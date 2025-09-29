 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies va céder 50% d’un portefeuille d’actifs solaires en Amérique du nord
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:14

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi avoir signé un accord pour la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du nord, valorisé à 1,25 milliard de dollars (1,07 milliard d'euros).

L'accord, signé avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR KKR.N , permettra à TotalEnergies de recevoir 950 millions de dollars après finalisation, selon un communiqué.

La transaction porte sur six centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, précise le communiqué.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de l'accord.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

