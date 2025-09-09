TotalEnergies signe un accord pour la livraison de GNL en Corée du Sud
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 11:41
Ce contrat porte à 3 Mt par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, actuellement 1er importateur mondial de GNL.
Ces volumes additionnels de GNL alimenteront ensuite les industriels, entreprises et ménages coréens.
' Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à long terme en Asie, en cohérence avec la croissance de son approvisionnement en GNL, notamment en provenance des États-Unis ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.
Valeurs associées
|52,5600 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
A lire aussi
-
(AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Des milliers de manifestants ont fêté lundi soir la chute du gouvernement de François Bayrou devant des mairies, à l'appel du mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre.
-
Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : - Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été - Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer