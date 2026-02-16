L'Europe finit sans direction, séance calme sans Wall Street

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé sans direction lundi, les banques rebondissant après leur chute de ‌vendredi, même si le volume des transactions a été faible en raison d'un jour férié aux États-Unis, dans l'attente d'un agenda bien plus chargé pour le reste de la semaine.

À Paris, le CAC 40 ​a grappillé 0,06% à 8.316,50 points. À Francfort, le Dax a reculé 0,41% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,02%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,18% et le Stoxx 600 a gagné 0,14%.

La semaine a démarré calmement sur les marchés d'actions, la Bourse de New York étant fermée pour cause de jour férié, tout comme la plupart des places asiatiques, ​de la Chine continentale à la Corée du Sud en passant par Taïwan, en raison du Nouvel An lunaire.

Les banques européennes du Stoxx 600 ont profité de l'occasion pour rebondir (+1,54%) et regagner un peu de couleur après avoir été fortement pénalisées vendredi par la vague ​d'inquiétudes liées au développement de l'intelligence artificielle (IA) et leur impact dans de nombreux secteurs de l'économie.

Il est ⁠très probable que cette technologie en plein essor reste au centre de l'attention des investisseurs après ce week-end prolongé, même si l'attention s'étendra à d'autres secteurs plus classiques de l'économie, ‌à commencer par la grande distribution, avec les résultats de plusieurs groupes américains à l'ordre du jour cette semaine, dont le géant Walmart <WMT. O>, qui vient de dépasser les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La semaine sera également riche en données macroéconomiques, parmi lesquelles figurent notamment l'estimation du PIB américain pour le quatrième ​trimestre 2025, c'est-à-dire la période couverte par le "shutdown" de l'administration fédérale, et l'indice ‌des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), un indicateur clé de l'inflation.

Ces indicateurs feront suite à la publication, la semaine dernière, de ⁠l'indice des prix à la consommation, qui a ralenti plus que prévu en janvier, renforçant ainsi les arguments en faveur de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) cette année.

Dans la zone euro, les chiffres de l'inflation britannique seront publiés mercredi et les indices PMI sur l'activité du secteur privé vendredi, tandis qu'une nouvelle vague de résultats d'entreprises, notamment Carrefour, Air France-KLM, Airbus, BE Semiconductor et Nestlé, pourrait ⁠peser sur les marchés.

VALEURS

À Paris, l'action Dassault ‌Systèmes a reculé de plus de 10%, lanterne rouge du CAC 40, pénalisée par les doutes des investisseurs concernant les objectifs de la société en matière de ⁠chiffre d'affaires et de cloud pour 2029, dans un contexte de prudence à l'égard du secteur technologique.

Kering, propriétaire de Gucci, a également souffert lundi, avant de terminer la séance en baisse de 4,7%. Le ‌géant français du luxe vient de connaître une bonne semaine (+10%) après avoir fait état mardi dernier d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires trimestriel.

Société générale, qui ⁠avait perdu plus de 5% vendredi sur fond de craintes autour de l'impact de l'IA sur le secteur bancaire, a rebondi de ⁠2,9%.

Au niveau sectoriel, les valeurs de défense se sont ‌distinguées avec un gain de 1,94%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle en zone euro a reculé légèrement moins que prévu sur un mois en décembre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique ​de l'Union européenne.

CHANGES

Le yen perd 0,5% à 153,47 pour un dollar, effaçant une partie des gains importants enregistrés ‌la semaine dernière, alors que l'économie japonaise a rebondi mais moins qu'attendu au quatrième trimestre, un défi pour le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi.

La cheffe du gouvernement nippon et le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo ​Ueda, ont par ailleurs tenu lundi leur première réunion bilatérale depuis la victoire écrasante du parti au pouvoir aux élections législatives anticipées, une rencontre susceptible de servir de cadre pour discuter de potentielles hausse des taux d'intérêt de la banque centrale.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,13% à 1,1852 dollar.

TAUX

Le marché obligataire était calme lundi en Europe, ⁠en l'absence des investisseurs américains et avant la publication de nouvelles données économiques prévue cette semaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en légère baisse à 2,7547%. Celui de l'obligation à deux ans a également terminé la séance quasi inchangé, à 2,0501%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement lundi, alors que les investisseurs évaluent les implications pour le marché des discussions prévues mardi entre les États-Unis et l'Iran à Genève.

Le Brent prend 1,12% à 68,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,26% à 63,68 dollars.

La ville suisse sera également le théâtre des discussions qui se tiendront mardi et mercredi pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion du pays par la Russie en février 2022.

À SUIVRE LE 17 FEVRIER :

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)