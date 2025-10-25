Ligue 1: l'OM, surpris à Lens (2-1), perd la tête

Odsonne Edouard inscrit un penalty pour Lens face à Marseille, le 25 octobre 2025 au stade Bollaert ( AFP / Francois LO PRESTI )

Sale semaine pour l'OM: battu par le Sporting en Ligue des champions, le club phocéen a enchaîné une deuxième défaite à Lens (2-1) en Ligue 1, samedi soir au Stade Bollaert, et abandonne la première place.

Cette défaite fait descendre Marseille au troisième rang (18 points), au profit du Paris Saint-Germain, qui récupère la première place (20 pts) grâce à son net succès, dans l'après-midi à Brest (3-0), juste devant les Lensois, désormais deuxièmes (19 pts).

Plus rien n'arrête les Sang et Or, qui, depuis leur succès fondateur lors du derby du Nord (3-0), ont remporté trois rencontres et concédé un match nul à Rennes, en évoluant quasiment toute la rencontre en infériorité numérique, en quatre matches.

À l'inverse, Marseille connaît un coup d'arrêt après une première défaite mercredi à Lisbonne contre le Sporting (2-1). Cette fois, les joueurs de Roberto De Zerbi ont manqué d'imagination à Bollaert, bien contenus par le bloc lensois, et n'ont pas pu être sauvés par les inspirations d'Igor Paixao, soliste génial ces dernières semaines, plus discret et maladroit samedi soir.

L'autre détonateur habituel des Olympiens, Mason Greenwood, a lui réussi à mettre son équipe sur la bonne voie en ouvrant le score d'une reprise limpide à l'entrée de la surface de réparation lensoise (17e), bien servi par Timothy Weah. L'Anglais est revenu à hauteur de Joaquin Panichelli en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat (sept buts), une semaine après son quadruplé contre Le Havre.

- Le cauchemar de Pavard -

Le défenseur marseillais Benjamin Pavard (d) fait une faute sur l'attéquant lensois Odsonne Edouard, le 25 octobre 2025 au stade Bollaert ( AFP / Francois LO PRESTI )

Mais son équipe a connu une toute autre soirée cette fois, qui a commencé après vingt minutes de jeu, quand Benjamin Pavard, formé chez le rival honni, le Losc, a fait faute dans sa surface sur Odsonne Édouard. L'attaquant a transformé le penalty d'une délicieuse panenka (23e), après que Florian Thauvin lui a donné la possibilité de le tirer.

Placé en défense centrale à la place du capitaine Leonardo Balerdi, que De Zerbi avait choisi de faire débuter sur le banc, Pavard a vécu une soirée cauchemardesque. C'est le champion du monde (2018) qui a offert la victoire aux Artésiens en marquant un but contre son camp après un corner (53e).

Les joueurs de Pierre Sage ont encore démontré qu'ils avaient fait des coups de pied arrêtés leur spécialité cette saison en marquant leur troisième penalty et leur sixième but après un corner.

C'est sous les huées de Bollaert que Pavard a ensuite été remplacé, dès la 61e minute.

Marseille a ensuite mis la pression sur les Lensois, dominant, comme durant tout le match, le ballon (68% de possession), sans parvenir à porter véritablement le danger sur les cages gardées par Robin Risser. Un chiffre témoigne de la maladresse marseillaise: seules trois de leurs 17 frappes ont été cadrées.

Au contraire, c'est Lens qui a été tout proche du K.O., mais Géronimo Rulli a été impressionnant pour repousser une tête de Florian Thauvin sur sa ligne (62e), un centre transformé en tir de Matthieu Udol (71e) et une frappe à bout portant de Mamadou Sangaré (90e+1).

Pierre-Émile Hojbjerg s'est procuré une dernière occasion, mais sa reprise du pied gauche a fui le cadre (90+5).

Et Bollaert a laissé éclaté sa joie, celle de voir les siens surprendre la Ligue 1 en s'installant au deuxième rang, alors qu'on leur prédisait une saison de transition avec un effectif renouvelé, un nouvel entraîneur et des moyens financiers encore réduits.

En face, Marseille sort sonné de ses deux déplacements de la semaine, mais aura l'occasion de se relancer mercredi contre Angers dans son Vélodrome.