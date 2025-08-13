 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Touax: transfert effectif sur Euronext Growth Paris
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Touax annonce que le transfert effectif de la cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris aura lieu ce 13 août, sa demande d'admission des titres sur ce marché ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 7 août.

Pour rappel, ce transfert de cotation vise notamment à 'simplifier les obligations administratives s'imposant à la société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l'attrait des marchés financiers'.

Cette opération avait été annoncée au mois de mai, puis approuvée par les actionnaires lors de son AGM en juin. Elle s'effectue par le biais d'une procédure accélérée d'admission des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Touax loue des wagons de fret, barges fluviales et conteneurs pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion, il est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

