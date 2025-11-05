 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Soudan, des images satellite pour témoigner des massacres d'El-Facher
information fournie par AFP 05/11/2025 à 13:22

Photo satellite prise par Vantor le 30 octobre 2025 et distribuée le 31 octobre, montrant une vue générale de l'hôpital saoudien d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Photo satellite prise par Vantor le 30 octobre 2025 et distribuée le 31 octobre, montrant une vue générale de l'hôpital saoudien d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Au Soudan, les images satellite jouent un rôle sans précédent dans la mise en évidence des atrocités commises à El-Facher, dernier bastion de l'armée au Darfour pris fin octobre par les paramilitaires, explique dans un entretien avec l'AFP Nathaniel Raymond, du Humanitarian Research Lab (HRL).

Ces images prises du ciel étaient le seul moyen de suivre la situation sur le terrain, dans une zone géographique inaccessible, avec un réseau de communication défaillant, comme l'explique le directeur de ce laboratoire qui s'est imposé comme source essentielle d'information sur le conflit en cours.

Sur les images zoomées en gros plan de la maternité d'El-Facher, que le HRL a publiées dans son rapport du 28 octobre, on aperçoit des "tas d'objets blancs". Ils n'étaient pas là auparavant, mesurent "approximativement 1,1 à 1,9 mètre", soit la taille d'humains allongés ou aux bras ou jambes repliés.

A proximité, au sol, ce que le laboratoire décrit comme des "décolorations rougeâtres" pouvant correspondre à du sang.

Photo satellite prise le 30 octobre 2025 et distribuée le 31 octobre par Vantor, montrant des levées de terre autour du village de Kinin, près d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Photo satellite prise le 30 octobre 2025 et distribuée le 31 octobre par Vantor, montrant des levées de terre autour du village de Kinin, près d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Le lendemain, l'Organisation mondiale de la Santé a annoncé le "meurtre tragique de plus de 460 patients et soignants" dans la maternité.

Ces images satellite analysées par le laboratoire de l'université américaine de Yale, qui documentait la situation à El-Facher depuis le début du siège il y a 18 mois, ont déclenché l'"indignation générale", souligne Nathaniel Raymond auprès de l'AFP.

- "Volume record" -

Le laboratoire a alerté les Nations unies et le gouvernement américain depuis le début du siège de la ville et ses rapports sont devenus une référence pour suivre les avancées géographiques des deux camps, alors que tous les accès à El-Facher restent bloqués malgré les appels à ouvrir des couloirs humanitaires.

Photo satellite fournie par Vantor prise le 26 octobre 2025 et montrant des destructions à l'aéroport d'El-Facher. Image diffusée le 31 octobre 2025 ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Photo satellite fournie par Vantor prise le 26 octobre 2025 et montrant des destructions à l'aéroport d'El-Facher. Image diffusée le 31 octobre 2025 ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

L'imagerie satellitaire s'est imposée comme un outil indispensable aux ONG et médias dans plusieurs régions du monde où l'accès est compliqué, voire impossible - à Gaza, en Ukraine, au Soudan.

Plusieurs entreprises scannent le globe quotidiennement, avec comme unique entrave les conditions météorologiques. En fonction des capteurs embarqués sur les satellites, il est possible de distinguer clairement des bâtiments, des véhicules et même des foules.

Les chercheurs du HRL recoupent ensuite ce que les images aériennes montrent avec d'autres informations, notamment issues des médias et réseaux sociaux, comme l'indique le laboratoire de Yale dans sa méthodologie.

Au moment de la chute d'El-Facher et d'une "manière horrible", les paramilitaires ont "facilité" le travail du laboratoire en publiant un flot de vidéos de leurs exactions sur les réseaux sociaux, explique Nathaniel Raymond.

Photo prise le 30 octobre 2025 et publiée le 31 octobre par Vantor, montrant des gens rassemblés aux abord d'un village proche d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Photo prise le 30 octobre 2025 et publiée le 31 octobre par Vantor, montrant des gens rassemblés aux abord d'un village proche d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

"Ils ont commencé à publier des vidéos d'eux-mêmes en train de tuer des gens à un volume record", souligne ce spécialiste des crimes de guerre.

L'équipe de Yale a croisé ces images avec les rares informations disponibles pour pouvoir identifier, dater et géolocaliser les exactions, à partir des images satellite. Le but est d'alerter sur les atrocités commises et d'accumuler des preuves pour que les auteurs de crimes ne restent pas impunis.

Selon Nathaniel Raymond, les images de surveillance aériennes collectées après le massacre de Srebrenica en 1995 ont ainsi été cruciales pour poursuivre l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, condamné à la perpétuité par la justice internationale pour crimes de guerre et génocide.

- "Documenter l'élimination" -

L'indignation soulevée par les rapports du laboratoire sur les massacres perpétrés à El-Facher a eu pour effet de diminuer le volume de publication des vidéos par les paramilitaires et de pousser leurs chefs à promettre de punir les auteurs d'exactions, selon le chef du HRL.

Depuis, les vidéos sont rares et "très peu, voire aucune, contiennent des métadonnées", ce qui complique le travail d'analyse.

Photo satellite prise le 30 octobre et publiée le 31 octobre 2025 par Vantor, montrant une zone incendiée au nord-ouest d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Photo satellite prise le 30 octobre et publiée le 31 octobre 2025 par Vantor, montrant une zone incendiée au nord-ouest d'El-Facher ( Satellite image ©2025 Vantor / Handout )

Et les paramilitaires "déposent tellement de corps dans les rues que nous ne pouvons plus les compter individuellement", explique Nathaniel Raymond. "Nous nous concentrons non pas sur le comptage de points individuels, mais sur l'emplacement des tas de corps, pour les mesurer volumétriquement au fur et à mesure qu'ils grossissent".

Leur prochaine mission macabre: "documenter la phase d'élimination" des dépouilles, dit-il. "Nous devons arriver à saisir l'instant où ils commencent à ramasser les corps" et voir grâce aux images satellite "comment ils s'en débarrassent".

Lundi, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a averti que les atrocités commises à El-Facher pourraient "constituer des crimes de guerre et contre l'humanité" s'ils étaient avérés.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:42

    Enfin la presse se réveille il y a pas que hélas pas que Gaza en guerre sur la planète

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    McDonald's: bénéfice net inférieur aux attentes au 3T, affecté par la restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 14:26 

    La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au troisième trimestre, affecté par une charge de près de quarante millions de dollars quasi- intégralement liée au plan d'entreprise du groupe. Le chiffre ... Lire la suite

  • ( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )
    Ørsted dans le rouge au 3T à cause des restructurations
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 14:06 

    En difficulté aux Etats-Unis, le danois Ørsted, spécialisé dans le développement d'énergie éolienne en mer, a enregistré une perte nette au troisième trimestre à cause des restructurations annoncées en septembre pour redresser l'entreprise, selon son rapport publié ... Lire la suite

  • Un restaurant McDonald's à Londres
    McDonald's: Ventes meilleures que prévu au T3, malgré baisse du nombre de visites
    information fournie par Reuters 05.11.2025 13:46 

    par Savyata Mishra McDonald's a fait état mercredi de ventes mondiales comparables supérieures aux attentes au troisième trimestre, malgré un recul du nombre de visites plus important que la moyenne du secteur. Le groupe a enregistré une croissance des ventes mondiales ... Lire la suite

  • Le logo de BofA à Los Angeles
    BofA relève son objectif de rendement pour rattraper ses concurrents
    information fournie par Reuters 05.11.2025 13:31 

    Bank of America (BofA) a relevé mercredi un objectif de rentabilité très surveillé, alors que le deuxième prêteur américain cherche à accroître sa part de marché et à rattraper ses grands concurrents de Wall Street. Les dirigeants devraient expliquer comment BofA ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank