 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 117,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Négociations commerciales: industriels et supermarchés jouent l'apaisement, sur fond d'"inflation modérée"
information fournie par AFP 01/12/2025 à 18:52

Un employé installe des produits en rayon, le 5 septembre 2025 dans un magasin Intermarché à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un employé installe des produits en rayon, le 5 septembre 2025 dans un magasin Intermarché à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jouant la carte de l'apaisement après des années de tensions et de guerre des prix, grande distribution et industrie agroalimentaire démarrent lundi leurs traditionnelles négociations commerciales, aidées par la signature d'une charte et par une "inflation modérée".

D'ici au 1er mars, trois mois de négociations fixeront les prix et les conditions (modalités de livraison, calendrier promotionnel...) auxquelles les grandes surfaces s'approvisionnent auprès des fabricants.

Alors que ces tractations annuelles "se passent mal depuis longtemps", les parties prenantes ont "là l'occasion unique (...) de faire différemment", a résumé lundi sur RMC Nicolas Facon, patron de l'Ilec, qui représente les très grandes marques comme Coca-Cola, Ferrero ou Mars.

D'un côté figurent des distributeurs en quête de prix compétitifs pour attirer les clients, de l'autre, des industriels invoquant coûts de production et besoins d'investissements.

Ces négociations sont régulièrement accusées d'opacité, et de tirer vers le bas les revenus des agriculteurs malgré leur encadrement par la loi Egalim.

Elles déterminent in fine les tarifs en rayon des produits de grandes marques (Nutella de Ferrero, Actimel de Danone , bonbons Haribo...), mais pas ceux des marques des supermarchés ( Carrefour , Marque Repère, U...), qui pèsent plus du tiers des ventes.

Cette année, les discussions ont commencé avant l'heure, début novembre, pour élaborer une charte inédite engageant tous les acteurs, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et cinq organisations d'industriels (Ania, Ilec, Feef, Pact'Alim, et la Coopération agricole).

- "Mieux qu'au Parlement" -

La fumée blanche est sortie dimanche, avec la signature d'un document construit autour de trois thèmes: le respect mutuel lors des échanges, une attention particulière portée aux PME et la valorisation des produits frais et de l'origine des produits.

"C'est vraiment un symbole et un changement d'état d'esprit", a commenté M. Facon.

"Ca va être mieux qu'au Parlement", a ironisé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique d'E.Leclerc.

De son côté, l'Ania, qui rassemble syndicats et associations représentatifs des 20.000 entreprises alimentaires de France, se félicite que cette charte s'inscrive "dans la continuité" de ses propositions formulées "dès avril 2025".

Elle "constitue une avancée vers des négociations commerciales plus apaisées et de bonne foi", estime Karima Kaci, directrice générale de Pact'Alim, qui représente 3.000 PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l'industrie alimentaire.

Le traitement différencié pour les PME, dont les négociations avec les distributeurs devront être bouclées avant le 15 janvier, a été particulièrement salué.

"Ça veut dire des négociations plus rapides" qui permettent "de se concentrer sur le développement de l'activité", résume Léonard Prunier, de la Feef, qui représente 22.000 PME et ETI.

Le ministre du Commerce, Serge Papin, qui a initié la charte avec son homologue de l'Agriculture, Annie Genevard, a rappelé lundi qu'il était "très attaché" à un "accord pour les PME".

- "Clauses de revoyure" -

Mais ce document, non contraignant, résistera-t-il à la guerre des prix?

En 2025, les industriels de l'agroalimentaire ont obtenu 1,5% de hausse moyenne des prix alors qu'ils demandaient 5,7% en moyenne.

Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U, a dit redouter "des exigences très fortes des multinationales" face aux "postures beaucoup plus raisonnables des PME", comme ce fut le cas dernièrement, selon lui, pour la négociation sur les chocolats de Pâques 2026.

"L'enjeu principal pour les PME et ETI" sera de maintenir la hausse des tarifs au niveau de celle de la matière première agricole, prévient Karima Kaci.

S'il est "trop tôt" pour chiffrer les demandes des industriels, "on est revenu à une inflation qui est très, très modérée", selon M. Facon.

Le lancement prochain, par le Sénat, d'une commission d'enquête sur les marges de la grande distribution, à l'initiative des Ecologistes, pourrait aussi parasiter le processus.

Autre sujet de crispation, celui des centrales d'achat européennes, accusées de contourner la législation française quand les distributeurs rétorquent vouloir peser face aux multinationales.

Carrefour, Coopérative U et la coopérative allemande RTG ont lancé officiellement lundi leur alliance à l'achat, Concordis Trading, depuis Bruxelles.

Concernant la charte, "des clauses de revoyure" sont prévues durant les "trois mois à venir", a assuré Judith Jiguet, déléguée générale de la FCD.

Inflation

Valeurs associées

CARREFOUR
13,4700 EUR Euronext Paris +1,55%
COCA-COLA CO
72,085 USD NYSE -1,42%
DANONE
77,4000 EUR Euronext Paris +0,52%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, à la sortie du tribunal à Lyon le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Chantage à la sextape: prison ferme et inéligibilité pour le maire de Saint-Etienne
    information fournie par AFP 01.12.2025 19:20 

    Malgré ses dénégations, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été reconnu "entièrement coupable" d'avoir fait chanter un rival avec une sextape et condamné lundi à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 1er décembre 2025 à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Budget de la Sécu: un compromis à portée de main selon les socialistes
    information fournie par AFP 01.12.2025 19:11 

    Les socialistes, interlocuteurs de premier plan du Premier ministre dans les discussions sur les budgets, ont assuré lundi se rapprocher d'un compromis sur celui de la Sécurité sociale qui revient à l'Assemblée à partir de mardi. Le premier secrétaire du PS Olivier ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, et le président français Emmanuel Macron, à droite, le 1er décembre 2025, à l'Elysée, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Guerre en Ukraine: épaulé par les Européens, Zelensky s'attend à discuter avec Trump
    information fournie par AFP 01.12.2025 19:06 

    Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, a reçu lundi un soutien appuyé d'Emmanuel Macron qui a redit la mobilisation des Européens pour obtenir "une paix juste et durable" à la veille d'une rencontre entre l'envoyé américain Steve Witkoff ... Lire la suite

  • LDC présente ses résultats semestriels
    LDC présente ses résultats semestriels
    information fournie par Boursorama 01.12.2025 18:46 

    Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Philippe Gélin, président du directoire de LDC vient présenter les résultats semestriels du groupe agroalimentaire. Il revient également sur les trente ans d'histoire boursière de la société et trace les ambitions de LDC pour les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank