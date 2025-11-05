 Aller au contenu principal
CAC 40
8 065,08
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:13

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, secteur des semi-conducteurs, McDonald's, Bank Of America, Humana)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture plutôt stable pour le Dow Jones .DJI (-0,05%), mais une baisse de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,36% pour le Nasdaq

.IXIC :

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O recule de 4,9% en avant-Bourse malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes du marché. L'action est chahutée dans un contexte de forte volatilité alors que le cours a plus que doublé depuis le début de l'année, avec notamment une performance boursière en pourcentage meilleure que celle de NVIDIA NVDA.O , le leader de l'intelligence artificielle.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O chute de 9% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs dédié à l'intelligence artificielle (AI) a publié un bénéfices et un chiffre d'affaire trimestriels inférieurs aux attentes, citant des retards de livraison liés à des changements de conception dans les racks d'unités de traitement graphique (GPU).

NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et INTEL INTC.O sont également dans le rouge en avant-Bourse.

* QUALCOMM QCOM.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse.

* BANK OF AMERICA BAC.N

a relevé

mercredi son objectif de rentabilité et vise désormais un rendement des capitaux propres tangibles de 16% à 18% à moyen terme, contre une prévision antérieure d'un rendement à deux chiffres, la banque américaine cherchant à accroître sa part de marché et à rattraper ses concurrents de Wall Street.

* AMAZON AMZN.O a lancé mardi des poursuites en justice contre Perplexity AI dans le cadre d'un litige sur Cormet, un "agent IA" capable d'effectuer des achats ou des réservations à la demande de l'utilisateur. Le géant du commerce en ligne estime que cet outil d'automatisation accède secrètement aux comptes de ses clients, ce qui pose des risques en termes de sécurité.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale du groupe, a annoncé mardi être parvenu à une entente avec Epic Games, développeur du jeu vidéo "Fortnite", pour régler leur litige à propos du magasin d'applications en ligne du géant technologique, indiquant être convenus de réformes destinées à réduire les frais imposés aux développeurs et à favoriser la concurrence.

* MCDONALD'S MCD.N a publié mercredi un chiffre d'affaires comparable mondial supérieur aux attentes au troisième trimestre, les offres de repas abordables proposées par le géant de la restauration rapide ayant contribué à stimuler la demande, même si les consommateurs restent sélectifs dans leurs dépenses.

* MATCH GROUP MTCH.O a publié mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, soulignant des difficultés persistantes malgré ses efforts de redressement. La maison mère de Tinder peine notamment à fidéliser les utilisateurs occasionnels. L'action cède 2% en avant-Bourse.

* RIVIAN AUTOMOTIVE RIVN.O prend 3,4% en avant-Bourse après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à la faveur de solides livraisons, les consommateurs aux Etats-Unis s'étant rués sur un crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars sur l'achat des véhicules électriques avant son expiration.

* PINTEREST PINS.N plonge de 18,6% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieure aux attentes de Wall Street, signe d'une intensification de la concurrence.

* MOSAIC MOS.N a dépassé les attentes en termes de bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande et à une hausse des prix sur la potasse. L'action progresse d'environ 5% en avant-Bourse.

* HUMANA HUM.N a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à une hausse des primes et à des coûts médicaux conforme aux prévisions de l'assureur santé.

* LUMENTUM LITE.O s'envole de 16,3% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes et un premier trimestre meilleur que prévu.

* UPS UPS.N - Un avion-cargo d'UPS s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu et faisant au moins trois morts et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
277,5400 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
249,3200 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
250,0500 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF AMERICA
53,560 USD NYSE -0,04%
BROADCOM
351,9400 USD NASDAQ 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 085,24 Pts Index Ex 0,00%
HUMANA
282,440 USD NYSE +0,84%
INTEL
37,0300 USD NASDAQ 0,00%
LUMENTUM HLDNGS
188,3600 USD NASDAQ 0,00%
MATCH GROUP
31,5500 USD NASDAQ 0,00%
MCDONALD'S
299,190 USD NYSE +0,94%
MOSAIC
26,550 USD NYSE -2,57%
NASDAQ Composite
23 348,64 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
198,6900 USD NASDAQ 0,00%
PINTEREST RG-A
32,920 USD NYSE -2,37%
QUALCOMM
172,8400 USD NASDAQ 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
12,5000 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 771,55 Pts CBOE 0,00%
SUPER MICRO
47,4000 USD NASDAQ 0,00%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

