TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AMÉRICAINE-Arxis, Cigna, Vylor

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arxis, Cigna et Vylor.
POINTS FORTS
* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer »
* Cigna CI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 346 $ à 370 $
* Vylor Inc. VYLR.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours fixé à 85 $
Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer »
* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 159 $ à 161 $
* Bankunited, Inc. BKU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* Ceribell, Inc. CBLL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $
* Cigna CI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 346 $ à 370 $
* Citigroup C.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 149 $ à 147 $
* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72,5 $
* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 143 $ à 136 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $
* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $
* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $
* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Graham Corp GHM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 120 $
* Hess Midstream LP HESM.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-pondérer »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19,5 $ à 17,5 $
* Keycorp KEY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24,5 $ à 23 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* Ltc Properties, Inc. LTC.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265,5 $ à 248,5 $
* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 62 $ à
59 $
* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à
55 $
* Medallion Financial Corp MFIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 10,5 $ à 12 $
* Nike, Inc. NKE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Nike, Inc. NKE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Nike, Inc. NKE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 38 $ à 28 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185,50 $ à 185
$
* Northrop Grumman NOC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le secteur »
* Northrop Grumman NOC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 640 $ à 525 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $
* Onto Innovation Inc. ONTO.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance
»
* Onto Innovation Inc. ONTO.N : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 400 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $
* Pepsico PEP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $
* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 123
$ à 125 $
* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 269,5 $ à 258 $
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 441 $
à 534 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 870 $ à 930
$
* Regions Financial RF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $
* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 124 $ à 121 $
* Sentinelone Inc S.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46
$
* State Street Corporation STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 187,50 $
* Suja Life Inc SUJA.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 20 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50,5 $
* U.S. Bancorp USB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $
* Uranium Energy Corp. UEC.A : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec
le secteur »
* Uranium Energy Corp. UEC.A : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $
* Vylor Inc. VYLR.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de
cours de 85 $
* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95,5 $ à 91,5 $
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