Ligue 1: Paris s'impose sans forcer à Brest et reprend la tête
information fournie par AFP 25/10/2025 à 23:13

Achraf Akimi, auteur d'un doublé pour le PSG à Brest, le 25 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris SG a battu Brest (3-0) sans forcer samedi pour reprendre la tête de la Ligue 1 devant Lens et Marseille, lors de la 9e journée.

Avec 20 points, le PSG compte une longueur d'avance sur Lens (2e, 19 points) tombeur samedi à Bollaert de l'OM (3e, 18 points), et termine idéalement une semaine marquée par son carton à Leverkusen en Ligue des champions (7-2), mardi.

Brest pointe au 12e rang avec 9 points.

Avec Ousmane Dembélé, buteur en C1 pour son retour à la compétition, sur le banc au coup d'envoi, tout comme Désiré Doué et Marquinhos, Luis Enrique n'avait pas sorti "la grosse équipe" à Francis-Le-Blé, même si le trio a fait son entrée à la 70e.

Pour Marquinhos, c'était d'ailleurs son premier match depuis sa blessure à une cuisse lors du Classique perdu contre l'OM (0-1), le 22 septembre.

Cela n'a pas empêché le club de la capitale d'enchaîner un 33e match d'affilée sans défaite face aux Bretons, dont 25 succès.

Moins flamboyant peut-être que les 5-2 et 3-0 infligés à domicile aux Brestois en championnat et en barrage d'accession aux huitièmes de finales de la C1 la saison passée, mais paradoxalement peut-être avec un sentiment de contrôle encore plus fort.

Moins armé que lors de son aventure continentale et affaibli par plusieurs blessures, Brest n'a que très rarement fait ne serait-ce que frissonner les champions de France et d'Europe qui ont même semblé avoir le destin avec eux.

Sur un penalty accordé au bout d'un interminable intermède par l'arbitre central Jérémy Pignard, en déjugeant les arbitres de la VAR, Romain Del Castillo, qui n'avait raté qu'une seule tentative sur 16 en L1 jusqu'ici dans cet exercice, a glissé et envoyé le ballon dans les tribunes (59e).

- Le réalisme de Hakimi -

Hormis cette péripétie, et un face-à-face gagné par Lucas Chevalier devant Mama Baldé (87e), les actions ont entièrement été en faveur du club de la capitale patient et appliqué pour percer la double muraille de neuf joueurs positionnés à 30 mètres de la cage brestoise.

Sans se créer non plus des dizaines d'occasions, Paris a su faire le break par son capitaine Hakimi, toujours aussi adroit devant le but, dans le dernier quart d'heure du premier acte.

Le latéral droit a d'abord été à la réception d'une louche astucieuse de Vitinha pour reprendre de volée du plat du pied et ouvrir le score (1-0, 29e).

Dix minutes plus tard, alors que Radoslaw Majecki venait de réussir une belle parade devant Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien et le Marocain ont combiné avec une facilité désarmante dans la surface, permettant à Hakimi de catapulter le ballon dans la lucarne gauche brestoise, comme à l'entraînement (2-0, 39e).

Avant une nouvelle semaine à deux matches qui les verra se déplacer à Lorient et recevoir Nice, les Parisiens auraient été bien inspirés de se mettre à l'abri plus tôt.

Kvaratskhelia puis Warren Zaïre-Emery (65e) ont eu le troisième but au bout du pied, tout comme Doué, servi idéalement par une passe tranchante de Dembélé avant de trop croiser sa frappe (89e), puis de trouver le poteau sur un centre-tir rentrant dans le temps additionnel.

L'ex-Rennais a fini par trouver le chemin des filets, lancé en contre avant de conclure tranquillement du gauche (3-0, 90+6) pour sceller un succès plus qu'incontestable.

