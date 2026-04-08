TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, TransDigm Group

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136
dollars à 125 dollars
* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la
note "market perform"; objectif de cours de 305 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif
de cours de 1 565 $ à 1 450 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136
dollars à 125 dollars
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit
l'objectif de cours de 205 $ à 181 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours de 385 $ à 349 $
* Ametek AME.N : RBC augmente l'objectif de cours de 257 $
à 259 $
* Apa Corporation APA.O : RBC relève
l'objectif de cours de 29 $ à 45 $
* Apollo APO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de
145 $ à 115 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours de 142 dollars à 114 dollars
* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de
150 dollars à 170 dollars
* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 71
$ à 66 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève l'objectif de
cours de 105 $ à 110 $
* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève l'objectif de cours
de 191 $ à 197 $
* BlackRock BLK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours
de 1 351 $ à 1 199 $
* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours de 1
340 $ à 1 150 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours
de 161 $ à 143 $
* Boeing BA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 270
$ à 250 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright
réduit l'objectif de cours de 32 $ à 13 $
* California Resources Corp CRC.N : RBC
augmente l'objectif de cours de 70 $ à 87 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies ramène l'objectif de
cours de 65 $ à 53 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit l'objectif de
cours de 74 $ à 68 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 60 $ à 65 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la
couverture avec une note de performance du marché; objectif
de cours de 300 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :
Baird relève l'objectif de cours de 197 $ à 200 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la
couverture avec une note de surperformance
* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la
couverture avec un objectif de cours de 110 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève
l'objectif de cours de 121 $ à 128 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC relève
l'objectif de cours de 128 $ à 180 $
* Citigroup C.N : Jefferies relève l'objectif de cours de
135 $ à 140 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif
de cours de 70 $ à 75 $
* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une
note de performance du marché; objectif de cours de 305 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit
l'objectif de cours de 96 $ à 92 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler
augmente l'objectif de cours de 154 $ à 157 $
* Conocophillips COP.N : RBC augmente
l'objectif de cours de 118 $ à 152 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies ramène l'objectif de
cours de 265 $ à 240 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "sous-performance"
à "conserver"
* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente
l'objectif de cours de 46 $ à 59 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève
l'objectif de cours de 173 $ à 240 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM
relève l'objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Dover Corp DOV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244
$ à 225 $
* Dte Energy Co DTE.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 153 $ à 170 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit
l'objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Emerson EMR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 176 $
à 161 $
* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente
l'objectif de cours de 138 $ à 175 $
* EQT Corp EQT.N : RBC relève l'objectif de
cours de 64 $ à 69 $
* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève
l'objectif de cours de 138 $ à 145 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif
de cours de 55 $ à 60 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 1 900 $ à 2 000 $
* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit l'objectif de cours de
96 $ à 93 $
* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit l'objectif de cours de
65 $ à 59 $
* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours
de 350 $ à 330 $
* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit l'objectif de
cours de 97 $ à 82 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW réduit
l'objectif de cours de 170 $ à 120 $
* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours
de 350 $ à 310 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit
l'objectif de cours de 214 $ à 177 $
* Idex Corp IEX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244
$ à 225 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC
augmente l'objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : KBW
reprend la couverture avec une note de performance du
marché; objectif de cours de 75 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW
reprend la couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 190 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit l'objectif de
cours de 243 $ à 230 $
* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 132
$ à 115 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit l'objectif de cours de
34 $ à 31 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW passe de
"surperformance" à "performance du marché"; abaisse
l'objectif de cours de 62 $ à 47 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit l'objectif
de cours de 587 $ à 485 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente
l'objectif de cours de 630 $ à 640 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène
l'objectif de cours de 439 $ à 396 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW
reprend la couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 350 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de
cours de 250 $ à 255 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM
augmente l'objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Needham
initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
cours de 37 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW
reprend la couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 195 $
* Matador Resources Co MTDR.N : RBC augmente
l'objectif de cours de 60 $ à 77 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM
augmente l'objectif de cours de 52 $ à 65 $
* Miami International Holdings Inc MIAX.N :
KBW reprend la couverture avec la note "market perform"
* Miami International Holdings Inc MIAX.N :
KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 40 $
* Moelis & Co MC.N : KBW réduit l'objectif de cours de 80
dollars à 64 dollars
* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James réduit l'objectif de
cours de 710 $ à 700 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW reprend la
couverture avec la note "market perform"; objectif de cours
de 92 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : RBC relève
l'objectif de cours de 30 $ à 35 $
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours
de 85 $ à 91 $
* P&G PG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de
150 dollars à 142 dollars
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 48 $ à 77 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper
Sandler relève l'objectif de cours de 63 dollars à 72
dollars
* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de
176 $ à 172 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW passe
de "performance du marché" à "surperformance"
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW
réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $
* Permian Resources Corp PR.N : RBC augmente
l'objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM
passe de "acheter" à "neutre"
* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM
augmente l'objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan augmente
l'objectif de cours de 161 $ à 188 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 168 $ à 177 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW passe de
"performance du marché" à "surperformance"
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW réduit
l'objectif de cours de 180 $ à 166 $
* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 250 $ à 255 $
* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève
l'objectif de cours de 44 $ à 50 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW reprend
la couverture avec une note de performance du marché;
objectif de cours de 75 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit l'objectif de
cours de 100 $ à 90 $
* Roper Technologies Inc ROP.N : RBC réduit l'objectif de
cours de 398 $ à 393 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan
réduit l'objectif de cours de 376 $ à 341 $
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW réduit
l'objectif de cours de 107 $ à 95 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit l'objectif
de cours de 36 $ à 24 $
* SM Energy Co SM.N : RBC augmente l'objectif
de cours de 29 $ à 40 $
* SM Energy Co SM.N : Roth MKM passe de
"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 24 $ à
33 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente
l'objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Standardaero, Inc. SARO.N : La Banque CIBC réduit
l'objectif de cours de 39 $ à 38 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit
l'objectif de cours de 107 $ à 91 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW réduit
l'objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Talos Energy Inc TALO.N : Roth MKM passe de
"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 13 $ à
16 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen augmente l'objectif de
cours de 95 $ à 110 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de
58 $ à 42 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : KBW reprend la
couverture avec une note de surperformance; objectif de
cours de 145 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente
l'objectif de cours de 138 $ à 147 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif
de cours de 1 565 $ à 1 450 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente
l'objectif de cours de 35 $ à 42 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler
augmente l'objectif de cours de 236 $ à 263 $
* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit l'objectif de cours de
102 $ à 98 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente l'objectif de
cours de 266 $ à 302 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit
l'objectif de cours de 337 $ à 318 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif
de cours de 335 $ à 340 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 165 $ à 170 $
* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit l'objectif de cours de
1207 $ à 1172 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit l'objectif de cours de 162
$ à 157 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit
l'objectif de cours de 55 $ à 49 $
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