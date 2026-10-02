Football: Accusé d'infractions financières, Manchester City fait appel

Ligue des champions de l'UEFA - Manchester City contre Borussia Dortmund

par Lori Ewing

Manchester City a annoncé ‌vendredi faire appel du jugement d'une commission indépendante qui a reconnu le club coupable de graves infractions ​aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018.

La Premier League a déclaré mardi que Manchester City avait eu recours à des contrats commerciaux "fictifs" dans le cadre de montages visant à gonfler ses ​recettes et à sous-estimer ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling (1,19 milliard de dollars) sur près d’une décennie.

City a été ​reconnu coupable de tous les chefs d’accusation relatifs ⁠à des violations des règles financières de la ligue sur neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018, ‌ainsi que de trois des quatre chefs d’accusation concernant un manque de coopération avec l’enquête.

Le club a nié toute malversation tout au long de la procédure.

"Manchester City Football ​Club confirme qu’à 19h00, le jeudi ‌1er octobre 2026, le club a déposé son appel complet contre l’avis ⁠rendu par la commission de la Premier League, concernant la procédure disciplinaire engagée par la Premier League", a déclaré le club dans un communiqué.

"La position ferme du club est que, à plusieurs égards, cet avis ⁠contient des erreurs manifestes ‌et substantielles, de droit, de principe et de fait, et qu'il n'est pas fiable."

"Le ⁠club est innocent des accusations formulées par la Premier League et un ensemble complet de preuves irréfutables ‌existe à l'appui de toutes ses positions relatives à cette affaire", ajoute le club.

L'appel ⁠sera examiné par une commission d'appel indépendante composée de trois membres, nommés par ⁠le président de l'instance ‌judiciaire de la ligue.

La Premier League a confirmé, dans un communiqué, que le club mancunien avait déposé son ​appel.

Le règlement de la Premier League stipule qu’une ‌audience d’appel doit se tenir dans les 12 semaines suivant le dépôt de l’appel, la décision devant être rendue dans les 30 ​jours suivant la fin de l’audience.

L’appel se déroulera à huis clos, à l’instar des audiences initiales. La commission d’appel réexaminera la décision de la commission disciplinaire, mais ne procédera pas à un ⁠réexamen complet de l’affaire.

La commission peut rejeter l’appel, l'accepter, renvoyer l’affaire devant la commission pour un nouvel examen ou modifier toute sanction ou ordonnance d’indemnisation prononcée.

Compte tenu des sanctions potentielles, notamment de lourdes amendes, des retraits de points voire une relégation ou le retrait des titres remportés durant cette période, cette affaire pourrait avoir d'importantes répercussions sur l’ensemble du championnat.

(Reportage de Lori Ewing à Manchester et de Suramya Kaushik ​à Bangalore, version française Vincent Daheron)