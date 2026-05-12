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Wall Street ouvre en baisse après les chiffres de l'inflation
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 16:05

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse ‌mardi après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis qui montrent une accélération de l'inflation en rythme annuel, tandis ​que l'incertitude au Moyen-Orient ne favorise pas l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 28,35 points, soit 0,06%, à 49.676,12 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 26,30 points, soit 0,35%, à 7.386,54 points.

Le Nasdaq Composite cède 196,32 ​points, soit 0,75%, à 26.077,81 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a indiqué que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ​avaient progressé en avril de 3,8% sur un an, son plus ⁠haut niveau en près de trois ans, après +3,3% en mars. Sur une base mensuelle, l'inflation a cependant décéléré comme ‌prévu à 0,6% en avril après +0,9%.

Ces chiffres sont publiés alors que Kevin Warsh, le candidat choisi par le président américain Donald Trump, doit être confirmé par le Sénat pour un mandat à la tête ​de la Réserve fédérale américaine (Fed), en remplacement de ‌Jerome Powell.

Le locataire de la Maison blanche a fait régulièrement pression sur Jerome Powell ⁠pour que la Fed baisse ses taux directeurs. Mais les derniers chiffres du CPI ne devraient pas plaider pour une réduction des coûts d'emprunt.

Avant la guerre, les traders s'attendaient à deux baisses de taux, selon le baromètre FedWatch du CME Group. Ils anticipent ⁠désormais un statu quo sur ‌les taux jusqu'à la fin de l'année.

"Nous pensons que les marchés financiers ont mis un peu de ⁠temps à prendre la mesure des dommages économiques qui s'accumulent avec la hausse des prix, des cours du pétrole, des ‌matières premières, tous ces facteurs susceptibles d'accélérer l'inflation mondiale", relève Doug Beath, stratège actions chez Wells Fargo Investment ⁠Institute.

"Le mois d'avril a enregistré les meilleurs rendements du S&P 500 depuis 2020. De toute ⁠évidence, les bénéfices continuent de dépasser ‌les attentes. Mais je pense que même si le CPI est légèrement plus élevé que prévu, cela pourrait revêtir une importance ​accrue étant donné que les négociations (au Moyen-Orient) sont toujours dans l'impasse", ‌a-t-il ajouté.

Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était "sous perfusion" après que Téhéran a rejeté une proposition américaine visant à mettre fin au ​conflit, ce qui fait grimper les cours du pétrole au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, tandis que le détroit d'Ormuz reste de facto bloqué.

Aux valeurs, eBAY recule de 2,39% après avoir rejeté l'offre de rachat pour environ 56 ⁠milliards de dollars de GameStop (-2,91%), sur fond de doutes quant au financement de l'opération.

Le fabricant de caméras d'action GO Pro chute de 14,20% après avoir déclaré étudier ses options stratégiques, y compris une cession ou une fusion.

Intel abandonne 2,43% après avoir grimpé de plus de 17% lors des deux séances précédentes, tandis que l'indice des semi-conducteurs cède 1,91% et celui des nouvelles technologies 0,52% après le récent rallye autour de l'intelligence artificielle (IA).

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Ragini Mathur ​à Bangalore, édité par Benoit Van Overstraeten)

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