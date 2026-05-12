Le patron de Voodoo (jeux mobiles) prend le contrôle de Konbini et du Gorafi

Alexandre Yazdi à Paris, le 20 janvier 2026. ( AFP / JOEL SAGET )

Alexandre Yazdi, patron du poids lourd français du jeu vidéo mobile Voodoo, a finalisé mardi la prise de contrôle du groupe de médias numériques DC Company, qui détient Konbini et Le Gorafi, ont annoncé les deux parties dans un communiqué.

Ce processus de "prise de participation majoritaire" au capital de DC Company s'était ouvert en mars. "Le périmètre de l'acquisition comprend l'ensemble des marques du groupe: Konbini, Le Gorafi, C'est Qui La Boss et Herstory", est-il précisé dans le communiqué.

Le fondateur de DC Company, Geoffrey La Rocca, "poursuivra le développement des marques" aux côtés de M. Yazdi, selon le texte.

"Notre ambition est de bâtir le leader indépendant des médias digitaux, en développant plusieurs marques, soutenues par des formats et franchises iconiques, en France puis aux États-Unis", a déclaré M. Yazdi, cité dans le communiqué.

Fondé par Geoffrey La Rocca, DC Company a racheté début 2024 Konbini, pionnier des médias en ligne prisé des 15-35 ans. Le groupe comprend aussi d'autres médias numériques: le site satirique Le Gorafi, et les médias féministes Herstory (ex-Les Eclaireuses) et C'est Qui La Boss.

Le groupe revendique "8 milliards de vues en 2025" en France et à l'international.

M. Yazdi est le cofondateur et dirigeant de Voodoo. Créée en 2013, l'entreprise est devenue un poids lourd du marché du jeu mobile (qui pèse plus de 100 milliards de dollars dans le monde en 2025, selon le cabinet Newzoo). Elle a réalisé 778 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2025.

Voodoo s'est aussi diversifié dans les applications en créant Wizz, un réseau social pour adolescents qui compte trois millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde, dont un tiers aux États-Unis.

L'entreprise française a également racheté le réseau BeReal en 2024 pour 500 millions d'euros.

Cette application très populaire auprès de la génération Z, où les utilisateurs partagent des photos instantanées, compte 40 millions d'utilisateurs mensuels, dont plus de 8 millions au Japon (son premier marché) et 5,5 millions en France.