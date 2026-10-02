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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AMÉRICAINE-Arxis, Cigna, Vylor
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 08:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arxis, Cigna et Vylor.

POINTS FORTS

* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer »

* Cigna CI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 346 $ à 370 $

* Vylor Inc. VYLR.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours fixé à 85 $

Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer »

* Arxis, Inc. ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 159 $ à 161 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Ceribell, Inc. CBLL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $

* Cigna CI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 346 $ à 370 $

* Citigroup C.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 149 $ à 147 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72,5 $

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 143 $ à 136 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Foghorn Therapeutics Inc. FHTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Graham Corp GHM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 120 $

* Hess Midstream LP HESM.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19,5 $ à 17,5 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24,5 $ à 23 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Ltc Properties, Inc. LTC.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265,5 $ à 248,5 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 62 $ à

59 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à

55 $

* Medallion Financial Corp MFIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 10,5 $ à 12 $

* Nike, Inc. NKE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Nike, Inc. NKE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Nike, Inc. NKE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 38 $ à 28 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185,50 $ à 185

$

* Northrop Grumman NOC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* Northrop Grumman NOC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 640 $ à 525 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance

»

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 400 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Pepsico PEP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 123

$ à 125 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 269,5 $ à 258 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 441 $

à 534 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 870 $ à 930

$

* Regions Financial RF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 124 $ à 121 $

* Sentinelone Inc S.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46

$

* State Street Corporation STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 187,50 $

* Suja Life Inc SUJA.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 20 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50,5 $

* U.S. Bancorp USB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec

le secteur »

* Uranium Energy Corp. UEC.A : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* Vylor Inc. VYLR.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de

cours de 85 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95,5 $ à 91,5 $

Valeurs associées

ALLEGRO MICRO
39,9150 USD NASDAQ +9,72%
ANTERO RESOURCES
34,175 USD NYSE +0,35%
ARXIS RG-A
49,9700 USD NASDAQ +5,16%
BANK OF AMERICA
53,810 USD NYSE +0,18%
BANKUNITED
43,360 USD NYSE +1,52%
CERIBELL
23,6050 USD NASDAQ -0,02%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CITIGROUP
128,420 USD NYSE +1,12%
CITIZENS FINL GR
64,370 USD NYSE +1,07%
CROWDSTRIKE
269,5800 USD NASDAQ +1,31%
EXPAND ENER
85,6700 USD NASDAQ -0,34%
FOGHORN THERAP
2,0150 USD NASDAQ -30,99%
GOODYEAR T & RUB
4,8650 USD NASDAQ -3,28%
GRAHAM CORP
92,910 USD NYSE +7,16%
Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
HESS MIDSTREAM RG-A
37,820 USD NYSE -0,58%
HUNTINGTON BANCS
15,3100 USD NASDAQ +0,79%
KEYCORP
20,100 USD NYSE +0,25%
LEVI STRAUSS RG-A
19,755 USD NYSE -0,93%
LTC PROP REIT
43,180 USD NYSE +1,15%
M&T BANK
219,150 USD NYSE +0,86%
MCCORMIC NON VTG
44,599 USD NYSE +1,02%
MEDALLION FINANC
11,8600 USD NASDAQ -0,50%
NIKE
33,836 USD NYSE -3,60%
NORTHERN TRUST
171,1150 USD NASDAQ +1,13%
NORTHROP GRUMMAN
480,705 USD NYSE -0,26%
OGE ENERGY
45,270 USD NYSE -0,92%
ONTO INNOVATION
329,095 USD NYSE +4,52%
ORIGIN BANCORP
53,470 USD NYSE +1,68%
PALO ALTO NETWORKS
403,9300 USD NASDAQ +1,94%
PEPSICO
125,7700 USD NASDAQ +0,14%
PFIZER
27,755 USD NYSE -1,30%
PNC FINL SER
221,520 USD NYSE +0,34%
PRAXIS PRECIS
296,8500 USD NASDAQ +3,46%
Pétrole Brent
102,77 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
91,38 USD Ice Europ -2,36%
REGENERON PHARMACEUTICALS
733,8950 USD NASDAQ -0,12%
REGIONS FINANCIA
27,175 USD NYSE +0,80%
RLI
55,840 USD NYSE -0,55%
SEI INVESTMENTS
102,7300 USD NASDAQ -1,10%
SENTINELONE RG-A
25,035 USD NYSE +1,52%
SERVISFIRST BANC
40,220 USD NYSE +1,14%
STATE STREET
175,920 USD NYSE +0,76%
SUJA LIFE RG-A
9,6300 USD NASDAQ +6,41%
THE CIGNA
269,539 USD NYSE +0,53%
TRUIST FINL
46,575 USD NYSE +0,60%
US BANCORP
57,620 USD NYSE +0,41%
WELLS FARGO
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 08:58:17.

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