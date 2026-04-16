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TotalEnergies vise une hausse du résultat et du cash-flow de l'aval au T1
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 08:36

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN AU T1 11,4 $/T CONTRE 29,4 $/T AU T1 2025

* PRIX MOYEN DU BRENT AU T1 81,1 $/B CONTRE 75,7 $/B AU T 1 2025

* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ AU T1 5,59 $/MBTU CONTRE 6,60 $/MBTU AU T 1 2025

* PRIX MOYEN DE VENTE GNL AU T1 8,48 $/MBTU CONTRE 10 $/MBTU AU T1 2025

* LA PRODUCTION D'HYDROCARBURES SUR LE TRIMESTRE BÉNÉFICIE D'UNE HAUSSE ORGANIQUE AU-DESSUS DE LA GUIDANCE ANNUELLE DE 3%

* LE RATIO D'ENDETTEMENT EST ATTENDU AUTOUR DE 15% À LA FIN DU T1 2026

* UNE AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EST ANTICIPÉE AUTOUR DE 5 G$ SUR LE TRIMESTRE

* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DE L'AVAL SONT ATTENDUS EN HAUSSE

* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DE INTEGRATED POWER SONT ANTICIPÉS EN LIGNE AVEC CEUX DU T1 2025

* INTEGRATED LNG DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT ET UN CASH-FLOW EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT AU T4 2025

Texte original nBw8FwD4Da Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
98,46 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
93,66 USD Ice Europ +0,66%
TOTALENERGIES
77,5700 EUR Euronext Paris +0,58%
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