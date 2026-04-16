TotalEnergies vise une hausse du résultat et du cash-flow de l'aval au T1

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN AU T1 11,4 $/T CONTRE 29,4 $/T AU T1 2025
* PRIX MOYEN DU BRENT AU T1 81,1 $/B CONTRE 75,7 $/B AU T 1 2025
* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ AU T1 5,59 $/MBTU CONTRE 6,60 $/MBTU AU T 1 2025
* PRIX MOYEN DE VENTE GNL AU T1 8,48 $/MBTU CONTRE 10 $/MBTU AU T1 2025
* LA PRODUCTION D'HYDROCARBURES SUR LE TRIMESTRE BÉNÉFICIE D'UNE HAUSSE ORGANIQUE AU-DESSUS DE LA GUIDANCE ANNUELLE DE 3%
* LE RATIO D'ENDETTEMENT EST ATTENDU AUTOUR DE 15% À LA FIN DU T1 2026
* UNE AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EST ANTICIPÉE AUTOUR DE 5 G$ SUR LE TRIMESTRE
* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DE L'AVAL SONT ATTENDUS EN HAUSSE
* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DE INTEGRATED POWER SONT ANTICIPÉS EN LIGNE AVEC CEUX DU T1 2025
* INTEGRATED LNG DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT ET UN CASH-FLOW EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT AU T4 2025
Texte original nBw8FwD4Da Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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