65 $ contre 58 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars
* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 77 à 83 dollars
* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 61 $ à 65 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève le prix cible de 70 $ à 71 $
* Iac Inc IAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 45 $ à 41 $
* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $, contre 45 $ auparavant
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Jefferies relève le cours cible de 47 à 48 dollars
* Invitation Homes Inc INVH.N : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 59 $ à 98 $
* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 210 à 230 dollars
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 172 $, contre 180 $ auparavant
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 250 dollars
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible à 294 $, contre 281 $ auparavant
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 725 $ contre 720 $
* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ contre 170 $
* Match Group MTCH.O : Jefferies ramène le cours cible à 32 $, contre 35 $ auparavant
* Match Group MTCH.O : RBC réduit le prix cible de 39 $ à 37 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 84 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le cours cible de 72 $ à 80 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 48 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 51 $ à 49 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 67 $ à 65 $
* New Mountain Finance Corp NMFC.O : KBW réduit le prix cible à 10$ de 11
* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 43 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 24 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève le cours cible de 99 à 111 dollars
* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 100 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 181 à 197 dollars
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 180 $ contre 225 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 192 $ à 172 $
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies augmente le prix cible à 26 $ contre 19 $
* Pinterest PINS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 40$ contre 50
* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35
* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 36$ contre 44
* Pinterest PINS.N : RBC réduit le prix cible à 38 $ contre 45 $
* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit le prix cible à 34 $ contre 39 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 180 à 182 dollars
* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $ contre 141 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 39 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 246 $ contre 262 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève le prix cible à 86 $, contre 77 $ auparavant
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 82 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 63 $
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 158 $ à 160 $
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 115 à 117 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de 22 $ à 19
$
* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 22 $ à 20 $
* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle
* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève le cours cible de 24 $ à 28 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 110 $ à 120 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 11 $ à 12 $
* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 74 $
* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 16 $ auparavant
* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève le cours cible de 14 à 16 dollars
* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 80 dollars
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson relève le prix cible à 460$ contre 355
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40$ de 43
* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 11 $
* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 110 $ à 95 $
* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 24 $ à 25 $
* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 54 $
* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 52 $
* Toast Inc TOST.N : RBC réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant
* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson augmente le prix cible de 465 $ à 485 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 516 $ à 518 $
* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit le prix cible à 45$ de 60
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit le prix cible à 39$ de 58
* Uber UBER.N : D.A.Davidson augmente le prix cible à 108$ contre 102
* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 110 dollars, contre 106 dollars auparavant
* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible de 100 à 110 dollars
* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à 114 $, contre 108 $ auparavant
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 70 $ à 84 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ de 123
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 72 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 50
* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 65$ de 88
* Upwork Inc UPWK.O : Roth MKM augmente l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 35 à 42 dollars
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 à 360 dollars
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 355 à 400 dollars
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 390 $
* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit le prix cible de 430 à 400 dollars
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 350 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 300 $
* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 280 $
* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève le cours cible à 147 $, contre 142 $ auparavant
* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 157 à 158 dollars
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 156 $ à 162 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 30 $
* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 200 $ contre 230 $
