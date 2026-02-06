France et Canada ouvrent des consulats à Nuuk en soutien au Groenland

Les drapeaux français et canadien ancadrent ceux du Groenland en face du Parlement de Nuuk, le 6 février 2026 ( AFP / Florent VERGNES )

La France et le Canada, qui s'opposent au projet de l'administration Trump de prendre le contrôle du Groenland, ont inauguré chacun vendredi un consulat général à Nuuk, la capitale de ce territoire autonome danois, une reconnaissance pour le gouvernement local.

"C'est une journée très importante pour nous comme pays parce que nous allons avoir aujourd'hui l'ouverture du consulat ici, à Nuuk, Groenland", a déclaré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, avant de hisser le drapeau de son pays devant le bâtiment de la mission, sous les applaudissements d'une délégation inuite de 76 personnes venue de la région Inuit Nunangat pour l'occasion.

Arrivé vendredi à Nuuk, le consul général de France Jean-Noël Poirier, qui n'a lui pas encore de bureau sur place, a pris ses fonctions le jour même. Il a rencontré le Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen.

"La dimension politique de l'ouverture de ce poste est réelle. Elle est même assez évidente, vu l'actualité de ces derniers mois, de cette dernière année", a souligné M. Poirier lors d'un point presse.

Pour Jeppe Strandsbjerg, politologue rattaché à l'Université du Groenland, "c'est une victoire pour les Groenlandais de voir deux pays alliés ouvrir des représentations diplomatiques à Nuuk".

"Les Groenlandais apprécient énormément le soutien face aux remarques de Trump", ajoute-t-il.

La récente crise a débouché sur la détermination entre le président américain et le secrétaire général de l'Otan d'un "cadre" en vue d'un accord sur l'avenir de l'île arctique, aux contours encore flous tandis qu'Américains, Groenlandais et Danois se retrouvent au sein d'un groupe de travail.

- "A la recherche d'un bureau" -

Ils ont reçu l'appui des Européens, et en particulier de la France, qui se félicite d'être le premier pays de l'UE à ouvrir un consulat au Groenland.

"La première des choses est d'abord d'écouter les Groenlandais, de les entendre, de les laisser nous expliquer en profondeur leur position", et de leur confirmer le soutien de la France, avait expliqué à l'AFP Jean-Noël Poirier, ancien ambassadeur de France au Vietnam, à l'heure de son départ pour Nuuk.

La ville compte seulement 9 Français enregistrés au registre des Français à l'étranger. "J'ai un toit pour moi déjà, ensuite je partirai à la recherche d'un bureau", a précisé M. Poirier.

La décision française d'ouvrir un consulat avait été annoncée le 15 juin lors d'une visite du président Emmanuel Macron dans la capitale groenlandaise, où il était venu exprimer la "solidarité européenne" pour l'île, critiquant déjà les velléités de Donald Trump de l'annexer.

Le Canada avait lui indiqué fin 2024 qu'il allait ouvrir un consulat général sur l'immense territoire arctique.

L'ouverture de ces représentations diplomatiques permet de dire "à Donald Trump que son agressivité envers le Groenland et le Danemark n'est pas seulement une question pour le Groenland et le Danemark, c'est aussi l'affaire des alliés européens, et également du Canada", souligne Ulrik Pram Gad, spécialiste de l'Arctique à l'Institut danois des études internationales.

- Autonomie reconnue -

Pour la diplomatie groenlandaise, c'est aussi "l'occasion de s'entraîner à l'indépendance en ayant des relations directes", note M. Strandsbjerg.

Des drapeaux groenlandais sont fixés sur un bâtiment à Nuuk, au Groenland, le 14 janvier 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )

Une forme de reconnaissance pour leur autonomie grandissante, définie dans la loi-cadre de 2009.

"Les Groenlandais penseront, dans le cadre de leur propre quête de souveraineté, à avoir des contacts plus directs avec d'autres pays européens", analyse Christine Nissen, analyste du think-tank Europa, experte en questions de sécurité et de défense.

Cela permet de "réduire l'importance du rôle du Danemark en diversifiant la dépendance du Groenland vis-à-vis du monde extérieur, pour que tout ne vienne plus uniquement du Danemark, mais qu'il y ait davantage de relations sur les plans économique, commercial, des investissements, politique, etc...", abonde M. Pram Gad.

En début de semaine, le brise-glace canadien Jean Goodwill est venu s'amarrer au port de Nuuk, où il a depuis effectué un exercice conjoint avec un navire d'inspection danois.

Le Groenland a des représentations diplomatiques auprès de l'Union européenne depuis 1992, à Washington depuis 2014 et à Reykjavik depuis 2017.

A Nuuk, l'Islande a ouvert son consulat général en 2013 et les Etats-Unis en 2020. Entre 1940 et 1953, les Américains avaient eu un premier consulat dans la paisible capitale groenlandaise.

La Commission européenne a elle ouvert un bureau en 2024.