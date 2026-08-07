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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Jamieson Wellness, Premium Brands Holdings, Torex Gold Resources
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 16:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés canadiennes, notamment Jamieson Wellness, Premium Brands Holdings et Torex Gold Resources.

POINTS FORTS

* Jamieson Wellness Inc. JWEL.TO : la CIBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

neutre »

* Keyera Corp. KEY.TO : Barclays relève son objectif de cours de 56 à 61 dollars canadiens

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 115 à 100

dollars canadiens

* Sun Life Financial SLF.TO : Barclays relève son objectif de cours de 96 à 98 dollars canadiens

* Torex Gold Resources Inc. TXG.TO : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 105 à 95

dollars canadiens

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1&1 AG 1U1.DE : New Street Research relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »

* Acciona ANA.MC : Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de « réduire » à « conserver »

* Adecco Group AG ADEN.S : Bernstein relève son objectif de cours de 26 CHF à 29 CHF

* Admiral ADML.L : Berenberg relève son objectif de cours de 3 800 p à 4 200 p

* ADP ADP.PA : Bernstein abaisse son objectif de cours à 114 euros contre 116 euros

* Ahold Delhaize AD.AS : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 à 37 euros

* Assa Abloy ASSAb.ST : Alphavalue lance la couverture du titre avec une recommandation « Acheter »

* Assa Abloy ASSAb.ST : Alphavalue lance sa couverture avec un objectif de cours de 404 SEK

* ATS Corporation ATS.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 46 à 33 dollars canadiens

* Aumovio AMV0n.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 à 60 euros

* Aurubis NAFG.DE : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 177 euros, contre 178 euros auparavant

* BAE Systems BAES.L : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2 420 pence à 2 620 pence

* Bouygues SA BOUY.PA : Barclays relève son objectif de cours de 53 à 54 euros

* BP BP.L : HSBC abaisse son objectif de cours de 585 pence à 570 pence

* BPER EMII.MI : Barclays relève son objectif de cours de 15,9 à 16,3 euros

* Carvolix CVXC.PA : TP ICAP Midcap abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Carvolix CVXC.PA : TP ICAP Midcap relève son objectif de cours de 4,50 euros à 6,0 euros

* CTP NV CTPNV.AS : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* CTP NV CTPNV.AS : Bernstein abaisse son objectif de cours de 21 EUR à 17,50 EUR

* Deutz AG DEZG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 9,44 euros à 12,56 euros

* Deutz AG DEZG.DE : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformance »

* Groupe DHL DHLn.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 45 à 47 euros

* Diageo Plc DGE.L : Barclays abaisse son objectif de cours de 2 330 pence à 2 230 pence

* Dominion Lending Centres DLCG.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 11,5 $CA à 10,25 $CA

* Dominion Lending Centres DLCG.TO : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* EasyJet EZJ.L : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 pence à 715 pence

* EasyJet EZJ.L : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Endeavour Mining Plc EDV.L : RBC abaisse son objectif de cours de 5 100 p à 4 600 p

* Endeavour Mining Plc EDV.L : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Fraport FRAG.DE : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 à 68 euros

* Games Workshop GAW.L : Jefferies relève son objectif de cours de 21 850 p à 22 150 p

* Genmab GMAB.CO : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 851 DKK à 2 892 DKK

* Genmab GMAB.CO : UBS relève son objectif de cours de 2 600 DKK à 2 700 DKK

* Glanbia GL9.I : Barclays relève son objectif de cours à 26 EUR contre 25 EUR

* Harbour Energy Plc HBR.L : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 220 pence à 250 pence

* Harbour Energy Plc HBR.L : Goldman Sachs passe de « vendre » à « neutre »

* Harbour Energy Plc HBR.L : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 pence à 260 pence

* Henkel HNKG_p.DE : Barclays relève son objectif de cours de 75 à 85 euros

* Holcim AG HOLN.S : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 CHF à 87 CHF

* Ionos Group SE IOSn.DE : Barclays relève son objectif de cours de 34 à 36 euros

* Ionos Group SE IOSn.DE : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33,50 euros à 38,75 euros

* Ionos Group SE IOSn.DE : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Italgas SpA IG.MI : UBS abaisse son objectif de cours de 11,80 euros à 11 euros

* L'italien Prysmian PRY.MI : Berenberg relève son objectif de cours de 130 à 150 euros

* Prysmian (Italie) PRY.MI : Berenberg relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Jamieson Wellness JWEL.TO : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter » et relève son objectif de cours de 48 à 49 dollars canadiens

* Jamieson Wellness JWEL.TO : TD Cowen relève son objectif de cours de 48 à 49 dollars canadiens

* Jamieson Wellness Inc. JWEL.TO : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;

* Jensen-Group NV JEN.BR : KBC Securities abaisse sa recommandation de « accumuler » à « conserver »

* Jensen-Group NV JEN.BR : KBC Securities relève son objectif de cours de 74 à 81,5 euros

* KBC Groep NV KBC.BR : UBS relève son objectif de cours de 125 à 132 euros

* Kingspan Group Plc KSP.I : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 à 120 euros

* Leonardo S.P.A. LDOF.MI : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80 à 82 euros

* Lonza Group AG LONN.S : Barclays relève son objectif de cours de 670 CHF à 680 CHF

* LOTUS BAKERIES NV OTB.BR : KBC SECURITIES RELÈVE SON COURS-CIBLE DE 12 500 EUR À 13 800 EUR; RECOMMANDATION « ACHETER »

* Melrose Industries Plc MRON.L : Barclays abaisse son objectif de cours de 730 pence à 710 pence

* Merck KGaA MRCG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 121 à 151 euros

* Merck KGaA MRCG.DE : BofA Global Research relève son objectif de cours à 155 euros contre 145 euros

* Millennium BCP BCP.LS : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1,10 euro à 1,18 euro

* Morgan Advanced Materials MGAMM.L : Barclays relève son objectif de cours de 260 pence à 270 pence

* MTU Aero Engines MTXGN.DE : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* MTU Aero Engines MTXGn.DE : Barclays relève son objectif de cours de 415 à 420 euros

* Next NXT.L : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 000 p à 16 000 p

* Nibe Industrier AB NIBEb.ST : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32 SEK à 33 SEK

* Nordic Semiconductor NOD.OL : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 185 NOK à 175 NOK

* Nordic Semiconductor NOD.OL : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 NOK à 171 NOK

* Novo Nordisk NOVOb.CO : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 DKK à 310 DKK

* Ohb OHBG.DE : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et

* Ohb OHBG.DE : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 275 EUR

* Ohb SE OHBG.DE : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Ohb SE OHBG.DE : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 EUR

* Pan African Resources Plc PAFR.L : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Pan African Resources Plc PAFR.L : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 155 pence

* Persimmon PSN.L : Stifel relève son objectif de cours de 1 220 pence à 1 310 pence

* Qiagen NV QIA.DE : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37 à 40 euros

* Rational AG RAAG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 1 050 euros à 1 070 euros

* Rational AG RAAG.DE : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 756 euros contre 773 euros

* Roche Holding AG ROPC.S : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 295 CHF à 410 CHF

* Roche Holding AG ROPC.S : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* saf Holland SE SFQ.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 à 19 euros

* Safran SAF.PA : Barclays relève son objectif de cours de 370 à 390 euros

* Scout24 SE G24n.DE : UBS relève son objectif de cours de 112 à 115 euros

* Serica Energy Plc SQZ.L : Berenberg abaisse son objectif de cours de 365 pence à 360 pence

* SGL Carbon SGCG.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 4,05 euros à 4,15 euros

* Shell SHEL.L : Alphavalue passe de « réduire » à « ajouter »

* Siemens SIEGn.DE : UBS relève son objectif de cours de 310 à 330 euros

* Siemens AG SIEGn.DE : BofA Global Research relève son objectif de cours à 317 euros contre 310 euros

* Siemens Energy AG ENR1n.DE : BofA Global Research abaisse son objectif de cours à 250 euros contre 260 euros

* Smiths Group SMIN.L : Goldman Sachs reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Springer Nature SPGG.DE : Barclays relève son objectif de cours de 24 à 24,80 euros

* St. James's Place SJP.L : Berenberg relève son objectif de cours de 1 800 pence à 1 945 pence

* Stella-Jones Inc SJ.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 90 C$ à 83 C$

* Stellantis N.V. STLAM.PA : Bernstein abaisse son objectif de cours à 4 euros contre 6,20 euros

* Stellantis N.V. STLAM.PA : Bernstein abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 à 96 euros

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Tecan TECN.S : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 151 CHF à 176 CHF

* Technoprobe S.P.A. TPRO.MI : Berenberg relève son objectif de cours de 28 à 34 euros

* Technoprobe SpA TPRO.MI : UBS relève son objectif de cours de 36 à 41 euros

* Telecom Italia TLIT.MI : Barclays abaisse son objectif de cours à 6,40 euros contre 6,50 euros

* Telecom Italia TLIT.MI : Barclays abaisse son objectif de cours de 6,50 à 6,40 euros

* Telefonica TEF.MC : UBS relève son objectif de cours de 3,70 euros à 3,90 euros

* Travis Perkins TPK.L : JP Morgan relève son objectif de cours de 630 pence à 710 pence

* Umicore SA UMI.BR : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 à 28 euros

* Vinci SA SGEF.PA : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 143 à 145 euros

* Wizz Air WIZZ.L : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 200 p à 1 150 p

* WPP WPP.L : Barclays relève son objectif de cours de 300 pence à 375 pence

* WPP WPP.L : Bernstein relève son objectif de cours de 332 pence à 400 pence

* WPP WPP.L : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 240 p à 275 p

* WPP WPP.L : UBS relève son objectif de cours de 210 pence à 250 pence

* Zurich Insurance Group AG ZURN.S : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 540 CHF à 550 CHF

* Zurich Insurance Group AG ZURN.S : RBC abaisse son objectif de cours de 670 CHF à 650 CHF

Valeurs associées

1&1
20,000 EUR XETRA 0,00%
ACCIONA
EUR Sibe 0,00%
ADECCO GROUP
23,660 CHF Swiss EBS Stocks +4,41%
ADMIRAL GROUP
3 885,000 GBX LSE -0,38%
ADP
116,200 EUR Euronext Paris -0,43%
ASSA ABLOY RG-B
33,350 EUR Tradegate -0,48%
ASSA ABLOY RG-B
182,625 SEK LSE Intl 0,00%
ATS
29,520 CAD TSX +2,89%
AUMOVIO
37,500 EUR XETRA +1,49%
AURUBIS AG
173,700 EUR XETRA -4,14%
BAE SYSTEMS
2 220,500 GBX LSE +0,93%
BCP
1,0970 EUR Euronext Lisbonne -0,45%
BOUYGUES
48,640 EUR Euronext Paris -1,12%
BP
517,500 GBX LSE -0,42%
BPER BANCA
14,582 EUR MIL -0,95%
CTP
14,680 EUR Euronext Amsterdam -3,17%
DEUTSCHE POST
55,320 EUR XETRA +0,04%
DEUTZ
10,310 EUR XETRA +2,89%
DIAGEO
1 790,250 GBX LSE +3,33%
EASYJET
668,100 GBX LSE -0,28%
FRAPORT
66,900 EUR XETRA -0,22%
GAMES WORKSHOP G
18 960,000 GBX LSE +0,11%
GENMAB
268,900 EUR Tradegate +6,83%
GENMAB
627,500 DKK LSE Intl +6,44%
GENMAB
295,0000 USD OTCBB 0,00%
GLANBIA
24,100 EUR LSE +2,12%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX 0,00%
HARBOUR ENER
247,200 GBX LSE +1,48%
HENKEL PFD
79,800 EUR XETRA +0,33%
HOLCIM
70,820 CHF Swiss EBS Stocks -2,42%
IONOS GR RG -UNTY
32,120 EUR XETRA +6,36%
ITALGAS
8,922 EUR MIL -1,41%
JAMIESON WELLNES
45,480 CAD TSX +9,59%
KBC GR
127,900 EUR Euronext Bruxelles +0,55%
KEYERA
57,110 CAD TSX -2,86%
KINGSPAN GRP
109,5560 USD OTCBB +15,80%
KON AH DEL
33,330 EUR Euronext Amsterdam -0,39%
LEONARDO
58,040 EUR MIL -0,87%
LONZA GRP
572,200 CHF Swiss EBS Stocks +0,99%
MELROSE IND
485,500 GBX LSE +1,74%
MERCK
143,650 EUR XETRA -1,03%
MORGAN ADV
253,500 GBX LSE +3,47%
MTU AERO ENGINES
370,800 EUR XETRA -0,78%
NEXT
15 652,500 GBX LSE -0,40%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
OHB
228,500 EUR XETRA -3,59%
PAN AFRICAN
109,100 GBX LSE +6,86%
PERSIMMON PLC
1 167,500 GBX LSE +1,04%
PREMIUM BRANDS
83,800 CAD TSX +3,09%
PRYSMIAN
126,000 EUR MIL +1,20%
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82,33 USD Ice Europ -0,90%
Pétrole WTI
77,11 USD Ice Europ -1,08%
RATIONAL
666,500 EUR XETRA +0,08%
ROCHE HLDG PC
367,300 CHF Swiss EBS Stocks +0,71%
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357,400 EUR Euronext Paris +0,62%
SCOUT24
74,400 EUR XETRA +3,62%
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227,700 GBX LSE -1,85%
SGL CARBON
4,280 EUR XETRA +1,06%
SHELL
3 278,000 GBX LSE -1,12%
SIEMENS
279,800 EUR XETRA +2,45%
SIEMENS ENERGY
153,540 EUR XETRA -0,09%
SMITHS GROUP
2 699,500 GBX LSE +0,84%
SPRING NAT
20,250 EUR XETRA +1,66%
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1 149,250 GBX LSE +2,84%
STELLA JONES
76,660 CAD TSX +2,73%
STELLANTIS
4,7965 EUR Euronext Paris -1,52%
SUN LIFE FINANCI
114,250 CAD TSX -1,16%
SUSS MICROTEC
83,200 EUR XETRA +5,18%
TECAN GRP
195,100 CHF Swiss EBS Stocks +1,72%
TECHNOPR
30,340 EUR MIL -0,85%
TELECOM ITALIA-RG
7,595 EUR MIL -0,17%
TELEFONICA
3,6710 EUR Sibe -0,68%
TOREX GOLD RESOU
62,750 CAD TSX +4,92%
TRAVIS PERKINS
677,250 GBX LSE +2,15%
UMICORE
23,820 EUR Euronext Bruxelles +1,02%
VINCI
125,350 EUR Euronext Paris -0,99%
WIZZ AIR
1 100,000 GBX LSE -0,90%
WPP
408,850 GBX LSE +3,51%
ZURICH INSUR GR
593,200 CHF Swiss EBS Stocks +0,71%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 16:25:51.

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