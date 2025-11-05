Bouygues s'associe au projet de centrale Sizewell C au Royaume-Uni

Bouygues va participer à la construction de la centrale nucléaire de Sizewell C au Royaume-Uni ( AFP / LOIC VENANCE )

Bouygues va participer à la construction de la centrale nucléaire de Sizewell C au Royaume-Uni, dont EDF est chargé du développement, avec à la clé pour le géant français des recettes d'environ 3,3 milliards d’euros.

Le géant français en a fait l'annonce en même temps que la publication de ses résultats trimestriels, au lendemain de celle par EDF du bouclage du financement du projet. Celui-ci ne devrait pas commencer à produire d'électricité avant 2035.

Les travaux de génie civil, auxquels Bouygues va prendre part dans le cadre d'un consortium baptisé l'alliance CWA (Civil Works Alliance) avec les britanniques Laing O’Rourke et Balfour Beatty, seront attribués au fur et à mesure de l'avancement du projet à compter du quatrième trimestre 2025, indique Bouygues.

"La prise de commandes du projet de Sizewell C, étalée dans le temps, représentera pour Bouygues Construction un montant cumulé de l'ordre de 3 milliards de livres sterling (3,3 milliards d’euros)", précise-t-il.

Le gouvernement britannique avait donné cet été son feu vert à Sizewell C, maintes fois retardé et dont le coût n'a cessé d'enfler pour atteindre à présent quelque 38 milliards de livres (presque 45 milliards d'euros).

Les deux réacteurs de nouvelle génération de type EPR, un projet clé pour la sécurité énergétique du Royaume-Uni qui a abandonné ses centrales à charbon, fourniront de l'électricité à 6 millions de foyers.

Bouygues devient ainsi le deuxième acteur majeur français à bord du projet Sizewell, dont EDF a annoncé mardi porter sa participation à 12,5%, aux côtés du gouvernement britannique (44,9%) et d'autres partenaires, dont notamment La Caisse (anciennement connue sous le nom de Caisse de dépôt et placement du Québec, 20%).

Une fois en service, la centrale fournira 3,2 GW d'électricité, soit environ 7% des besoins en électricité du Royaume-Uni pour une durée de plus de 60 ans, rappelle Bouygues.

- Offre "attractive" -

Côté résultats, le géant français a maintenu un chiffre d'affaires "stable" au troisième trimestre à 15 milliards d'euros en dépit d'effets de change négatifs qui ont pesé pour environ 250 millions d'euros sur la période.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité a progressé de 0,9% à 41,9 milliards d'euros.

Le bénéfice net est en revanche affecté par l'impôt exceptionnel sur les bénéfices des grandes entreprises en France. Il ressort à 675 millions d'euros, en recul de 1,7% en raison de cette taxe dont le montant "est confirmé à environ 100 millions d'euros sur l'ensemble de l'année", précise Bouygues.

Le bénéfice net s'inscrit en revanche en hausse de 7% à 735 millions d'euros sans cette contribution exceptionnelle.

"En dépit de l'environnement macro-économique et géopolitique très incertain, le groupe Bouygues affiche des résultats solides sur les neufs premiers mois de l'année", a commenté le Stéphane Stoll, le directeur financier.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a progressé de 5,5% à 1,8 milliard d'euros, grâce aux métiers de la construction et Equans, sa filiale de gestion énergétique.

Côté perspectives, Bouygues confirme viser une légère croissance du ROCA par rapport à 2024 mais son chiffre d'affaires 2025 "est désormais attendu proche" de celui de 2024, toujours à cause d'un effet de change négatif. Il visait jusque-là un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à 2024.

Bouygues Telecom, qui publiait également mercredi, a vu son activité progresser grâce à l'intégration de La Poste Telecom après son rachat l'année dernière. Le chiffre d'affaires facturé aux clients s'est établi en hausse de 5% à 4,9 milliards d’euros.

La filiale a réaffirmé maintenir l'offre de rachat commune de SFR, déposée mi-octobre avec Free et Orange. "Nous considérons que l'offre est attractive", a affirmé Pascal Grangé, directeur général délégué de Bouygues.

La proposition de rachat, à hauteur de 17 milliards d'euros, avait été refusée dès le lendemain de son annonce par la direction d'Altice France, et remise aussitôt sur la table par les trois opérateurs concurrents.