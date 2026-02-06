 Aller au contenu principal
Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée
information fournie par AFP 06/02/2026 à 22:46

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé sur les chapeaux de roue vendredi, le Dow Jones s'offrant même un record au-delà des 50.000 points, à l'issue d'une semaine marquée par de fortes turbulences dans le secteur technologique.

Le Dow Jones a grimpé de 2,47% à 50.115,67 points, un niveau jamais vu auparavant. L'indice Nasdaq à forte coloration technologique a pris 2,18% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,97%.

"On peut parler d'un retour en force: les actions terminent une semaine volatile sur une note positive", note Adam Turnquist, de LPL Financial.

Sur la semaine, le Dow Jones est parvenu à afficher une nette progression (+2,50%) tandis que le Nasdaq et le S&P 500 sont en repli, mais ont limité leurs pertes.

Et la nervosité des investisseurs a fortement diminué à en croire la chute du Vix, l'indice de volatilité.

Plus tôt dans la semaine, la place américaine a été secouée par un large mouvement de désertion visant en particulier les sociétés technologiques.

Aux craintes sur le modèle économique de l'intelligence artificielle (IA), secteur qui a attiré des centaines de milliards de dollars d'investissements, se sont ajoutées les inquiétudes sur la pérennité des acteurs des logiciels, justement concurrencés par l'IA.

"Le contexte général à Wall Street est d'estimer que la vente est allée trop loin", juge Jose Torres, d'Interactive Brokers.

En quelques jours, certaines actions avaient effacé plusieurs mois de progression.

Vendredi, le secteur des semi-conducteurs figure parmi les grands gagnants: Nvidia , première capitalisation mondiale, a bondi de 7,92%, soit un gain de plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Broadcom a gagné 7,08%, AMD 8,28%, et Intel a avancé de 4,87%.

D'autres valeurs, au poids moins important, ont connu des progressions encore plus marquées à l'instar du spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave, qui a bondi de plus de 20%.

Pour les spécialistes, la dynamique haussière a aussi été renforcée par la légère amélioration de la confiance des consommateurs en février, selon l'indice de l'université du Michigan.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain grimpait à 4,20% vers 21H30 GMT, contre 4,18% à la clôture jeudi.

Ailleurs à la cote, le géant de la distribution et de l'informatique en ligne Amazon (-5,55% à 210,32 dollars) a été sévèrement sanctionné, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Les investisseurs s'inquiètent des 200 milliards de dollars que le groupe entend dépenser cette année pour se maintenir dans la course à l'IA. Les analystes anticipaient un total d'investissement de l'ordre de 150 milliards.

Alphabet , maison mère de Google, et Microsoft ont eux aussi été sanctionnés après des annonces similaires quelques jours plus tôt.

La plateforme d'univers virtuel Roblox a bondi de 9,66% à 66,42 dollar, grâce à des prévisions nettement supérieures aux attentes pour l'année 2026.

Le réseau social Reddit (-7,43% à 139,83 dollars) a lui été boudé malgré des performances financières supérieures aux attentes lors du dernier trimestre. Reddit a aussi partagé des prévisions optimistes pour l'année en cours et annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

