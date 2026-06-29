TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 à 73 dollars

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Aersale Corp ASLE.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7,5

dollars

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 67 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 510 $ à 470 $

* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 dollars

* Aérospatiale et défense appliquées AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Applovin Corp APP.O : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « achat fort »; objectif de cours: 640

$

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Aramark ARMK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Astera Labs, Inc ALAB.O : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 400 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Biohaven, Ltd. BHVN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 11,00 $

* Biohaven, Ltd. BHVN.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Cintas CTAS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 215,00 $ à 200,00 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35,50 $ à 32 $

* Conmed Corp CNMD.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Constellation Brands Inc STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : UBS relève son objectif de cours de 69 $ à 115 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Definitive Healthcare DH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 3,50 $ à 0,70 $

* Definitive Healthcare DH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Sous-performance »

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 50 $ à 58 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 20,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Sous-performance »

* Evommune Inc EVMN.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 52 $ à 28 $

* Evommune Inc EVMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 30 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 13 $ à 32 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO relève son objectif de cours de 972 $ à 1 070 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours:

250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 44 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO relève son objectif de cours de 93 $ à 105 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 155 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 116 $ à 136 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 37 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 38 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 64,00 $ à 79,00 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 340 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 181 $ à 200 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son objectif de cours de 192 $ à 200 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* PBF Energy Inc PBF.N : TD Cowen passe de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève son objectif de cours de 537 $ à 575 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Prologis Inc PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 162 $ à 158 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Quantinuum QNT.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Quantinuum QNT.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 100 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Bernstein lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 94

$

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 97 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

155 $

* Quantinuum Inc QNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Quantinuum Inc QNT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 93 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 183 $ à 235 $

* Sezzle Inc. SEZL.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance »

* State Street Corp STT.N : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 195 $

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 16,5 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

secteur »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Terawulf Inc WULF.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 36 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève son objectif de cours de 295 $ à 350 $

* Uipath Inc PATH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Unity Software Inc U.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »

* Universal Technical Institute Inc UTI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Vertex Inc VERX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 $

* Warby Parker WRBY.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Warby Parker WRBY.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 33 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Western Digital Corp WDC.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

1 050 $