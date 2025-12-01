IA: HSBC s'associe au français Mistral pour gagner en productivité

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé lundi un "partenariat stratégique" avec la start-up française d'intelligence artificielle (IA) Mistral, son premier du genre avec une entreprise du secteur, dont il compte déployer largement le modèle pour doper sa productivité.

La banque veut "améliorer ses outils internes" et développera notamment avec Mistral "une plateforme utilisée par les collaborateurs HSBC du monde entier pour optimiser leur productivité", selon un communiqué.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de la banque a dit ne pouvoir communiquer de montant sur ce partenariat. Mais il a précisé que c'est la première fois qu'HSBC utilisera un modèle d'IA avec un tel niveau d'intégration.

Mistral fait valoir que ses solutions sont "hautement personnalisables" et "vont réinventer les flux de travail et les services de HSBC tout en garantissant la pleine propriété des données" à l'entreprise, selon son patron Arthur Mensch, cité dans le même communiqué.

HSBC précise que la nouvelle plateforme lui permettra d'accélérer les communications personnalisées avec les clients, d'améliorer l'analyse financière des processus de prêt, de fournir des services de traduction ou encore de doper la création de nouveaux processus ou fonctionnalités au sein de l'entreprise.

Mistral a un partenariat avec l'AFP lui permettant d'intégrer les dépêches de l'agence aux réponses aux questions posées à son agent conversationnel.