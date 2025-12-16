TotalEnergies vend sa participation dans un bloc gazier en Malaisie à la société thaïlandaise PTTEP

La Thaïlande est le premier importateur de GNL en Asie du Sud-Est

La Malaisie est l'un des cinq premiers exportateurs mondiaux de GNL

TotalEnergies sous pression pour réduire sa dette

La demande de gaz naturel devrait augmenter

(Ajout d'un contrat séparé de Total pour un centre de données en Malaisie au paragraphe 10) par America Hernandez

PARIS, 16 décembre - TotalEnergies TTEF.PA a accepté de vendre une participation indirecte de près de 10% dans un bloc de gaz offshore en Malaisie à PTTEP, soutenu par l'Etat thaïlandais, pour un montant non divulgué, a déclaré mardi la major pétrolière française.

TotalEnergies conservera une participation de 30,002% dans le bloc SK408 après la conclusion de l'accord.

Ce bloc abrite le champ gazier de Jerun, qui alimente le complexe GNL de Bintulu, d'une capacité de 29,3 millions de tonnes métriques par an, , exploité par l'entreprise publique malaisienne Petronas PETRA.UL .

L'année dernière, TotalEnergies a acheté la société amont malaisienne SapuraOMV dans le cadre de deux transactions d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, afin d'élargir son portefeuille de gaz naturel en raison de l'augmentation de la demande de ce combustible.

Cette année, sous la pression des investisseurs pour réduire la dette, elle a commencé à vendre des champs matures et des participations minoritaires pour compenser une série d'acquisitions coûteuses.

"Avec cette transaction, TotalEnergies assure une gestion efficace de son portefeuille en Malaisie, tout en renforçant ses liens avec PTTEP, un partenaire de longue date", a déclaré Nicolas Terraz, directeur de l'exploration et de la production, dans un communiqué.

En 2023, TotalEnergies a vendu à PTTEP une participation de 25 % dans son parc éolien Seagreen au large de l'Écosse pour 661 millions de dollars et a signé un partenariat pour explorer des opportunités communes en amont.

L'année dernière, la Malaisie a été le cinquième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, expédiant près de 28 millions de tonnes, principalement vers le Japon, la Chine et la Corée du Sud, selon les données de Kpler. La Thaïlande est le premier importateur de GNL en Asie du Sud-Est .

Le bloc SK408 est également détenu par des filiales de Petronas (30%) et de Shell SHEL.L (30%).

TotalEnergies a également signé mardi un contrat de 21 ans pour fournir de l'électricité solaire aux centres de données malaisiens appartenant à Google GOOGL.O (Alphabet).