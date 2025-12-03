Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron

En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance.

( AFP / FRED TANNEAU )

"Les résultats sur le plan opérationnel, la stabilisation du business (de l'activité, NDLR), ça commence à se produire", a indiqué M. Vacheron lors d'une rencontre de l'Acsel (association de l'économie numérique).

"On a fait un très bon Black Friday avec de la croissance sur toutes nos plateformes, même celles qui étaient plutôt en perte de vitesse", a-t-il dit, évoquant également de meilleures perspectives commerciales.

Ancienne filiale d'Atos, indépendante depuis 2019, Worldline a connu ces dernières années une série de pannes spectaculaires, des révisions régulières à la baisse de ses objectifs financiers, et une chute de sa valeur entraînant sa sortie du CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris.

Le groupe a annoncé le 6 novembre un plan pour 2030 pour redresser sa croissance et ses finances, et qui passe par une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Les deux principaux piliers de ce plan, c'est "la convergence des plateformes" et "l'intégration des opérations", a souligné M. Vacheron.

Le groupe, qui a grandi à coup d'acquisitions, s'est retrouvé à la tête de nombreuses plateformes au fil du temps.

"Je pense que Worldline ne serait pas Worldline s'il n'avait pas pris ce risque-là" mais "probablement, il aurait fallu faire une pause un peu plus tôt. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu aller en Australie. Peut-être qu'il y a eu un pont trop loin", a reconnu le dirigeant, arrivé en mars chez Worldline².

"Maintenant, il y a une période de 3-4 ans où on va consolider le modèle", a-t-il assuré, en rappelant qu'en 2025, le groupe va avoir fermé quatre plateformes.

"Et si on fait, par ailleurs, les innovations qu'il faut faire pour rester dans la course, si on reste près de nos clients, dans 4 ans, cette entreprise sera à nouveau le champion européen qu'elle aurait toujours dû être", estime-t-il.