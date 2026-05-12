TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.

POINTS FORTS

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse l'objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 33 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $

* Aevex Corp AVEX.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours 32 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 33 $

* Aevex Corp AVEX.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours de 35 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note «

surperformer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de

cours de 35 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Stifel lance sa couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours de 28 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : TD Cowen lance sa couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours de 30 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à 136 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 41 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital relève son objectif de cours

de 17 $ à 23 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 50 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 254 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 83 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Certara CERT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à

101 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 170 $ à 1 192

$

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 780 $ à 785 $

* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Digi International Inc DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Emerald Holding Inc EEX.N : Rosenblatt Securities passe de « acheter » à « neutre »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 80

$

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215 $ à 228 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Fox Corp FOXA.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 4 $ à 67 $

* Fox Corp. FOXA.O : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* General Mills GIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 462 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Home Depot Inc HD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 250 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 63 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 124 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif

de cours de 36 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance la couverture avec une note « acheter »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours

de 57 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 81

$

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel relève son objectif de cours de 62 $ à 84 $

* L3Harris Technologies, Inc LHX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 326 $

à 300 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 12 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 48 $ à

38 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 590 $ à 561 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à

67 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver

» à « acheter »

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Barclays relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* MP Materials MP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 141 $ à

111 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec une note «

surpondérer »

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec un objectif de

cours de 220 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92,9 $ à

79,1 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 253 $ à 247 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Rocket Lab RKLB.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 73 $ à 120 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 200 $ à 188 $

* Senseonics Holdings, Inc. SENS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18,5

$ à 14 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198 $ à 207 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 194 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 6 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 102 $

* Stryker Corp SYK.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 435 $ à 350 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation

« neutre »

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 249 $ à

257 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 285 $ à

289 $

* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Toast Inc TOST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance la couverture avec un objectif

de cours de 40 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 361 $ à 371 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 134 $ à 145 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 208 $ à 200 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 047 $ à 1 171 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 87 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Zoominfo Technologies GTM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »