TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, C4 Therapeutics, PepsiCo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, C4 Therapeutics et Pepsico.
POINTS FORTS
* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 à 185 dollars
* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Aflac Incorporated AFL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $
* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Arbor Realty Trust, Inc. ABR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $
* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $
* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 90,00 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 240,00 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $
* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 10 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à 500,00 $
* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 174 $ à 164 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,15 $ à 1,75 $
* Datadog Inc DDOG.O : la CIBC relève son objectif de cours de 280,00 $ à 315,00 $
* Dupont DD.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 219 $ à 170 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 169 $ à 184 $
* Fis FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $
* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 330 $ à 1 150 $
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 10,5 $
* Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT.N : KBW relève son objectif de cours de 1,25 $ à 8 $
* Heico Corporation HEI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 330,00 $
* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 115,00 $ à 90,00 $
* Hii HII.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360,00 $ à 340,00 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $
* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 280,00 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 277 $
* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6,50 $
* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 58 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370,00 $ à 280,00 $
* Ladder Capital Corp LADR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10,25 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW abaisse son cours-cible de 51 $ à 50 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600,00 $ à 570,00 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 620 $ à 530 $
* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 4,00 $
* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 440,00 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 16 $
* Nexpoint Real Estate Finance, Inc. NREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 590,00 $ à 540,00 $
* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : CIBC relève son objectif de cours de 65,00 $ à 75,00 $
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 36,5 $
* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 156 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 131 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Pfizer PFE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $
* Primerica, Inc. PRI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 335 $ à 330 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $
* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 196 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 90,00 $
* Rtx Corporation RTX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240,00 $ à 225,00 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 392 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 282 $ à 225 $
* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 18,50 $ à 16 $
* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,50 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours à 100,00 $ contre 105,00 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 450,00 $ à 1 300,00 $
* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 348 $ à 352 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 394 $ contre 401 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $
* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 36,00
$
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 256 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $
* Woodward, Inc. WWD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $
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