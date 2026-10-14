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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AMÉRICAINE-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 12:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver

»

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « achat » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 310 $ à

267 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 55 dollars

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 41 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Azz Inc AZZ.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 140 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif

de cours de 340 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179 $ à 188 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 210 $ à 198 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à

« neutre »

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 378 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $

* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $

* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

» et un objectif de cours de 180 $

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 200 dollars

* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours

de 82 $ à 89 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $

* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à

102 $

* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif de cours: 320 $

* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 186 $ à 190 $

* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $

* Udr Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $

* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 12:25:15.

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