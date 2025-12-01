 Aller au contenu principal
TotalEnergies vend à Chevron 40 % de ses licences au Nigeria
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte de la contribution du Nigeria à la production de Total, les remarques de l'exécutif, le partenariat précédent avec Chevron dans les paragraphes 3-5, graphique) par America Hernandez

TotalEnergies TTEF.PA va vendre à Chevron CVX.N une participation de 40% dans deux permis d'exploration offshore au Nigeria, dans le but de renforcer la collaboration entre les géants français et américain de l'énergie, a annoncé la société lundi.

Après la vente, TotalEnergies restera l'opérateur du site avec une participation de 40 %, aux côtés de Chevron, également avec 40 %, et de South Atlantic Petroleum avec 20 %.

Le Nigeria représente plus d'un tiers de la production africaine de pétrole et de gaz de TotalEnergies et 8,5 % de ses hydrocarbures mondiaux, bien que sa production dans le pays ait diminué d'un quart au cours des deux dernières décennies.

TotalEnergies rationalise actuellement son portefeuille africain, en se concentrant sur les actifs qu'elle exploite tout en recherchant de nouvelles sources d'approvisionnement.

"Cette nouvelle coentreprise vise à réduire les risques et à développer de nouvelles opportunités au Nigeria (...) afin de libérer de nouvelles ressources dans le bassin du Delta occidental", a déclaré Nicola Mavilla, directeur de l'exploration de Total, dans un communiqué.

En juin, Chevron a vendu à Total une participation de 25 % dans un portefeuille de 40 concessions offshore fédérales américaines pour un montant non divulgué, dans le cadre d'un partenariat d'exploration entre les deux majors.

