TotalEnergies: une découverte en mer du Nord danoise

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que le puits d'exploration Harald East Middle Jurassic (HEMJ-1X), foré à 250 kilomètres de la côte ouest du Danemark, a découvert de nouvelles ressources de gaz à condensat dans la partie Est du champ d'Harald, en mer du Nord danoise.



Ce puits a rencontré 48 mètres de gaz à condensat dans un réservoir de bonne qualité. Il sera immédiatement raccordé à la plateforme d'Harald et devrait commencer à produire avant la fin de l'année via les infrastructures existantes de Harald et Tyra.



La compagnie pétro-gazière française précise jouer le rôle d'opérateur pour le compte du Danish Underground Consortium, un partenariat entre TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) et Nordsøfonden (20%).





