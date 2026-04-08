information fournie par Reuters • 08/04/2026 à 11:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136

dollars à 125 dollars

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la

note "market perform"; objectif de cours de 305 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 1 565 $ à 1 450 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136

dollars à 125 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 205 $ à 181 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 385 $ à 349 $

* Ametek AME.N : RBC augmente l'objectif de cours de 257 $

à 259 $

* Apa Corporation APA.O : RBC relève

l'objectif de cours de 29 $ à 45 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de

145 $ à 115 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 142 dollars à 114 dollars

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de

150 dollars à 170 dollars

* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 71

$ à 66 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 105 $ à 110 $

* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève l'objectif de cours

de 191 $ à 197 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours

de 1 351 $ à 1 199 $

* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours de 1

340 $ à 1 150 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 161 $ à 143 $

* Boeing BA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 270

$ à 250 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours de 32 $ à 13 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC

augmente l'objectif de cours de 70 $ à 87 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 65 $ à 53 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 74 $ à 68 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 60 $ à 65 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la

couverture avec une note de performance du marché; objectif

de cours de 300 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

Baird relève l'objectif de cours de 197 $ à 200 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la

couverture avec une note de surperformance

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la

couverture avec un objectif de cours de 110 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève

l'objectif de cours de 121 $ à 128 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC relève

l'objectif de cours de 128 $ à 180 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

135 $ à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif

de cours de 70 $ à 75 $

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une

note de performance du marché; objectif de cours de 305 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler

augmente l'objectif de cours de 154 $ à 157 $

* Conocophillips COP.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 118 $ à 152 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 265 $ à 240 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "sous-performance"

à "conserver"

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 46 $ à 59 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève

l'objectif de cours de 173 $ à 240 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

relève l'objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244

$ à 225 $

* Dte Energy Co DTE.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 153 $ à 170 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Emerson EMR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 176 $

à 161 $

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 138 $ à 175 $

* EQT Corp EQT.N : RBC relève l'objectif de

cours de 64 $ à 69 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève

l'objectif de cours de 138 $ à 145 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 55 $ à 60 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 900 $ à 2 000 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit l'objectif de cours de

96 $ à 93 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit l'objectif de cours de

65 $ à 59 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours

de 350 $ à 330 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 97 $ à 82 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 170 $ à 120 $

* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours

de 350 $ à 310 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit

l'objectif de cours de 214 $ à 177 $

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244

$ à 225 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC

augmente l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : KBW

reprend la couverture avec une note de performance du

marché; objectif de cours de 75 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 190 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit l'objectif de

cours de 243 $ à 230 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 132

$ à 115 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit l'objectif de cours de

34 $ à 31 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW passe de

"surperformance" à "performance du marché"; abaisse

l'objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit l'objectif

de cours de 587 $ à 485 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 630 $ à 640 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène

l'objectif de cours de 439 $ à 396 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 350 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 250 $ à 255 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Needham

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 37 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 195 $

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 60 $ à 77 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N :

KBW reprend la couverture avec la note "market perform"

* Miami International Holdings Inc MIAX.N :

KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Moelis & Co MC.N : KBW réduit l'objectif de cours de 80

dollars à 64 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James réduit l'objectif de

cours de 710 $ à 700 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW reprend la

couverture avec la note "market perform"; objectif de cours

de 92 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : RBC relève

l'objectif de cours de 30 $ à 35 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 85 $ à 91 $

* P&G PG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de

150 dollars à 142 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 48 $ à 77 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours de 63 dollars à 72

dollars

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de

176 $ à 172 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW passe

de "performance du marché" à "surperformance"

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW

réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Permian Resources Corp PR.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan augmente

l'objectif de cours de 161 $ à 188 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 168 $ à 177 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW passe de

"performance du marché" à "surperformance"

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW réduit

l'objectif de cours de 180 $ à 166 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 $ à 255 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève

l'objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW reprend

la couverture avec une note de performance du marché;

objectif de cours de 75 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit l'objectif de

cours de 100 $ à 90 $

* Roper Technologies Inc ROP.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 398 $ à 393 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 376 $ à 341 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 107 $ à 95 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit l'objectif

de cours de 36 $ à 24 $

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente l'objectif

de cours de 29 $ à 40 $

* SM Energy Co SM.N : Roth MKM passe de

"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 24 $ à

33 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : La Banque CIBC réduit

l'objectif de cours de 39 $ à 38 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 107 $ à 91 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Roth MKM passe de

"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 13 $ à

16 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen augmente l'objectif de

cours de 95 $ à 110 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de

58 $ à 42 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : KBW reprend la

couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours de 145 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente

l'objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 1 565 $ à 1 450 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler

augmente l'objectif de cours de 236 $ à 263 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit l'objectif de cours de

102 $ à 98 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente l'objectif de

cours de 266 $ à 302 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 337 $ à 318 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif

de cours de 335 $ à 340 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit l'objectif de cours de

1207 $ à 1172 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit l'objectif de cours de 162

$ à 157 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 55 $ à 49 $