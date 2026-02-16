 Aller au contenu principal
Emplois fictifs: François Fillon se désiste de son pourvoi, sa peine devient définitive
information fournie par AFP 16/02/2026 à 18:17

L'ancien Premier ministre François Fillon, le 11 décembre 2022 à Sablé-sur-Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'ex-Premier ministre François Fillon s'est désisté de son pourvoi dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Penelope, rendant sa peine définitive, sa culpabilité l'étant déjà, a indiqué lundi une source judiciaire, confirmant une information de Ouest-France.

L'ex-locataire de Matignon avait formé un recours contre la décision du 17 juin 2025 de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné, à l'issue d'un troisième procès, à quatre ans de prison avec sursis, 375.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Mais il s'est désisté de son pourvoi, de même que son épouse, une décision actée par la Cour de cassation le 9 janvier dans une ordonnance consultée par l'AFP.

La décision de la cour d'appel de Paris, intervenue plus de huit ans après l'explosion du "Penelopegate" en pleine campagne présidentielle, où il était candidat de la droite et du centre, permettait à François Fillon d'échapper au bracelet électronique.

En effet, il avait auparavant été condamné à une peine plus lourde, le 9 mai 2022: d'autres magistrats de cette même cour d'appel avaient alors prononcé quatre ans de prison dont un an ferme, avec la même amende, mais 10 ans d'inéligibilité.

La Cour de cassation avait ensuite, en 2024, partiellement annulé cette décision et ordonné un nouveau procès pour François Fillon mais uniquement sur le montant de sa peine - sa culpabilité, notamment pour détournement de fonds publics, étant définitive.

Penelope Fillon, elle, n'était concernée par ce troisième procès que pour une partie des dommages et intérêts auxquels le couple a été condamné - sa peine de deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende est définitive depuis 2024. Son pourvoi ne portait donc que sur la question des dommages et intérêts.

