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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:29

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Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS- Les actions des opérateurs de télécommunications américains sont attendues en nette baisse à l'ouverture après que SpaceX SPCX.O a annonce un accord visant à acquérir un portefeuille national de licences de spectre à bande basse qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis.

AT&T T.N , VERIZON VZ.N et T-MOBILE US TMUS.O perdent entre 5% et 6% dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - OpenAI a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d'affaires annualisé pour le mois de septembre s'élevait à près de 50 milliards de dollars, un chiffre inférieur à ce que la start-up avait laissé entendre auparavant, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N opterait pour le 787 Dreamliner de BOEING BA.N alors qu'elle envisage actuellement la possibilité de lancer des vols internationaux long-courriers, selon trois sources proches de la planification de la flotte de la compagnie aérienne américaine.

* APPLE AAPL.O a demandé à certains de ses fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix ayant freiné la demande des consommateurs, rapporte vendredi Nikkei Asia.

* META META.O - Le propriétaire de Facebook et d'Instagram a interdit les publicités de ByteDance, la société mère de TikTok, sur ses plateformes aux États-Unis et dans quelques autres pays, a déclaré jeudi un porte-parole de l'entreprise.

* DELTA AIR LINES DAL.N doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture.

(Rédigé par Diana Mandia)

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APPLE
340,4200 USD NASDAQ +1,11%
AT&T
24,880 USD NYSE +1,65%
BOEING CO
187,755 USD NYSE -0,30%
DELTA AIR LINES
82,190 USD NYSE -0,93%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 231,64 Pts Index Ex +0,10%
META PLATFORMS
720,8900 USD NASDAQ -0,06%
NASDAQ Composite
27 193,34 Pts Index Ex -1,25%
S&P 500 INDEX
7 765,36 Pts CBOE -0,47%
SOUTHWEST AIRLIN
41,360 USD NYSE -0,89%
SPACEX
160,5700 USD NASDAQ -4,19%
T-MOBILE US
171,3100 USD NASDAQ +2,18%
VERIZON COMM
46,355 USD NYSE +1,30%
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