TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, Constellation Energy, Metropolitan Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, Constellation Energy et Metropolitan Bank Holding.
POINTS FORTS
* 3M Company MMM.N : HSBC relève son objectif de cours de 185 à 198 dollars
* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : HSBC lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat » et un objectif de cours de 335 dollars
* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 127 $ à 124 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 171 $ à 197 $
* 3M Company MMM.N : HSBC relève son objectif de cours de 185 $ à 198 $
* Abbott ABT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 134 $ à 125 $
* Abbott ABT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 125 $ à 122 $
* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Abbott ABT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Abbott ABT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $
* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 112 $ à 119 $
* AEP AEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 134 $
* AEP AEP.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours-cible de 145,9
$
* Aerovironment, Inc. AVAV.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « Surperformer »;
objectif de cours: 205 $
* Aevex Corp AVEX.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »; objectif de
cours de 21 $
* Aevex Corp AVEX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $
* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 127 $ à 123 $
* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 148 $ à 100 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $
* Alcoa Corp AA.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Alcoa Corp AA.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 55 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 69,5 $
* Ameren Corporation AEE.N : BMO relève son objectif de cours de 113 $ à 115 $
* Ameren Corporation AEE.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 119,1 $
* Ameren Corporation AEE.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours à 114 $
* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Armour Residential Reit, Inc. ARR.N : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15,25 $
* AT&T T.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* AT&T Inc. T.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* AT&T Inc. T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* AT&T, Inc. T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 25,00 $
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27
$
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 31 $ à
29 $
* Atlantic Union Bankshares Corporation AUB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 34 $ à 22 $
* Avista Corporation AVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Bankunited, Inc. BKU.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Bankunited, Inc. BKU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Bankunited, Inc. BKU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $
* Barings BDC Inc BBDC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Bat BTI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 68,1 $ à 67,7 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours de 906 011 $ à 942 405 $
* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève son objectif de cours de 604 $ à 628 $
* Biogen Inc. BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 219,00 $ à 244,00 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : Baird relève son objectif de cours de 42 $ à 48 $
* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 89 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 272 $ à 232 $
* Bsr Real Estate Investment Trust BSRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $
* Builders Firstsource BLDR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 71 $ à 60 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
* Capital One Financial COF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 253 $ à 252 $
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Cava Group, Inc. CAVA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Cencora COR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $
* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un
objectif de cours de 44 $
* Centerpoint Energy CNP.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 47 dollars
* Centrus Energy Corp. LEU.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 215 $ à 178 $
* Cleanspark, Inc. CLSK.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Cleanspark, Inc. CLSK.O : Canaccord Genuity fixe son objectif de cours à 20 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : B. Riley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $
* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* CME Group CME.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $
* CME Group Inc. CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 281 $ à 321 $
* CME Group Inc. CME.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 218 $ à 227 $
* CME Group Inc. CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 367 $
* CME Group Inc. CME.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »
* CME Group Inc. CME.O : KBW relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $
* CME Group Inc. CME.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 337 $ à 359 $
* CME Group Inc. CME.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 329 $
* CME Group, Inc. CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 315 $ à 333 $
* Cms Energy CMS.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 69 dollars
* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
* Community Trust Bancorp, Inc. CTBI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $
* Consolidated Edison ED.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas acheter » et un
objectif de cours de 104 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un
objectif de cours de 335 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 74 $ à 51 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $
* Crown Castle Inc CCI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 108 $ à 93 $
* Crown Castle Inc CCI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 92 $ à 98 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $
* CSX Corporation CSX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $
* CSX Corporation CSX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 55,00 $ à 57,00 $
* CSX Corporation CSX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 57 $ à 58 $
* CSX Corporation CSX.O : RBC relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* CSX Corporation CSX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $
* CSX Corporation CSX.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Danaher DHR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Danaher Corporation DHR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $
* Danaher Corporation DHR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $
* Danaher Corporation DHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 260 $
* Danaher Corporation DHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Danaher Corporation DHR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Danaher Corporation DHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $
* Danaher Corporation DHR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 149 $
* Dominion Energy D.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $
* Dorian Lpg Ltd. LPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* DTE Energy DTE.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 135 dollars
* DTE Energy Company DTE.N : BMO relève son objectif de cours de 139 $ à 141 $
* Duke Energy DUK.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de
123 dollars
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 132 $ à 128 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur
»; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 46 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 123 $ à 137 $
* Eagle Bancorp, Inc. EGBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 131 $ à 137 $
* Edison International EIX.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 56,5 $
* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
et un objectif de cours de 36 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $
* Elevance Health ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 469 $ à 472 $
* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 480,00 $ à 500,00 $
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $
* Elevance Health ELV.N : RBC relève son objectif de cours de 424 $ à 455 $
* Elevance Health ELV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $
* Elevance Health Inc ELV.N : UBS relève son objectif de cours de 460 $ à 523 $
* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 123 $ à 117 $
* Entergy ETR.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 123,5 $
* Equifax Inc. EFX.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 38 $
à 31 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32,5 $
* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 109 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif
de cours de 92 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de
95 dollars
* Eversource Energy ES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $
* Eversource Energy ES.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Ne pas vendre » et un
objectif de cours de 70 $
* Exelon Corp EXC.O : BMO abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Exelon Corp EXC.O : HSBC lance la couverture avec une recommandation « conserver » et un objectif de cours
de 44 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $
* FirstEnergy FE.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de
50 $
* FirstEnergy FE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : HSBC relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à 39,00 $
* GM GM.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 112 $ à 106 $
* GM GM.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $
* Halliburton Company HAL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 117 $ à 137 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* IBM IBM.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $
* IBM IBM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* IBM IBM.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $
* IBM IBM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 280 $
* IBM IBM.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $
* IBM IBM.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 195 $ à 196 $
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 269 $
* IBM IBM.N : Melius Research relève son objectif de cours de 255 $ à 280 $
* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $
* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 238,00 $ à 240,00 $
* IBM IBM.N : Stifel relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* IBM IBM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 235 $ à 256 $
* IBM IBM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* IBM Corp. IBM.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $
* Idacorp, Inc. IDA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 155 $
* Immunome, Inc. IMNM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 155 $ à 154 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 5,00 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* International Business Machines Corporation IBM.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 243 $
* Ionic Digital Inc IOND.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 119 $
* Itg Inc ITG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 16 $ à 9 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »;
objectif de cours à 40 $
* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : BMO relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 94 $ à 84
$
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 81 $ à 79 $
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note
« Surperformance »
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de
cours de 50 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 420 $ à 415 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 385 $ à 350 $
* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 385,00 $ à 345,00 $
* Lam Research LRCX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 365 $ à 360 $
* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 385 $ à 339 $
* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 385,00 $ à 339,00 $
* Lam Research LRCX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 290 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $
* Las Vegas Sands LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 45,00 $
* Las Vegas Sands LVS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 56 $ à 51 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 49,00 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $
* Lennar Corporation LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 488 $ à 469 $
* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 478 $
* Medline Inc. MDLN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 535 $ à 650 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformer »;
objectif de cours: 90 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 64 $
* Meta META.O : Bernstein relève son objectif de cours de 800 $ à 850 $
* Meta META.O : BMO relève son objectif de cours de 580 $ à 685 $
* Meta META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 810 $ à 845 $
* Meta META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 810,00 $ à 845,00 $
* Meta META.O : Citigroup relève son objectif de cours de 895 $ à 905 $
* Meta META.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 700 $ à 800 $
* Meta META.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 820 $ à 840 $
* Meta META.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 860 $ à 870 $
* Meta META.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 920 $ à 940 $
* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 155 $, le portant à 895 $
* Meta META.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 830 $ à 875 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $ à 850 $
* Meta META.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 30 $, le portant à 960 $
* Meta META.O : RBC relève son objectif de cours de 770 $ à 800 $
* Meta META.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 886 $ à 900 $
* Meta META.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Meta META.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 650 $ à 850 $
* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 865 $ à 850 $
* Meta META.O : Wedbush relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays relève son objectif de cours de 780 $ à 880 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : UBS relève son objectif de cours de 884 $ à 892 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 000 $ à 995 $
* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $
* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 108,00 $ à 98,00 $
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9,5 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 215 $
* Molson Coors TAP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Monster Beverage Corp. MNST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 52 $
* Moody's Corporation MCO.N : BMO relève son objectif de cours de 490 $ à 511 $
* Moody's Corporation MCO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 580 $ à 575 $
* Moody's Corporation MCO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 559 $ à 561 $
* Moody's Corporation MCO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 550 $ à 537 $
* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 597 $ à 595 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 633 $ à 626 $
* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 95 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 69 $
* Netstreit Corp. NTST.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 23,5 $ à 21,25 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 103 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BTIG relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Nike, Inc. NKE.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 45 $
* NiSource NI.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 49,5 $
* NiSource Inc. NI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $
* Northern Trust NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 184 $ à 181 $
* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Northrop Grumman NOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 419 $ à 430 $
* Northrop Grumman NOC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 605 $ à 634 $
* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Mizuho lance la couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours à 51 $
* NRG Energy NRG.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de
179 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 51 $ à 31 $
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Old National Bancorp ONB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Onsemi ON.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 127,00 $ à 105,00 $
* Orrstown Financial Services Inc ORRF.O : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $
* Palantir Technologies PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $
* Parabilis Medicines PBLS.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
» et un objectif de cours de 40 $
* PBF Energy Inc. PBF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Pegasystems, Inc. PEGA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* PG&E Corp PCG.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 15,5 $
* PG&E Corp PCG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 295 $ à 308 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat » et un objectif de cours de 119,5 $
* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $
* Portland General Electric Co POR.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Portland General Electric Co POR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $
* Ppl PPL.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours-cible de 42
dollars
* Ppl Corp PPL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Ppl Corporation PPL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 37,00 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 127 $ à 124 $
* Pseg PEG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 79 $ à 77 $
* Public Service Enterprise PEG.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et
un objectif de cours de 72,5 $
* QCR Holdings Inc QCRH.O : KBW relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $
* Quantumscape QS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* RBB Bancorp RBB.O : Stephens relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $
* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 391 $ à 420 $
* Riley Exploration Permian Inc REPX.A : Roth MKM relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Riley Exploration Permian Inc REPX.A : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 57 $
* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 36,00 $ à 30,00
$
* Rli Corp RLI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Rogers Corporation ROG.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 195,00 $
* Rtx Corporation RTX.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $
* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 122 $ à 127 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 129 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $
* Sempra SRE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 99 $ à 97 $
* Sempra SRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $
* Sempra Energy SRE.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif
de cours de 97,5 $
* Sentinelone Inc S.N : Wedbush relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : UBS relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $
* Siteone Landscape Supply SITE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 123 $ à 180 $
* Skinhealth Systems Inc SKIN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 1 $ à 11 $
* Slr Investment Corp SLRC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12,5 $
* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $
* Southern Co SO.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible
de 99,5 dollars
* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC relève son objectif de cours de 160,08 $ à 170 $
* Space Exploration Technologies SPCX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 235,00 $ à
275,00 $
* SpaceX SPCX.O : Clear Street relève son objectif de cours de 217 $ à 248 $
* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 190,00 $ à 180,00 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $
* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 84 $ à 83 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Symbotic Inc. SYM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un
objectif de cours de 444,3 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours de 475 dollars
* Teledyne Technologies TDY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 770,00 $ à 780,00 $
* Teledyne Technologies Incorporated TDY.N : Stifel relève son objectif de cours de 775 $ à 795 $
* Terawulf Inc. WULF.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 45,00 $ à 40,00 $
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 442 $ contre 410 $
* Tesla Inc. TSLA.O : Exane BNP Paribas passe à une recommandation « neutre »; relève son objectif de cours
de 266 $ à 420 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 430 $
* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 450 $ à 460 $
* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $
* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 400,00 $ à 410,00 $
* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 391 $ à 425 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares, TCBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $
* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 255,00 $ à 278,00 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 365 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 305 $ à 290 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 255 $ à 278 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Stifel relève son objectif de cours de 360 $ à 370 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 380 $ à 360 $
* Texas Instruments, Inc. TXN.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* The RealReal, Inc. REAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* The Williams Companies, Inc. WMB.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 775 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 720 $ à 750 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 575 $ à 675 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 785 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 760 $ à 820 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 620 $ à 735 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : RBC relève son objectif de cours de 580 $ à 730 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Stifel relève son objectif de cours de 650 $ à 775 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 760 $ à 810 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 170 $ à 164 $
* United Airlines UAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $
* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
* United Rentals, Inc. URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 450 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 708 $ à 697 $
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 493 $ à 500 $
* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Veradermics, Incorporated MANE.N : B. Riley relève son objectif de cours de 170 $ à 204 $
* Veradermics, Incorporated MANE.N : B. Riley relève son objectif de cours de 170,00 $ à 204,00 $
* Vistra VST.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible de
190 dollars
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 338 $ à 334 $
* WD-40 Company WDFC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $
* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 139 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 124 $ à 123 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $
* Wec Energy Group WEC.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 106,5 $
* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : BMO relève son objectif de cours de 109 $ à 111 $
* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $
* Whitehorse Finance Inc WHF.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $
* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Xcel Energy XEL.O : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $
* Xcel Energy XEL.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible
de 89 dollars
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