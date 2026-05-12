Moyen-Orient: les Bourses mondiales entre hausse du pétrole et fin de l'euphorie de la tech

Une station-service à Montélimar, dans le sud de la France, le 8 mai 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Les Bourses mondiales gardent les yeux rivés sur les prix du pétrole et la bonne santé de la tech mardi alors que les contours d'un accord au Moyen-Orient restent dans le brouillard.

Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient. La veille, le président Donald Trump a jugé que le document envoyé par Téhéran était bon "à mettre à la poubelle".

Dans l'esprit des investisseurs, ces propos renvoient aux calendes grecques la réouverture du détroit d'Ormuz par où transitent 20% de l'offre pétrolière mondiale habituellement.

A 12H00 GMT, les deux références mondiales du brut affichaient un baril à plus de 100 dollars (107,6 dollars pour le Brent de la mer du nord, +3,25% par rapport à la veille et 101,38 dollars pour le WTI américain, +3,38%).

"Nous doutons qu'il y ait le moindre changement dans l'impasse diplomatique entre l'Iran et les États-Unis à court terme, alors que le président et son équipe tournent leur attention vers la Chine et le sommet de mercredi", souligne Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Au sein de cette même plate-forme d'investissement, des analystes veulent cependant garder espoir, pour ne pas paniquer les investisseurs.

"Le marché voit surtout une stratégie de pression plutôt qu'une escalade immédiate", affirme ainsi Antoine Andreani, responsable de la recherche pour XTB France.

"À 4 dollars le gallon, la pression politique devient forte pour l'administration américaine. Les marchés continuent donc de privilégier une désescalade rapide et un accord avant les grandes échéances électorales", ajoute-t-il.

Seront-ils entendus sur les marchés? New York devrait ouvrir en baisse, à en croire la tendance des "futures" (marchés à terme) sur les trois principaux indices (Dow Jones -0,02%, S&P 500 -0,37% et Nasdaq -0,85%). Le marché américain attend les chiffres de l'inflation en avril.

L'action du vendeur de jeux vidéo GameStop reculait (-3,80%) après le refus par le géant du commerce en ligne eBay d'une offre d'achat à 55,5 milliards de dollars.

En Europe, les principaux indices européens reculaient de Paris (-0,62%) à Milan (-0,80%) en passant par Francfort (-1,07%) et Londres (-0,43%).

"Les optimistes sur le marché actions commencent peu à peu à manquer d'arguments", observe Andreas Lipkow de CMC Markets.

"Les prix de l'énergie restent élevés, le rallye (mouvement haussier) dans le secteur des semi-conducteurs est arrivé à un stade très avancé et les données publiées aujourd'hui aux États-Unis pourraient confirmer les inquiétudes inflationnistes sur le marché", ajoute-t-il.

Les taux d'emprunt du Royaume-Uni s'envolent

Sur le marché de la dette des Etats, les taux d'emprunt du Royaume-Uni atteignaient des sommets.

Le rendement du "Gilt" à 10 ans atteignait 5,1% (+10,4%), et 5,78% à 30 ans (+11,30%).

Les appels à la démission du Premier ministre britannique Keir Starmer se sont multipliés lundi, après la défaite électorale cuisante du Labour jeudi dernier.

"Le marché obligataire réagit non seulement à l'éventuel départ de Starmer, mais aussi à l'identité possible de son successeur", résume Kathleen Brook pour XTB.

"Cela signifierait que les investisseurs, dont 25 à 30% sont des acheteurs étrangers d'obligations d'État britanniques, exigent une prime de risque plus élevée", ajoute Anna Macdonald, directrice des stratégies d'investissement chez Hargreaves Lansdown.

En Europe continentale, les rendement du Bund allemand à dix ans continuait de monter (3,08% contre 3,03% la veille), tout comme son équivalent français (3,71% contre 3,65 la veille).

Les créanciers qui prêtent de l'argent aux Etats anticipent ainsi des risques d'inflation qui réduirait la valeur réelle de leurs titres de créance.