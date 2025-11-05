(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, secteur des semi-conducteurs, McDonald's, Bank Of America, Humana)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture plutôt stable pour le Dow Jones .DJI (-0,05%), mais une baisse de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,36% pour le Nasdaq

.IXIC :

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O recule de 4,9% en avant-Bourse malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes du marché. L'action est chahutée dans un contexte de forte volatilité alors que le cours a plus que doublé depuis le début de l'année, avec notamment une performance boursière en pourcentage meilleure que celle de NVIDIA NVDA.O , le leader de l'intelligence artificielle.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O chute de 9% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs dédié à l'intelligence artificielle (AI) a publié un bénéfices et un chiffre d'affaire trimestriels inférieurs aux attentes, citant des retards de livraison liés à des changements de conception dans les racks d'unités de traitement graphique (GPU).

NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et INTEL INTC.O sont également dans le rouge en avant-Bourse.

* QUALCOMM QCOM.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse.

* BANK OF AMERICA BAC.N

a relevé

mercredi son objectif de rentabilité et vise désormais un rendement des capitaux propres tangibles de 16% à 18% à moyen terme, contre une prévision antérieure d'un rendement à deux chiffres, la banque américaine cherchant à accroître sa part de marché et à rattraper ses concurrents de Wall Street.

* AMAZON AMZN.O a lancé mardi des poursuites en justice contre Perplexity AI dans le cadre d'un litige sur Cormet, un "agent IA" capable d'effectuer des achats ou des réservations à la demande de l'utilisateur. Le géant du commerce en ligne estime que cet outil d'automatisation accède secrètement aux comptes de ses clients, ce qui pose des risques en termes de sécurité.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale du groupe, a annoncé mardi être parvenu à une entente avec Epic Games, développeur du jeu vidéo "Fortnite", pour régler leur litige à propos du magasin d'applications en ligne du géant technologique, indiquant être convenus de réformes destinées à réduire les frais imposés aux développeurs et à favoriser la concurrence.

* MCDONALD'S MCD.N a publié mercredi un chiffre d'affaires comparable mondial supérieur aux attentes au troisième trimestre, les offres de repas abordables proposées par le géant de la restauration rapide ayant contribué à stimuler la demande, même si les consommateurs restent sélectifs dans leurs dépenses.

* MATCH GROUP MTCH.O a publié mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, soulignant des difficultés persistantes malgré ses efforts de redressement. La maison mère de Tinder peine notamment à fidéliser les utilisateurs occasionnels. L'action cède 2% en avant-Bourse.

* RIVIAN AUTOMOTIVE RIVN.O prend 3,4% en avant-Bourse après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à la faveur de solides livraisons, les consommateurs aux Etats-Unis s'étant rués sur un crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars sur l'achat des véhicules électriques avant son expiration.

* PINTEREST PINS.N plonge de 18,6% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieure aux attentes de Wall Street, signe d'une intensification de la concurrence.

* MOSAIC MOS.N a dépassé les attentes en termes de bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande et à une hausse des prix sur la potasse. L'action progresse d'environ 5% en avant-Bourse.

* HUMANA HUM.N a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à une hausse des primes et à des coûts médicaux conforme aux prévisions de l'assureur santé.

* LUMENTUM LITE.O s'envole de 16,3% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes et un premier trimestre meilleur que prévu.

* UPS UPS.N - Un avion-cargo d'UPS s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu et faisant au moins trois morts et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)