Fin de la grève à la Corsica Linea qui reprend ses liaisons maritimes

Un navire de la compagnie Corsica Linea dans le port de Marseille, le 18 décembre 2025 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La compagnie maritime Corsica Linea a annoncé vendredi soir à l'AFP une reprise du trafic de ses bateaux après un accord ayant permis de lever une grève des syndicats qui défendaient les conditions de travail des marins.

La levée de la grève a été confirmée à l'AFP par la CGT Marins, le syndicat majoritaire.

"Les derniers points de finalisation entre les parties prenantes ont été réglés aujourd'hui lors d'une réunion organisée par l'office des transports de la Corse, sous l'égide du président Jean-Felix Acquaviva", a indiqué à l'AFP Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la Corsica Linea.

"L'accord est trouvé avec la CGT et le syndicat autonome des marins de la marine marchande (SAMMM) et tout le trafic de la compagnie repart ce soir", à l'exception d'un bateau vers Ajaccio, à cause des conditions météorologiques, a-t-il ajouté.

Frédéric Alpozzo, délégué CGT à la Corsica Linea, a indiqué à l'AFP que son syndicat était "satisfait des discussions", assurant avoir "obtenu une promesse pour de nouvelles dessertes vers l'Algérie."

Sur Facebook, Corsica Linea a évoqué une reprise dès vendredi des traversées Marseille-Corse "avec des horaires décalés", avant "une reprise du trafic initial sur les traversées des jours à venir."

"Le trafic des ferries peut reprendre dès ce soir", s'est félicité sur X le ministre des Transports Philippe Tabarot saluant la levée de la grève, précisant que ses deux médiateurs désignés sur ce dossier étaient "à l'oeuvre pour parvenir à un apaisement durable avec tous les acteurs".

- "Sécuriser les emplois" -

Corsica Linea, qui opère sous pavillon français et est délégataire du service public de transport maritime, avait réclamé vendredi matin "une reprise immédiate de l'activité afin de garantir un cadre de dialogue social serein et apaisé" avec les syndicats.

Depuis lundi, la CGT Marins avait entamé un mouvement de grève afin de "sécuriser les emplois" notamment chez la Corsica Linea et la Méridionale, dont les bateaux ont été bloqués toute la semaine.

Les grévistes dénoncent "le dumping social" de la compagnie Corsica Ferries qui opère sous pavillon international italien avec des conditions sociales moins-disantes que la Corsica Linea, opérant elle sous pavillon français premier registre.

Le ministère des Infrastructures et des Transports italien a également appelé "à parvenir rapidement à une solution permettant la reprise complète des activités portuaires et évitant toute action discriminatoire à l'égard de certains opérateurs du secteur".

La CGT Marins a bloqué lundi le navire de croisière MSC Orchestra dans la rade de Marseille. En Corse, deux navires de la Corsica Ferries ont vu leur départ retardé mercredi soir à Ajaccio et Bastia et deux autres de la même compagnie ont été déroutés jeudi vers l'Ile-Rousse et Propriano car empêchés d'accoster à Bastia et Ajaccio par les marins grévistes.

Une réunion de conciliation s'était tenue jeudi matin à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec les syndicats (SAMMM, STC La Méridionale et CGT Marins Corsica Linea et La Méridionale), les directions de La Méridionale et de la Corsica Linea et un membre du cabinet du ministère des Transports.