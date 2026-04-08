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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, TransDigm Group
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136

dollars à 125 dollars

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la

note "market perform"; objectif de cours de 305 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 1 565 $ à 1 450 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 136

dollars à 125 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 205 $ à 181 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 385 $ à 349 $

* Ametek AME.N : RBC augmente l'objectif de cours de 257 $

à 259 $

* Apa Corporation APA.O : RBC relève

l'objectif de cours de 29 $ à 45 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de

145 $ à 115 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 142 dollars à 114 dollars

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de

150 dollars à 170 dollars

* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 71

$ à 66 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 105 $ à 110 $

* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève l'objectif de cours

de 191 $ à 197 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours

de 1 351 $ à 1 199 $

* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours de 1

340 $ à 1 150 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 161 $ à 143 $

* Boeing BA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 270

$ à 250 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours de 32 $ à 13 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC

augmente l'objectif de cours de 70 $ à 87 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 65 $ à 53 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 74 $ à 68 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 60 $ à 65 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la

couverture avec une note de performance du marché; objectif

de cours de 300 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

Baird relève l'objectif de cours de 197 $ à 200 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la

couverture avec une note de surperformance

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la

couverture avec un objectif de cours de 110 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève

l'objectif de cours de 121 $ à 128 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC relève

l'objectif de cours de 128 $ à 180 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

135 $ à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif

de cours de 70 $ à 75 $

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une

note de performance du marché; objectif de cours de 305 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler

augmente l'objectif de cours de 154 $ à 157 $

* Conocophillips COP.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 118 $ à 152 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 265 $ à 240 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "sous-performance"

à "conserver"

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 46 $ à 59 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève

l'objectif de cours de 173 $ à 240 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM

relève l'objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244

$ à 225 $

* Dte Energy Co DTE.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 153 $ à 170 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Emerson EMR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 176 $

à 161 $

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 138 $ à 175 $

* EQT Corp EQT.N : RBC relève l'objectif de

cours de 64 $ à 69 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève

l'objectif de cours de 138 $ à 145 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 55 $ à 60 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 900 $ à 2 000 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit l'objectif de cours de

96 $ à 93 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit l'objectif de cours de

65 $ à 59 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours

de 350 $ à 330 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 97 $ à 82 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 170 $ à 120 $

* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours

de 350 $ à 310 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit

l'objectif de cours de 214 $ à 177 $

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244

$ à 225 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC

augmente l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : KBW

reprend la couverture avec une note de performance du

marché; objectif de cours de 75 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 190 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit l'objectif de

cours de 243 $ à 230 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 132

$ à 115 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit l'objectif de cours de

34 $ à 31 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW passe de

"surperformance" à "performance du marché"; abaisse

l'objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit l'objectif

de cours de 587 $ à 485 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 630 $ à 640 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène

l'objectif de cours de 439 $ à 396 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 350 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 250 $ à 255 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Needham

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 37 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW

reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 195 $

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 60 $ à 77 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N :

KBW reprend la couverture avec la note "market perform"

* Miami International Holdings Inc MIAX.N :

KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Moelis & Co MC.N : KBW réduit l'objectif de cours de 80

dollars à 64 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James réduit l'objectif de

cours de 710 $ à 700 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW reprend la

couverture avec la note "market perform"; objectif de cours

de 92 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : RBC relève

l'objectif de cours de 30 $ à 35 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 85 $ à 91 $

* P&G PG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de

150 dollars à 142 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 48 $ à 77 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours de 63 dollars à 72

dollars

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de

176 $ à 172 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW passe

de "performance du marché" à "surperformance"

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW

réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Permian Resources Corp PR.N : RBC augmente

l'objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM

passe de "acheter" à "neutre"

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM

augmente l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan augmente

l'objectif de cours de 161 $ à 188 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 168 $ à 177 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW passe de

"performance du marché" à "surperformance"

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW réduit

l'objectif de cours de 180 $ à 166 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 $ à 255 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève

l'objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW reprend

la couverture avec une note de performance du marché;

objectif de cours de 75 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit l'objectif de

cours de 100 $ à 90 $

* Roper Technologies Inc ROP.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 398 $ à 393 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 376 $ à 341 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 107 $ à 95 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit l'objectif

de cours de 36 $ à 24 $

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente l'objectif

de cours de 29 $ à 40 $

* SM Energy Co SM.N : Roth MKM passe de

"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 24 $ à

33 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : La Banque CIBC réduit

l'objectif de cours de 39 $ à 38 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 107 $ à 91 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Roth MKM passe de

"acheter" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 13 $ à

16 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen augmente l'objectif de

cours de 95 $ à 110 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de

58 $ à 42 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : KBW reprend la

couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours de 145 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente

l'objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 1 565 $ à 1 450 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler

augmente l'objectif de cours de 236 $ à 263 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit l'objectif de cours de

102 $ à 98 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente l'objectif de

cours de 266 $ à 302 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 337 $ à 318 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif

de cours de 335 $ à 340 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit l'objectif de cours de

1207 $ à 1172 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit l'objectif de cours de 162

$ à 157 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 55 $ à 49 $

Valeurs associées

3M
144,340 USD NYSE -0,13%
ADVAN DRAINAGE S
140,180 USD NYSE -0,40%
AFFILIATED MANAG
270,380 USD NYSE +1,78%
AMETEK
217,720 USD NYSE -0,27%
APA
42,9600 USD NASDAQ -0,14%
APOLLO GLB MGMT
105,360 USD NYSE -1,56%
ARES MGT RG-A
102,260 USD NYSE -0,13%
ATI
147,280 USD NYSE +0,55%
ATKORE
63,860 USD NYSE +1,83%
AXOS FINANCIAL
89,200 USD NYSE +4,36%
BADGER METER
151,940 USD NYSE -2,30%
BLACKROCK
958,000 USD NYSE -0,14%
BLACKSTONE
112,750 USD NYSE +0,45%
BOEING CO
210,060 USD NYSE -1,07%
CADRENAL INC
4,3200 USD NASDAQ -8,09%
CALIFORNIA RES
68,550 USD NYSE +1,23%
CARPENTER TECHN.
394,690 USD NYSE -0,01%
CARRIER GLOBAL
55,450 USD NYSE -0,48%
CATHAY GENL BANC
51,5100 USD NASDAQ +0,33%
CHARLES RIV LAB
169,560 USD NYSE +0,81%
CHARLES SCHWAB
93,330 USD NYSE -0,44%
CITIGROUP
117,130 USD NYSE -0,19%
CITIZENS FINL GR
61,595 USD NYSE +0,99%
CME GROUP RG-A
310,5800 USD NASDAQ +1,79%
COLGATE-PALMOLIV
83,140 USD NYSE -1,64%
CONOCOPHILLIPS
131,770 USD NYSE +0,11%
CULLEN/FROST BAN
140,260 USD NYSE +1,23%
DANAHER
191,070 USD NYSE -0,01%
DEERE & CO
576,110 USD NYSE +0,04%
DEVON ENERGY
49,940 USD NYSE +0,62%
DIAMONDBACK ENG
195,5000 USD NASDAQ +0,63%
DOVER CORP
207,590 USD NYSE +1,09%
DTE ENERGY
148,280 USD NYSE +0,19%
EAST-WEST BANCOR
110,6100 USD NASDAQ +0,60%
EMERSON ELECTRIC
134,700 USD NYSE +1,52%
EOG RESOURCES
144,290 USD NYSE +1,15%
EQT
60,690 USD NYSE +1,66%
FIFTH THIRD BANC
47,7900 USD NASDAQ +0,48%
FIRST CITIZENS RG-A
1 920,9600 USD NASDAQ -0,37%
FLOWSERVE
77,390 USD NYSE +1,95%
FORTIVE
56,890 USD NYSE +1,44%
GE AEROSPACE
288,630 USD NYSE -0,02%
GLOBAL PAYMENTS
62,700 USD NYSE -3,61%
HAMILTON LANE-A
96,5700 USD NASDAQ +1,27%
HEICO
275,490 USD NYSE +1,42%
HOULIHAN LOKEY RG-A
142,980 USD NYSE +1,54%
IDEX CORP
191,865 USD NYSE +0,77%
INTERACTIVE BR RG-A
68,1100 USD NASDAQ -0,74%
INTERCON EXCHANG
166,280 USD NYSE +2,02%
IQVIA HOLDINGS
170,580 USD NYSE -0,04%
KKR & CO
90,730 USD NYSE -0,56%
KLAVIYO RG-A
18,650 USD NYSE -2,56%
LAZARD
41,200 USD NYSE -0,75%
LENNOX INTL
450,950 USD NYSE -0,75%
LOCKHEED MARTIN
627,560 USD NYSE -1,59%
LPL FIN HLDG
297,4300 USD NASDAQ +1,28%
M&T BANK
212,250 USD NYSE +1,01%
MAGNOLIA OIL RG-A
31,920 USD NYSE +2,77%
MAPLIGHT THERAPE
24,1400 USD NASDAQ +6,77%
MARKETAXESS HOLD
175,7600 USD NASDAQ +0,35%
MATADOR RES
64,495 USD NYSE +2,57%
MOELIS & CO RG-A
57,490 USD NYSE +2,18%
MSCI RG-A
547,290 USD NYSE +0,46%
NASDAQ
86,4000 USD NASDAQ -1,71%
NORTHERN OIL&GAS
29,570 USD NYSE +4,58%
ONEOK
90,645 USD NYSE +2,41%
PAR PACIFIC HLDN
64,580 USD NYSE -0,32%
PEPSICO
153,2100 USD NASDAQ -2,25%
PERELLA WEINBG RG-A
17,8800 USD NASDAQ +0,90%
PERMIAN RES RG-A
21,400 USD NYSE +0,99%
PHILLIPS 66
174,740 USD NYSE -1,43%
PJT PARTNERS RG-A
141,650 USD NYSE +0,98%
PNC FINL SER
213,960 USD NYSE +0,38%
PROCTER&GAMBLE
141,280 USD NYSE -1,29%
RANGE RESOURCES
44,255 USD NYSE +1,39%
ROBINHOOD MARKETS
69,6500 USD NASDAQ -0,19%
ROCKET LAB
66,3200 USD NASDAQ -1,99%
RYL CARIBBEAN CR
267,800 USD NYSE -2,89%
SEI INVESTMENTS
75,1800 USD NASDAQ -1,04%
SM ENERGY
31,340 USD NYSE +2,35%
STANDARDAERO
25,600 USD NYSE -2,92%
T ROWE PRICE GRP
89,2200 USD NASDAQ -0,12%
TALOS ENERGY
16,160 USD NYSE +1,60%
TEXTRON INC
87,680 USD NYSE -0,95%
THE CARLYLE GRP
47,0000 USD NASDAQ +0,97%
THE SIMPLY GOOD
14,4500 USD NASDAQ +1,62%
TPG RG-A
37,9900 USD NASDAQ +0,16%
TRADEWEB MKTS RG-A
124,8200 USD NASDAQ +1,02%
TRANSDIGM
1 169,860 USD NYSE +0,22%
TRUIST FINL
47,835 USD NYSE +0,39%
VALERO ENERGY
251,470 USD NYSE +2,39%
VERALTO
88,840 USD NYSE +0,90%
VERTV HOLDINGS RG-A
262,310 USD NYSE +1,36%
WATTS WATER TECH-A
289,990 USD NYSE +0,37%
WESCO INTL
278,610 USD NYSE +0,47%
WINTRUST FINANCI
140,4500 USD NASDAQ +0,61%
WW GRAINGER
1 108,805 USD NYSE -0,79%
XYLEM
124,310 USD NYSE +2,50%
ZIONS BANCORP
59,0900 USD NASDAQ +0,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 11:43:59.

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    Images montrant le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village d'Abbassiyé, à la périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, après un avertissement israélien. Israël a repris ses frappes dans le sud du Liban mercredi, alors que ... Lire la suite

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    Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires
    information fournie par Reuters 08.04.2026 12:06 

    ‌Eramet a déclaré mercredi ​que ses principaux actionnaires avaient renouvelé leur confiance ​dans la direction et leur ​soutien à ⁠la stratégie de redressement ‌du groupe minier français en difficulté, après ​des ‌informations de presse indiquant ⁠que la famille ... Lire la suite

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