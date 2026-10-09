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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, C4 Therapeutics, PepsiCo
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 09:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, C4 Therapeutics et Pepsico.

POINTS FORTS

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 à 185 dollars

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Arbor Realty Trust, Inc. ABR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $

* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 90,00 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 240,00 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 10 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à 500,00 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 174 $ à 164 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,15 $ à 1,75 $

* Datadog Inc DDOG.O : la CIBC relève son objectif de cours de 280,00 $ à 315,00 $

* Dupont DD.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 219 $ à 170 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 169 $ à 184 $

* Fis FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 330 $ à 1 150 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 10,5 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT.N : KBW relève son objectif de cours de 1,25 $ à 8 $

* Heico Corporation HEI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 330,00 $

* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 115,00 $ à 90,00 $

* Hii HII.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360,00 $ à 340,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 280,00 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 277 $

* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6,50 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 58 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370,00 $ à 280,00 $

* Ladder Capital Corp LADR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10,25 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW abaisse son cours-cible de 51 $ à 50 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600,00 $ à 570,00 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 620 $ à 530 $

* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 4,00 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 440,00 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 16 $

* Nexpoint Real Estate Finance, Inc. NREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 590,00 $ à 540,00 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : CIBC relève son objectif de cours de 65,00 $ à 75,00 $

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 36,5 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 156 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 131 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Pfizer PFE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Primerica, Inc. PRI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 335 $ à 330 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 196 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 90,00 $

* Rtx Corporation RTX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240,00 $ à 225,00 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 392 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 282 $ à 225 $

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 18,50 $ à 16 $

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,50 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours à 100,00 $ contre 105,00 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 450,00 $ à 1 300,00 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 348 $ à 352 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 394 $ contre 401 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 36,00

$

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 256 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Woodward, Inc. WWD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

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3M
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AFLAC
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2026 à 09:21:24.

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