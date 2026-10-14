TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AMÉRICAINE-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver
»
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « achat » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 310 $ à
267 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $
* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 55 dollars
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 41 $
* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $
* Azz Inc AZZ.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 140 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif
de cours de 340 $ à 320 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $
* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179 $ à 188 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $
* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $
* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 210 $ à 198 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à
« neutre »
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 378 $
* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $
* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $
* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $
* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $
* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $
* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
» et un objectif de cours de 180 $
* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $
* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours de 200 dollars
* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours
de 82 $ à 89 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $
* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $
* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à
102 $
* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 320 $
* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $
* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de
cours de 186 $ à 190 $
* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $
* Udr Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $
* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $
* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $
* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $
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