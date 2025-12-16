La Chine abaisse les droits de douane sur la viande de porc en provenance de l'UE

Un boucher manipule des morceaux de porc sur un étal de marché à Madrid

par Daphne Zhang, Ella Cao et Lewis Jackson

La Chine a drastiquement réduit mardi les droits de douane sur les importations de porc depuis l'Union européenne (UE) après une enquête de 18 mois considérée comme une réponse aux droits de douane imposés par le bloc européen sur les véhicules électriques chinois.

Le ministère du Commerce a déclaré dans un communiqué que les nouveaux droits de douane, compris entre 4,9% et 19,8%, s'appliqueraient sur les importations de viande de porc en provenance de l'UE à compter de mercredi et pour une période de cinq ans.

La Chine avait imposé en septembre dernier des droits de douane préliminaires de 15,6% à 62,4% après avoir prolongé son enquête antidumping jusqu'à décembre.

Lancée en juin 2024, l'enquête est largement considérée comme une mesure de rétorsion à l'égard des droits de douane de l'UE et a touché plus de 2 milliards de dollars (1,70 milliard d'euros) d'exportations de viande de porc, concentrées chez les principaux producteurs tels que l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark.

"Ce résultat reflète 18 mois d'efforts concertés pour trouver une solution négociée à cette question et à un certain nombre d'autres différends commerciaux entre la Chine et l'UE", a déclaré Even Rogers Pay, directeur de Trivium China, basé à Pékin.

"La baisse des taux est un signe encourageant qui montre que les négociations ont été constructives, plutôt que destructrices, pour la relation", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Daphne Zhang, Ella Cao et Lewis Jackson à Pékin ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)