TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Jamieson Wellness, Premium Brands Holdings, Torex Gold Resources

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Vendredi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés canadiennes, notamment Jamieson Wellness, Premium Brands Holdings et Torex Gold Resources.
POINTS FORTS
* Jamieson Wellness Inc. JWEL.TO : la CIBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à «
neutre »
* Keyera Corp. KEY.TO : Barclays relève son objectif de cours de 56 à 61 dollars canadiens
* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 115 à 100
dollars canadiens
* Sun Life Financial SLF.TO : Barclays relève son objectif de cours de 96 à 98 dollars canadiens
* Torex Gold Resources Inc. TXG.TO : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 105 à 95
dollars canadiens
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 1&1 AG 1U1.DE : New Street Research relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »
* Acciona ANA.MC : Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de « réduire » à « conserver »
* Adecco Group AG ADEN.S : Bernstein relève son objectif de cours de 26 CHF à 29 CHF
* Admiral ADML.L : Berenberg relève son objectif de cours de 3 800 p à 4 200 p
* ADP ADP.PA : Bernstein abaisse son objectif de cours à 114 euros contre 116 euros
* Ahold Delhaize AD.AS : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 à 37 euros
* Assa Abloy ASSAb.ST : Alphavalue lance la couverture du titre avec une recommandation « Acheter »
* Assa Abloy ASSAb.ST : Alphavalue lance sa couverture avec un objectif de cours de 404 SEK
* ATS Corporation ATS.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 46 à 33 dollars canadiens
* Aumovio AMV0n.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 à 60 euros
* Aurubis NAFG.DE : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 177 euros, contre 178 euros auparavant
* BAE Systems BAES.L : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2 420 pence à 2 620 pence
* Bouygues SA BOUY.PA : Barclays relève son objectif de cours de 53 à 54 euros
* BP BP.L : HSBC abaisse son objectif de cours de 585 pence à 570 pence
* BPER EMII.MI : Barclays relève son objectif de cours de 15,9 à 16,3 euros
* Carvolix CVXC.PA : TP ICAP Midcap abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Carvolix CVXC.PA : TP ICAP Midcap relève son objectif de cours de 4,50 euros à 6,0 euros
* CTP NV CTPNV.AS : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* CTP NV CTPNV.AS : Bernstein abaisse son objectif de cours de 21 EUR à 17,50 EUR
* Deutz AG DEZG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 9,44 euros à 12,56 euros
* Deutz AG DEZG.DE : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformance »
* Groupe DHL DHLn.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 45 à 47 euros
* Diageo Plc DGE.L : Barclays abaisse son objectif de cours de 2 330 pence à 2 230 pence
* Dominion Lending Centres DLCG.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 11,5 $CA à 10,25 $CA
* Dominion Lending Centres DLCG.TO : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »
* EasyJet EZJ.L : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 pence à 715 pence
* EasyJet EZJ.L : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Endeavour Mining Plc EDV.L : RBC abaisse son objectif de cours de 5 100 p à 4 600 p
* Endeavour Mining Plc EDV.L : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* Fraport FRAG.DE : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 à 68 euros
* Games Workshop GAW.L : Jefferies relève son objectif de cours de 21 850 p à 22 150 p
* Genmab GMAB.CO : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 851 DKK à 2 892 DKK
* Genmab GMAB.CO : UBS relève son objectif de cours de 2 600 DKK à 2 700 DKK
* Glanbia GL9.I : Barclays relève son objectif de cours à 26 EUR contre 25 EUR
* Harbour Energy Plc HBR.L : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 220 pence à 250 pence
* Harbour Energy Plc HBR.L : Goldman Sachs passe de « vendre » à « neutre »
* Harbour Energy Plc HBR.L : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 pence à 260 pence
* Henkel HNKG_p.DE : Barclays relève son objectif de cours de 75 à 85 euros
* Holcim AG HOLN.S : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 CHF à 87 CHF
* Ionos Group SE IOSn.DE : Barclays relève son objectif de cours de 34 à 36 euros
* Ionos Group SE IOSn.DE : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33,50 euros à 38,75 euros
* Ionos Group SE IOSn.DE : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Italgas SpA IG.MI : UBS abaisse son objectif de cours de 11,80 euros à 11 euros
* L'italien Prysmian PRY.MI : Berenberg relève son objectif de cours de 130 à 150 euros
* Prysmian (Italie) PRY.MI : Berenberg relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Jamieson Wellness JWEL.TO : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter » et relève son objectif de cours de 48 à 49 dollars canadiens
* Jamieson Wellness JWEL.TO : TD Cowen relève son objectif de cours de 48 à 49 dollars canadiens
* Jamieson Wellness Inc. JWEL.TO : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;
* Jensen-Group NV JEN.BR : KBC Securities abaisse sa recommandation de « accumuler » à « conserver »
* Jensen-Group NV JEN.BR : KBC Securities relève son objectif de cours de 74 à 81,5 euros
* KBC Groep NV KBC.BR : UBS relève son objectif de cours de 125 à 132 euros
* Kingspan Group Plc KSP.I : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 à 120 euros
* Leonardo S.P.A. LDOF.MI : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80 à 82 euros
* Lonza Group AG LONN.S : Barclays relève son objectif de cours de 670 CHF à 680 CHF
* LOTUS BAKERIES NV OTB.BR : KBC SECURITIES RELÈVE SON COURS-CIBLE DE 12 500 EUR À 13 800 EUR; RECOMMANDATION « ACHETER »
* Melrose Industries Plc MRON.L : Barclays abaisse son objectif de cours de 730 pence à 710 pence
* Merck KGaA MRCG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 121 à 151 euros
* Merck KGaA MRCG.DE : BofA Global Research relève son objectif de cours à 155 euros contre 145 euros
* Millennium BCP BCP.LS : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1,10 euro à 1,18 euro
* Morgan Advanced Materials MGAMM.L : Barclays relève son objectif de cours de 260 pence à 270 pence
* MTU Aero Engines MTXGN.DE : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* MTU Aero Engines MTXGn.DE : Barclays relève son objectif de cours de 415 à 420 euros
* Next NXT.L : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 000 p à 16 000 p
* Nibe Industrier AB NIBEb.ST : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32 SEK à 33 SEK
* Nordic Semiconductor NOD.OL : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 185 NOK à 175 NOK
* Nordic Semiconductor NOD.OL : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 NOK à 171 NOK
* Novo Nordisk NOVOb.CO : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 DKK à 310 DKK
* Ohb OHBG.DE : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et
* Ohb OHBG.DE : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 275 EUR
* Ohb SE OHBG.DE : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Ohb SE OHBG.DE : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 EUR
* Pan African Resources Plc PAFR.L : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Pan African Resources Plc PAFR.L : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 155 pence
* Persimmon PSN.L : Stifel relève son objectif de cours de 1 220 pence à 1 310 pence
* Qiagen NV QIA.DE : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37 à 40 euros
* Rational AG RAAG.DE : Bernstein relève son objectif de cours de 1 050 euros à 1 070 euros
* Rational AG RAAG.DE : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 756 euros contre 773 euros
* Roche Holding AG ROPC.S : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 295 CHF à 410 CHF
* Roche Holding AG ROPC.S : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* saf Holland SE SFQ.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 à 19 euros
* Safran SAF.PA : Barclays relève son objectif de cours de 370 à 390 euros
* Scout24 SE G24n.DE : UBS relève son objectif de cours de 112 à 115 euros
* Serica Energy Plc SQZ.L : Berenberg abaisse son objectif de cours de 365 pence à 360 pence
* SGL Carbon SGCG.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 4,05 euros à 4,15 euros
* Shell SHEL.L : Alphavalue passe de « réduire » à « ajouter »
* Siemens SIEGn.DE : UBS relève son objectif de cours de 310 à 330 euros
* Siemens AG SIEGn.DE : BofA Global Research relève son objectif de cours à 317 euros contre 310 euros
* Siemens Energy AG ENR1n.DE : BofA Global Research abaisse son objectif de cours à 250 euros contre 260 euros
* Smiths Group SMIN.L : Goldman Sachs reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Springer Nature SPGG.DE : Barclays relève son objectif de cours de 24 à 24,80 euros
* St. James's Place SJP.L : Berenberg relève son objectif de cours de 1 800 pence à 1 945 pence
* Stella-Jones Inc SJ.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 90 C$ à 83 C$
* Stellantis N.V. STLAM.PA : Bernstein abaisse son objectif de cours à 4 euros contre 6,20 euros
* Stellantis N.V. STLAM.PA : Bernstein abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »
* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 à 96 euros
* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Tecan TECN.S : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 151 CHF à 176 CHF
* Technoprobe S.P.A. TPRO.MI : Berenberg relève son objectif de cours de 28 à 34 euros
* Technoprobe SpA TPRO.MI : UBS relève son objectif de cours de 36 à 41 euros
* Telecom Italia TLIT.MI : Barclays abaisse son objectif de cours à 6,40 euros contre 6,50 euros
* Telecom Italia TLIT.MI : Barclays abaisse son objectif de cours de 6,50 à 6,40 euros
* Telefonica TEF.MC : UBS relève son objectif de cours de 3,70 euros à 3,90 euros
* Travis Perkins TPK.L : JP Morgan relève son objectif de cours de 630 pence à 710 pence
* Umicore SA UMI.BR : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 à 28 euros
* Vinci SA SGEF.PA : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 143 à 145 euros
* Wizz Air WIZZ.L : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 200 p à 1 150 p
* WPP WPP.L : Barclays relève son objectif de cours de 300 pence à 375 pence
* WPP WPP.L : Bernstein relève son objectif de cours de 332 pence à 400 pence
* WPP WPP.L : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 240 p à 275 p
* WPP WPP.L : UBS relève son objectif de cours de 210 pence à 250 pence
* Zurich Insurance Group AG ZURN.S : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 540 CHF à 550 CHF
* Zurich Insurance Group AG ZURN.S : RBC abaisse son objectif de cours de 670 CHF à 650 CHF
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