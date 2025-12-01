TotalEnergies vend à Chevron une part dans des permis d'exploration au Nigeria

TotalEnergies a annoncé lundi la signature d'un accord pour vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, filiale de Chevron, une participation de 40% dans des permis d'exploration au large du Nigeria, pour lesquels le groupe français avait obtenu l'autorisation en septembre.

"Dans le cadre d'une discussion en cours sur les opportunités d'exploration mondiale entre TotalEnergies et Chevron, TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord de cession visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de Chevron, une participation de 40% dans les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria", a indiqué le géant français dans un communiqué.

TotalEnergies, en partenariat avec South Atlantic Petroleum, avait annoncé le 2 septembre la signature d'un contrat de partage de production pour ces deux permis d'exploration au large du Nigeria, qui couvrent une superficie de 2.000 kilomètres carrés.

"Situés dans le bassin prolifique du West Delta", ces permis "ont été remportés par le consortium composé de TotalEnergies et South Atlantic Petroleum dans le cadre de l'appel d'offres 2024 organisé par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission", selon le communiqué.

TotalEnergies précise qu'il restera opérateur avec une participation de 40%, aux côtés des groupes américain Chevron (40%) et nigérian South Atlantic Petroleum (20%).

"Cette nouvelle joint-venture renforce la collaboration mondiale de la compagnie dans l'exploration offshore avec Chevron. Elle fait suite à l'acquisition en juin d'une participation de 25% dans un portefeuille de permis d'exploration offshore aux Etats-Unis, comprenant 40 blocs opérés par Chevron", a précisé le groupe pétrolier français.

"Cette nouvelle joint-venture vise à réduire les risques et à développer de nouvelles ressources au Nigeria, en ligne avec les objectifs du pays", a déclaré Nicola Mavilla, directeur exploration de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

La finalisation de la cession à Chevron est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur, a souligné TotalEnergies.