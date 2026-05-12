ACS: le bénéfice net bondit, notamment grâce aux centres de données

Florentino Perez à Madrid, en Espagne, le 31 octobre 2024. ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 21,5% au premier trimestre, grâce notamment au marché nord-américain et aux centres de données.

Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, a engrangé entre janvier et mars 232 millions d'euros de profits, contre 191 millions sur la même période en 2024, selon les résultats publiés mardi par l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a quant à lui atteint 12,34 milliards d'euros d'euros, soit 4,7% de plus que l'année précédente (11,79 milliards).

Dans le détail, près de deux tiers des ventes d'ACS (63%) ont été réalisées sur le marché nord-américain, 16% en Australie et 10% en Espagne.

Le groupe espagnol de BTP, qui emploie près de 170.000 salariés dans le monde selon les derniers chiffres disponibles, attribue la forte dynamique sur le premier trimestre au secteur des centres de données, de la pharmacie et des semi-conducteurs.

"Cette progression" est "stimulée en particulier par les marchés d'infrastructures de nouvelle génération, avec un accent tout particulier sur la construction de centres de données", indique ainsi le groupe dans son communiqué de presse.

ACS, concurrent du français Vinci, avait annoncé en juillet 2025 la signature d'un méga-contrat pour la construction d'un centre de données aux Etats-Unis avec la start-up CoreWeave, pour une valeur de 5,13 milliards d'euros.