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USA : Les prix à la consommation décélèrent en avril
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:58

Les prix de l'essence sont affichés dans une station-service de Titusville

Les prix de l'essence sont affichés dans une station-service de Titusville

Les ‌prix à la consommation ​aux États-Unis ont décéléré sur un mois en avril, montrent ​les données officielles publiées mardi, ​tandis que l'inflation ⁠annuelle poursuit son envolée.

Les prix ‌à la consommation ont augmenté de 0,6% en ​un ‌mois, conformément aux attentes, ⁠après une hausse de 0,9% en mars.

Sur un an, ⁠l'inflation s'accélère ‌à 3,8%, tandis que ⁠les analystes tablaient ‌sur 3,7%, après 3,3% ⁠en mars.

Ces données soulignent ⁠une progression ‌soutenue de l'inflation à un ​rythme ‌annuel pour le deuxième mois consécutif, ce qui ​pourrait renforcer les anticipations selon lesquelles ⁠la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pour encore un certain temps.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Sophie Louet)

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2 commentaires

  • 16:25

    M6372765 : La différence est que maintenant il y a la Chine et dans une moindre mesure l'Europe qui sont de sérieux rivaux économiques et les Américains ne sont plus prêts à vivre des années de misère inflatoire ni surtout de se laisser dépasser au niveau économique par la Chine voire l'UE

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