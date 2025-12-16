TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à un centre de données Google en Malaisie

Après les Etats-Unis, TotalEnergies signe un deuxième contrat avec Google pour fournir de l'électricité renouvelable d'origine solaire à un centre de données, cette fois en Malaisie, pour un volume total d'un TWh sur 21 ans, a annoncé mardi l'énergéticien français.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Cette "électricité renouvelable certifiée" proviendra de la centrale solaire "Citra Energies", dont la construction devrait commencer début 2026 dans la province de Kedah (nord), et est destinée à alimenter les activités de centres de données de Google dans ce pays.

Le projet avait été attribué à TotalEnergies (49%) et son partenaire local MK Land (51%) par la Commission de l'énergie malaisienne en août 2023.

Ce contrat de vente d'électricité (PPA en anglais) "illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il s'agit du deuxième contrat signé avec Google après celui annoncé en novembre pour alimenter en électricité renouvelable ses centres de données aux Etats-Unis. En tout, TotalEnergies a signé 27 contrats de ce type dans le monde (Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange, Sasol).

Les "power purchase agreements" (PPA) sont des contrats sur plusieurs années prévoyant que les clients achètent leur électricité - généralement renouvelable - à un prix prédéfini et stable, ainsi décorrélé des yo-yos des marchés.

Les géants du numérique tels que Google, Amazon et Microsoft ont multiplié les contrats d'approvisionnement en électricité décarbonée (nucléaire ou renouvelable) pour assurer une partie des immenses besoins de leurs centres de données, des installations très énergivores qui ont encore gagné en appétit avec l'essor de l'intelligence artificielle.

Depuis son tournant de la diversification en 2021, le géant des hydrocarbures s'est fortement développé dans l'électricité au travers de projets combinant des actifs renouvelables (éolien, solaire), des centrales thermiques à gaz - un combustible d'origine fossile, et des batteries de stockage, pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables.

A fin octobre 2025, TotalEnergies indique disposer de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.