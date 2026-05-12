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TotalEnergies signe un MoU pour l'exploration du bloc offshore 3 au large de la Syrie
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 14:22

TotalEnergies TTEF.PA annonce mardi avoir signé un accord de coopération avec la Syrian Petroleum Company (SPC) relatif à l'exploration du bloc offshore 3 au large de la Syrie.

Le Memorandum of Understanding (MoU, mémorandum d'entente), signé aux côtés des partenaires du groupe français, QatarEnergy et ConocoPhillips, prévoit une évaluation technique de la zone et établit un cadre pour les discussions techniques et commerciales relatives aux activités d’exploration.

(Rédigé par Etienne Breban)

Pétrole et parapétrolier
Syrie

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