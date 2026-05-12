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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.

POINTS FORTS

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse l'objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 33 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $

* Aevex Corp AVEX.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours 32 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 33 $

* Aevex Corp AVEX.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours de 35 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note «

surperformer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de

cours de 35 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Stifel lance sa couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours de 28 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : TD Cowen lance sa couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours de 30 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à 136 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 41 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital relève son objectif de cours

de 17 $ à 23 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 50 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 254 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 83 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Certara CERT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à

101 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 170 $ à 1 192

$

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 780 $ à 785 $

* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Digi International Inc DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Emerald Holding Inc EEX.N : Rosenblatt Securities passe de « acheter » à « neutre »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 80

$

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215 $ à 228 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Fox Corp FOXA.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 4 $ à 67 $

* Fox Corp. FOXA.O : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* General Mills GIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 462 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Home Depot Inc HD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 250 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 63 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 124 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif

de cours de 36 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance la couverture avec une note « acheter »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours

de 57 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 81

$

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel relève son objectif de cours de 62 $ à 84 $

* L3Harris Technologies, Inc LHX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 326 $

à 300 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 12 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 48 $ à

38 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 590 $ à 561 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à

67 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver

» à « acheter »

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Barclays relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* MP Materials MP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 141 $ à

111 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec une note «

surpondérer »

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec un objectif de

cours de 220 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92,9 $ à

79,1 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 253 $ à 247 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Rocket Lab RKLB.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 73 $ à 120 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 200 $ à 188 $

* Senseonics Holdings, Inc. SENS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18,5

$ à 14 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198 $ à 207 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 194 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 6 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 102 $

* Stryker Corp SYK.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 435 $ à 350 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation

« neutre »

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 249 $ à

257 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 285 $ à

289 $

* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Toast Inc TOST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance la couverture avec un objectif

de cours de 40 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 361 $ à 371 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 134 $ à 145 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 208 $ à 200 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 047 $ à 1 171 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 87 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Zoominfo Technologies GTM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
20,5000 USD NASDAQ 0,00%
ACCURAY
0,3428 USD NASDAQ 0,00%
AIRBNB
137,0500 USD NASDAQ 0,00%
ALAMAR BIOSC
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ARES MGT RG-A
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ASTRANA HEALTH
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BAB&WIL ENTPS
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BLACKSKY TECH RG-A
41,400 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
121,390 USD NYSE 0,00%
BLOOM ENERGY-A
284,050 USD NYSE 0,00%
BROADCOM
428,4000 USD NASDAQ 0,00%
CALIFORNIA RES
59,665 USD NYSE 0,00%
CELANESE
59,560 USD NYSE 0,00%
CERTARA
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CEVA
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CHEWY RG-A
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CNSTLLTN ENER CO
299,8700 USD NASDAQ 0,00%
COGNEX
67,2600 USD NASDAQ 0,00%
COINBASE GLB RG-A
216,5400 USD NASDAQ 0,00%
CORNING INC
207,300 USD NYSE 0,00%
COSTCO WHSL
999,3800 USD NASDAQ 0,00%
CURTISS-WRIGHT
728,180 USD NYSE 0,00%
CVS HEALTH
92,230 USD NYSE 0,00%
CYTOKINETICS
74,5600 USD NASDAQ 0,00%
DELL TECH RG-C
247,020 USD NYSE 0,00%
DIGI INTERNATION
62,8000 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
90,0000 USD NASDAQ 0,00%
DRAFTKINGS RG-A
24,5100 USD NASDAQ 0,00%
EMERALD HOLDING
4,990 USD NYSE 0,00%
ENLIVEN THERP
39,5900 USD NASDAQ 0,00%
FED AGRIC MTG -C-
176,950 USD NYSE 0,00%
FORTIVE
60,310 USD NYSE 0,00%
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GENERAL MILLS
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GITLAB RG-A
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HARMONIC
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HIMS&HERS HLTH RG-A
29,150 USD NYSE 0,00%
HOME DEPOT
311,450 USD NYSE 0,00%
INSULET
154,1700 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
129,4700 USD NASDAQ 0,00%
KAILERA
23,0550 USD NASDAQ 0,00%
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34,260 USD NYSE 0,00%
KIMCO RLTY REIT
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LENZ THER
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226,085 USD NYSE 0,00%
MASTERCARD RG-A
497,820 USD NYSE 0,00%
MATADOR RES
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40,0800 USD NASDAQ 0,00%
MONGODB-A
294,7100 USD NASDAQ 0,00%
MOSAIC
21,795 USD NYSE 0,00%
MP MATERIALS RG-A
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122,0900 USD NASDAQ 0,00%
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REPUBLIC SERVICE
197,640 USD NYSE 0,00%
RIGETTI COMPUTING
20,5000 USD NASDAQ 0,00%
ROCKET LAB
117,3500 USD NASDAQ 0,00%
SALESFORCE
177,420 USD NYSE 0,00%
SENSEONIC HLDGS
5,7600 USD NASDAQ 0,00%
SI-BONE
11,6500 USD NASDAQ 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
0,8800 USD NASDAQ 0,00%
SMN PRP GRP REIT
200,970 USD NYSE 0,00%
STRYKER
282,640 USD NYSE 0,00%
SUPER MICRO
33,5200 USD NASDAQ 0,00%
TANDEM DIABETES
14,7700 USD NASDAQ 0,00%
TANGER
36,020 USD NYSE 0,00%
TARGA RESOURCES
253,130 USD NYSE 0,00%
TARGET
118,450 USD NYSE 0,00%
TOAST RG-A
24,185 USD NYSE 0,00%
UNITED PARKS
36,510 USD NYSE 0,00%
VARONIS SYSTEMS
28,0000 USD NASDAQ 0,00%
VERSANT RG-A
41,3100 USD NASDAQ 0,00%
VERSANT RG-A WI
40,4000 USD NASDAQ -13,40%
VICTORY CP HLG-A
85,8300 USD NASDAQ 0,00%
VISA RG-A
323,860 USD NYSE 0,00%
VISTRA
152,100 USD NYSE 0,00%
W.P. CAREY REIT
74,060 USD NYSE 0,00%
WALMART
127,5900 USD NASDAQ 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
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WW GRAINGER
1 227,110 USD NYSE 0,00%
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ZOETIS RG-A
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ZOOMINF TECH RG-A
6,0400 USD NASDAQ 0,00%
ZOOMINF TECH RG-A
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 13:35:26.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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