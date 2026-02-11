TotalEnergies-Résultats en repli au T4, rachats d'actions limités à $750 mlns au T1

(Actualisé avec précisions et contexte)

TotalEnergies TTEF.PA a publié mercredi des résultats en recul au titre du quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du gaz, tout en confirmant son intention de procéder à des rachats d'actions compris entre 3 et 6 milliards de dollars cette année.

Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a toutefois précisé avoir autorisé des rachats limités à 750 millions de dollars pour le premier trimestre étant donné "un environnement de prix à l'évolution incertaine".

"En ce début d'année 2026, les marchés pétroliers demeurent volatils dans un contexte géopolitique en constante évolution", a-t-il souligné dans un communiqué.

Au cours d'une année 2025 marquée par un quasi-doublement de sa dette lié à une série d'acquisitions, TotalEnergies a réduit ses rachats d'actions et augmenté sa production de pétrole et de gaz pour tenter de compenser la baisse des prix du Brent de 15% et celle de 18% du gaz naturel liquéfié (GNL), alors que les signes d'une offre surabondante pesaient sur les marchés.

Le groupe a enregistré sur la période octobre-décembre un résultat net ajusté de 3,8 milliards de dollars (-13%), un Ebitda ajusté de 10,1 milliards (-4,4%) et une production d'hydrocarbures de 2,545 millions de barils par jour (+4,9%).

Selon un consensus compilé par LSEG, les analystes attendaient un résultat net ajusté de 3,9 milliards de dollars.

TotalEnergies propose un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2025, en hausse de 5,6%.

Le groupe a bénéficié au quatrième trimestre d'un bond des marges de raffinage en Europe de 231% que son PDG, Patrick Pouyanné, a attribué aux sanctions américaines visant Rosneft et Lukoil, ainsi qu'à l'interdiction d'importer des carburants issus du pétrole russe au sein de l'Union européenne (UE).

Le résultat opérationnel net ajusté des activités d'exploration-production de TotalEnergies s'est replié de 22% environ pour s'établir à 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre et le secteur GNL a reculé de 36% à 922 millions.

Le résultat des activités Raffinage-Chimie a en revanche plus que triplé à 1 milliards de dollars, tandis que celui du secteur Integrated Power (production et vente d'électricité notamment) s'est légèrement replié, à 564 millions (-1,9%).

(Reportage America Hernandez, version française Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer)