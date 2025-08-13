Touax: transfert effectif sur Euronext Growth Paris
13/08/2025
Pour rappel, ce transfert de cotation vise notamment à 'simplifier les obligations administratives s'imposant à la société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l'attrait des marchés financiers'.
Cette opération avait été annoncée au mois de mai, puis approuvée par les actionnaires lors de son AGM en juin. Elle s'effectue par le biais d'une procédure accélérée d'admission des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.
Touax loue des wagons de fret, barges fluviales et conteneurs pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion, il est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
