Vol flydubai: le pilote raconte son ultime effort pour éviter le crash

Capture d'écran, tirée d'une vidéo publiée le 2 octobre 2026 sur la chaîne YouTube de Narendra Modi, montrant le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) en train de s'entretenir par appel vidéo avec Smit Machchhar, pilote de la compagnie flydubai en convalescence dans un hôpital aux Émirats arabes unis ( NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL / - )

Le commandant de bord indien attaqué au couteau par son copilote à bord d'un vol flydubai en direction de Tel-Aviv a raconté son ultime effort pour empêcher l'avion de s’écraser, dans des premières déclarations rendues publiques vendredi.

"J'essayais de sauver ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas laisser toutes ces personnes mourir", a dit Smit Machchhar depuis son lit d'hôpital lors d'un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, dont les services ont relayé la séquence.

Il gisait au sol du cockpit quand il s'est rendu compte que l'avion chutait.

"Je savais que c'était ma dernière chance et que la porte était juste là", a raconté Smit Machchhar, pilote depuis 17 ans et commandant de bord depuis 11 ans, salué de toutes parts comme "un héros". "Je subissais encore des coups, mais j'ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré".

Des passagers et membres de l'équipage avaient ensuite maîtrisé l'assaillant et repris le contrôle de l'appareil, qui avait pu se poser en urgence en Arabie saoudite.

Les circonstances exactes de l'incident et les motivations, encore floues, de l'agresseur, font l'objet d'une enquête aux Émirats arabes unis, où les deux pilotes ont été transférés.

"Plus le temps passe, plus la situation se précise: l'assaillant a subi une radicalisation islamiste", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'homme, de nationalité omanaise, "avait l'intention de faire s'écraser l'avion avec ses passagers", a-t-il dit.

"Nous vérifions dans le cadre de l'enquête s'il a été envoyé par quelqu'un" et, si c'est le cas, "ils paieront un prix élevé", a-t-il ajouté dans une allocution vidéo.

Le chef du gouvernement israélien n'a pas présenté d'élément pour étayer ses soupçons, et n'a pas dit si ceux-ci portaient sur une organisation ou sur un pays.

"Loin des simplifications hâtives (...) et des théories du complot, la vigilance et la prudence restent indispensables face aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme", a pour sa part relevé sur X le conseiller diplomatique du président émirati, Anwar Gargash, évoquant toutefois un "acte terroriste grave".

Premier vol israélien de rapatriement

Pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche, Donald Trump avait dit penser que l'Iran était impliqué.

"Je dirais que la réponse est oui, sur la base de ce que j'entends, mais nous travaillons là-dessus en ce moment même", a déclaré le président américain, coutumier des déclarations à l'emporte-pièce.

Flydubai a appelé de son côté à "s'abstenir de toute spéculation prématurée".

Le vol transportait 174 personnes, dont 166 Israéliens et huit membres d'équipage, et les passagers avaient été ramenés en Israël le soir même.

Mais flydubai a suspendu ses vols en provenance et à destination d'Israël le temps de l'enquête, bloquant des visiteurs israéliens à Dubaï. Un premier vol de rapatriement, opéré par la compagnie israélienne à bas coûts Arkia, a décollé vendredi soir en direction de Tel-Aviv.

La compagnie israélienne El Al, qui avait annoncé affrêter deux vols spéciaux pour les rapatrier, avait ensuite annulé les vols sans en donner la raison.

El Al avait suspendu ses vols entre Israël et Dubaï après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, qui avait débuté par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé vouloir décerner l'une des plus hautes distinctions civiles du pays à cinq passagers israéliens s'étant illustrés par leur "responsabilité collective" pour empêcher l'avion de s'écraser.