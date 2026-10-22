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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, Constellation Energy, Metropolitan Bank
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 20:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, Constellation Energy et Metropolitan Bank Holding.

POINTS FORTS

* 3M Company MMM.N : HSBC relève son objectif de cours de 185 à 198 dollars

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : HSBC lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat » et un objectif de cours de 335 dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 127 $ à 124 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 171 $ à 197 $

* 3M Company MMM.N : HSBC relève son objectif de cours de 185 $ à 198 $

* Abbott ABT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 134 $ à 125 $

* Abbott ABT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 125 $ à 122 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Abbott ABT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Abbott ABT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 112 $ à 119 $

* AEP AEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 134 $

* AEP AEP.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours-cible de 145,9

$

* Aerovironment, Inc. AVAV.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « Surperformer »;

objectif de cours: 205 $

* Aevex Corp AVEX.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »; objectif de

cours de 21 $

* Aevex Corp AVEX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 127 $ à 123 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 148 $ à 100 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $

* Alcoa Corp AA.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Alcoa Corp AA.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 55 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 69,5 $

* Ameren Corporation AEE.N : BMO relève son objectif de cours de 113 $ à 115 $

* Ameren Corporation AEE.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 119,1 $

* Ameren Corporation AEE.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours à 114 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Armour Residential Reit, Inc. ARR.N : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15,25 $

* AT&T T.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* AT&T Inc. T.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* AT&T Inc. T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* AT&T, Inc. T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 25,00 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27

$

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 31 $ à

29 $

* Atlantic Union Bankshares Corporation AUB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 34 $ à 22 $

* Avista Corporation AVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $

* Barings BDC Inc BBDC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 68,1 $ à 67,7 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours de 906 011 $ à 942 405 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève son objectif de cours de 604 $ à 628 $

* Biogen Inc. BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 219,00 $ à 244,00 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Baird relève son objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 89 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 272 $ à 232 $

* Bsr Real Estate Investment Trust BSRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $

* Builders Firstsource BLDR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 71 $ à 60 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Capital One Financial COF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 253 $ à 252 $

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Cencora COR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 44 $

* Centerpoint Energy CNP.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 47 dollars

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 215 $ à 178 $

* Cleanspark, Inc. CLSK.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Cleanspark, Inc. CLSK.O : Canaccord Genuity fixe son objectif de cours à 20 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : B. Riley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $

* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* CME Group CME.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $

* CME Group Inc. CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 281 $ à 321 $

* CME Group Inc. CME.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 218 $ à 227 $

* CME Group Inc. CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 367 $

* CME Group Inc. CME.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »

* CME Group Inc. CME.O : KBW relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $

* CME Group Inc. CME.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 337 $ à 359 $

* CME Group Inc. CME.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 329 $

* CME Group, Inc. CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 315 $ à 333 $

* Cms Energy CMS.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 69 dollars

* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Community Trust Bancorp, Inc. CTBI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $

* Consolidated Edison ED.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas acheter » et un

objectif de cours de 104 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 335 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 74 $ à 51 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 108 $ à 93 $

* Crown Castle Inc CCI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 92 $ à 98 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $

* CSX Corporation CSX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* CSX Corporation CSX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 55,00 $ à 57,00 $

* CSX Corporation CSX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 57 $ à 58 $

* CSX Corporation CSX.O : RBC relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* CSX Corporation CSX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* CSX Corporation CSX.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Danaher DHR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Danaher Corporation DHR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $

* Danaher Corporation DHR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Danaher Corporation DHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 260 $

* Danaher Corporation DHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Danaher Corporation DHR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Danaher Corporation DHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $

* Danaher Corporation DHR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 149 $

* Dominion Energy D.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Dorian Lpg Ltd. LPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* DTE Energy DTE.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 135 dollars

* DTE Energy Company DTE.N : BMO relève son objectif de cours de 139 $ à 141 $

* Duke Energy DUK.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de

123 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 132 $ à 128 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur

»; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 46 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 123 $ à 137 $

* Eagle Bancorp, Inc. EGBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 131 $ à 137 $

* Edison International EIX.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 56,5 $

* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

et un objectif de cours de 36 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Elevance Health ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 469 $ à 472 $

* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 480,00 $ à 500,00 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Elevance Health ELV.N : RBC relève son objectif de cours de 424 $ à 455 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Elevance Health Inc ELV.N : UBS relève son objectif de cours de 460 $ à 523 $

* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 123 $ à 117 $

* Entergy ETR.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 123,5 $

* Equifax Inc. EFX.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 38 $

à 31 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32,5 $

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 109 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif

de cours de 92 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de

95 dollars

* Eversource Energy ES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Eversource Energy ES.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Ne pas vendre » et un

objectif de cours de 70 $

* Exelon Corp EXC.O : BMO abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Exelon Corp EXC.O : HSBC lance la couverture avec une recommandation « conserver » et un objectif de cours

de 44 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $

* FirstEnergy FE.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

50 $

* FirstEnergy FE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : HSBC relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à 39,00 $

* GM GM.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 112 $ à 106 $

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $

* Halliburton Company HAL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 117 $ à 137 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* IBM IBM.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $

* IBM IBM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* IBM IBM.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $

* IBM IBM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 280 $

* IBM IBM.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* IBM IBM.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 195 $ à 196 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 269 $

* IBM IBM.N : Melius Research relève son objectif de cours de 255 $ à 280 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 238,00 $ à 240,00 $

* IBM IBM.N : Stifel relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* IBM IBM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 235 $ à 256 $

* IBM IBM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* IBM Corp. IBM.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $

* Idacorp, Inc. IDA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 155 $

* Immunome, Inc. IMNM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 155 $ à 154 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 5,00 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* International Business Machines Corporation IBM.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 243 $

* Ionic Digital Inc IOND.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 119 $

* Itg Inc ITG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 16 $ à 9 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »;

objectif de cours à 40 $

* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : BMO relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 94 $ à 84

$

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 81 $ à 79 $

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note

« Surperformance »

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de

cours de 50 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 420 $ à 415 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 385 $ à 350 $

* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 385,00 $ à 345,00 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 365 $ à 360 $

* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 385 $ à 339 $

* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 385,00 $ à 339,00 $

* Lam Research LRCX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 290 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $

* Las Vegas Sands LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 45,00 $

* Las Vegas Sands LVS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 56 $ à 51 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 49,00 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $

* Lennar Corporation LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 488 $ à 469 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $

* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 478 $

* Medline Inc. MDLN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 535 $ à 650 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformer »;

objectif de cours: 90 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 64 $

* Meta META.O : Bernstein relève son objectif de cours de 800 $ à 850 $

* Meta META.O : BMO relève son objectif de cours de 580 $ à 685 $

* Meta META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 810 $ à 845 $

* Meta META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 810,00 $ à 845,00 $

* Meta META.O : Citigroup relève son objectif de cours de 895 $ à 905 $

* Meta META.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 700 $ à 800 $

* Meta META.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 820 $ à 840 $

* Meta META.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 860 $ à 870 $

* Meta META.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 920 $ à 940 $

* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 155 $, le portant à 895 $

* Meta META.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 830 $ à 875 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $ à 850 $

* Meta META.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 30 $, le portant à 960 $

* Meta META.O : RBC relève son objectif de cours de 770 $ à 800 $

* Meta META.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 886 $ à 900 $

* Meta META.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Meta META.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 650 $ à 850 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 865 $ à 850 $

* Meta META.O : Wedbush relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays relève son objectif de cours de 780 $ à 880 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : UBS relève son objectif de cours de 884 $ à 892 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 000 $ à 995 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 108,00 $ à 98,00 $

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9,5 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 215 $

* Molson Coors TAP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 52 $

* Moody's Corporation MCO.N : BMO relève son objectif de cours de 490 $ à 511 $

* Moody's Corporation MCO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 580 $ à 575 $

* Moody's Corporation MCO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 559 $ à 561 $

* Moody's Corporation MCO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 550 $ à 537 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 597 $ à 595 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 633 $ à 626 $

* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 95 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 69 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 23,5 $ à 21,25 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 103 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BTIG relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Nike, Inc. NKE.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 45 $

* NiSource NI.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 49,5 $

* NiSource Inc. NI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Northern Trust NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 184 $ à 181 $

* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Northrop Grumman NOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 419 $ à 430 $

* Northrop Grumman NOC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 605 $ à 634 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Mizuho lance la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours à 51 $

* NRG Energy NRG.N : HSBC lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

179 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 51 $ à 31 $

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Old National Bancorp ONB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Onsemi ON.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 127,00 $ à 105,00 $

* Orrstown Financial Services Inc ORRF.O : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Parabilis Medicines PBLS.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

» et un objectif de cours de 40 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Pegasystems, Inc. PEGA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* PG&E Corp PCG.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 15,5 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 295 $ à 308 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat » et un objectif de cours de 119,5 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Portland General Electric Co POR.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Portland General Electric Co POR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $

* Ppl PPL.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours-cible de 42

dollars

* Ppl Corp PPL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Ppl Corporation PPL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 37,00 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 127 $ à 124 $

* Pseg PEG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 79 $ à 77 $

* Public Service Enterprise PEG.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et

un objectif de cours de 72,5 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : KBW relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Quantumscape QS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* RBB Bancorp RBB.O : Stephens relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 391 $ à 420 $

* Riley Exploration Permian Inc REPX.A : Roth MKM relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Riley Exploration Permian Inc REPX.A : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 57 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 36,00 $ à 30,00

$

* Rli Corp RLI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Rogers Corporation ROG.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 195,00 $

* Rtx Corporation RTX.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $

* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 122 $ à 127 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 129 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Sempra SRE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 99 $ à 97 $

* Sempra SRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Sempra Energy SRE.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif

de cours de 97,5 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : UBS relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $

* Siteone Landscape Supply SITE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 123 $ à 180 $

* Skinhealth Systems Inc SKIN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 1 $ à 11 $

* Slr Investment Corp SLRC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12,5 $

* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $

* Southern Co SO.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible

de 99,5 dollars

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC relève son objectif de cours de 160,08 $ à 170 $

* Space Exploration Technologies SPCX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 235,00 $ à

275,00 $

* SpaceX SPCX.O : Clear Street relève son objectif de cours de 217 $ à 248 $

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 190,00 $ à 180,00 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $

* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 84 $ à 83 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Symbotic Inc. SYM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 444,3 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 475 dollars

* Teledyne Technologies TDY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 770,00 $ à 780,00 $

* Teledyne Technologies Incorporated TDY.N : Stifel relève son objectif de cours de 775 $ à 795 $

* Terawulf Inc. WULF.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 45,00 $ à 40,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 442 $ contre 410 $

* Tesla Inc. TSLA.O : Exane BNP Paribas passe à une recommandation « neutre »; relève son objectif de cours

de 266 $ à 420 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 430 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 450 $ à 460 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 400,00 $ à 410,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 391 $ à 425 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares, TCBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 255,00 $ à 278,00 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 365 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 305 $ à 290 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 255 $ à 278 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Stifel relève son objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 380 $ à 360 $

* Texas Instruments, Inc. TXN.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* The RealReal, Inc. REAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* The Williams Companies, Inc. WMB.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 775 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 720 $ à 750 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 575 $ à 675 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 785 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 760 $ à 820 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 620 $ à 735 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : RBC relève son objectif de cours de 580 $ à 730 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Stifel relève son objectif de cours de 650 $ à 775 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 760 $ à 810 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 170 $ à 164 $

* United Airlines UAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* United Rentals, Inc. URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 450 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 708 $ à 697 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 493 $ à 500 $

* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : B. Riley relève son objectif de cours de 170 $ à 204 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : B. Riley relève son objectif de cours de 170,00 $ à 204,00 $

* Vistra VST.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible de

190 dollars

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 338 $ à 334 $

* WD-40 Company WDFC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 139 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 124 $ à 123 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $

* Wec Energy Group WEC.N : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 106,5 $

* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : BMO relève son objectif de cours de 109 $ à 111 $

* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Whitehorse Finance Inc WHF.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Winnebago Industries, Inc. WGO.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Xcel Energy XEL.O : HSBC lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible

de 89 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

3M
173,450 USD NYSE -1,19%
ABBOTT LABORATOR
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ABERDEEN GRP PLC
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ABRDN
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AEROVIRONMENT
123,2500 USD NASDAQ +4,72%
AGCO
106,120 USD NYSE -0,07%
AGIOS PHARM
37,0000 USD NASDAQ -0,51%
AKAMAI TECHNOLOG
93,5300 USD NASDAQ +2,63%
ALASKA AIR GROUP
34,385 USD NYSE -2,87%
ALCOA-WI
37,930 USD NYSE -1,95%
ALIGN TECHNOLOGY
154,5100 USD NASDAQ -0,64%
ALLIANT ENERGY
69,6600 USD NASDAQ -0,91%
AM ELECTRIC
129,6900 USD NASDAQ -0,73%
AMEREN
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AMNEAL PHRMCTL RG-A
20,3800 USD NASDAQ -0,49%
ANNALY CAP REIT
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AT&T
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ATLANTIC UNION
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AVALO THERAP
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AVISTA
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BANKUNITED
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BARINGS BDC
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BERKSHIRE HATH RG-A
812 014,390 USD NYSE -1,02%
BIOGEN
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BIOHAVEN
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BLACK HILLS
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BLUE OWL CAP
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BOOT BARN HLDGS
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BRIT AMR TOB SP ADR
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BUILDERS FIRSTSO
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CAPITAL ONE FINL
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CARLYLE SCRD LND
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CATHAY GENL BANC
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CAVA GROUP
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CELSIUS HLDGS
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CENTERPOINT ENERGY
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CLEANSPARK
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CLEVELAND-CLIFFS
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CME GROUP RG-A
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CMS ENERGY CORP
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CNSTLLTN ENER CO
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COMMUNITY TRUST
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COREWEAVE
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COSTAR GROUP
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CRESCENT CAP
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CROWDSTRIKE
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CROWN CASTL REIT
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CROWN HOLDINGS
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CSX
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D R HORTON
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DANAHER
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DELEK US HLDGS
74,405 USD NYSE -1,88%
DENTSPLY SIRONA
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DISC MEDICINE
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DOMINION ENERGY
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DORIAN LPG
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DTE ENERGY
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DUKE ENERGY
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DUTCH BROS RG-A
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EAGLE BANCORP
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EAST-WEST BANCOR
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EDISON INTL
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ELEMENT SOLUTION
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ELEVANCE HEALTH
439,950 USD NYSE -1,21%
ELF BEAUTY
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ENTERGY
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EQUIFAX INC
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ESSEN PROP REIT
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ESTEE LAUDER RG-A
108,720 USD NYSE +0,91%
EVERGY
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EVERSOURCE ENERG
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EXELON
44,4300 USD NASDAQ -0,94%
FIRSTENERGY
46,155 USD NYSE -0,70%
FREEPORT MCMORAN
65,200 USD NYSE +1,00%
GALAXY RG-A
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GENERAL MOTORS
75,920 USD NYSE -1,68%
Gaz naturel
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HALLIBURTON
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HASBRO INC
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HF SINCLAIR
121,670 USD NYSE -0,52%
IBM
253,580 USD NYSE +0,57%
IDACORP
140,700 USD NYSE -0,97%
IMMUNOME
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INCYTE
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INDIE SMICNDCT RG-A
1,6300 USD NASDAQ -2,98%
INTEGRA LIFE HLD
11,9100 USD NASDAQ -3,37%
IONIC DIGITAL RG-A
62,2800 USD NASDAQ -2,73%
ITG RG-A
5,0700 USD NASDAQ +2,84%
KB HOME
47,060 USD NYSE +1,86%
KEURIG DR PEPPER
34,6800 USD NASDAQ -1,45%
KINDER MORGAN RG-P
34,440 USD NYSE +2,14%
KNGHT-SWFT RG-A
61,190 USD NYSE -2,14%
KRATOS DEF&SEC
38,6800 USD NASDAQ +1,07%
LAM RESEARCH
230,1000 USD NASDAQ -0,02%
LAS VEGAS SANDS
35,670 USD NYSE -2,33%
LENNAR RG-A
84,950 USD NYSE +0,54%
LITHIA MOTORS
295,430 USD NYSE +1,46%
MARATHON PETRO
457,050 USD NYSE -0,52%
MD CP FNNCL INVS
8,3800 USD NASDAQ -0,36%
MEDLINE RG-A
34,0900 USD NASDAQ -2,26%
MEDPACE HOLDINGS
669,1950 USD NASDAQ +2,33%
MERCURY SYSTEM
74,8700 USD NASDAQ -0,91%
MERITAGE HOMES
64,150 USD NYSE +0,83%
META PLATFORMS
642,6200 USD NASDAQ -0,96%
MICROCHIP TECH
74,0500 USD NASDAQ -0,63%
MODERNA
200,1000 USD NASDAQ -1,25%
MOLSON COORS RG-B
41,200 USD NYSE -1,22%
MONSTER BEVERAGE
46,1900 USD NASDAQ -2,35%
MOODY'S
483,440 USD NYSE -1,55%
MRG STNLY DIRCT
13,2200 USD NYSE -0,30%
MTRPLTN BANK HLD
96,870 USD NYSE +0,99%
MURPHY USA
534,400 USD NYSE +0,42%
NANO NUCLEAR
12,1600 USD NASDAQ -2,95%
NETFLIX
65,8500 USD NASDAQ -1,79%
NETSTREIT REIT
17,330 USD NYSE +1,79%
NEXTERA ENERGY
82,110 USD NYSE +0,24%
NICOLET BANKSHAR
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NIKE
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NISOURCE
43,265 USD NYSE -0,93%
NORTHERN TRUST
167,9200 USD NASDAQ +1,27%
NORTHROP GRUMMAN
551,530 USD NYSE -0,20%
NRG ENERGY
92,290 USD NYSE -2,20%
NUSCALE POWER
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NW NAT HLDG
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OGE ENERGY
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OKLO RG-A
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OLD NATL BANCORP
25,3200 USD NASDAQ +0,64%
ON SEMICONDUCTOR
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ORRSTOWN FNCL
44,2900 USD NASDAQ -0,07%
PALANTIR TECHNOLOGIES
196,7500 USD NASDAQ +0,29%
PARABILIS MEDICINES
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PBF ENER RG-A
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PEGASYSTEMS
36,4200 USD NASDAQ -0,63%
PG&E
12,625 USD NYSE -2,70%
PHILIP MORRIS
199,500 USD NYSE -1,13%
PHILLIPS 66
283,160 USD NYSE -0,48%
PINNACLE WEST CA
105,890 USD NYSE -0,66%
PLUMAS BANCORP
63,2000 USD NASDAQ -0,46%
PORT GEN ELEC
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PPL
34,990 USD NYSE -0,98%
PROLOGIS REIT
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QUANTUMSCAPE RG-A
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RBB BANCORP
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RELIANCE
415,750 USD NYSE -0,54%
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RLI
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ROGERS
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SOUTHERN CO
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SOUTHERN COPPER
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SPACEX
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SPIRE
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SS&C TECH HLDGS
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STIFEL FINANCIAL
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SUPER MICRO
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SYMBOTIC RG-A
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327,9100 USD NASDAQ -1,06%
TELEDYNE TECH
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 20:01:05.

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