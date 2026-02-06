Eramet suspend son directeur financier-FT

Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes

Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en ‍raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Eramet a évincé dimanche son directeur général Paulo Castellari, la présidente du ‌conseil d'administration Christel Bories évoquant des problèmes de coordination entre le directeur général, le conseil et les salariés. Cette dernière a précisé que cette décision n'avait aucun ​lien avec les mauvais résultats financiers du groupe et assure l'intérim à la direction ⁠générale.

Christel Bories a annoncé aux salariés, dans une note interne, qu'elle allait mandater un cabinet indépendant afin d'examiner le fonctionnement et la gestion du ⁠département financier à la suite ‍de la suspension temporaire d'Abel Martins-Alexandre, selon le Financial Times.

Arrivé ⁠au sein du groupe en septembre et considéré comme proche du directeur général évincé, Abel Martins-Alexandre était en arrêt maladie après le départ de Paulo Castellari avant d'être suspendu, a ​ajouté le quotidien.

Le départ du directeur général, quelques mois seulement après sa prise de fonctions, a surpris les investisseurs et soulevé des interrogations sur la gouvernance du producteur de nickel, ⁠de manganèse et de lithium, dont l'État français est actionnaire. Le titre ​a perdu près de 8% cette semaine.

Sollicitée par Reuters en dehors ​des heures ouvrables, Eramet ​n'a pas réagi dans l'immédiat. Abel Martins-Alexandre et Christel Bories n'ont pas non plus répondu ​aux demandes de commentaire envoyées par email et ⁠via LinkedIn.

Les deux principaux dirigeants entretenaient des divergences de style avec d'autres responsables de l'entreprise, mais ni le licenciement de Paulo Castellari ni la suspension d'Abel Martins-Alexandre ne sont liés à des soupçons de faute, selon le Financial Times.

Paulo Castellari et Abel Martins-Alexandre travaillaient ces dernières ‌semaines à la mise en place d'une task force interne chargée d'examiner des préoccupations liées à une possible mauvaise gestion financière du groupe au cours des dernières années, selon la même source.

Eramet a imputé la faiblesse de ses résultats sur l'exercice écoulé au repli des prix des métaux et à des difficultés de production dans certaines de ses mines.

(Abu ‌Sultan ; version française Nicolas Delame)