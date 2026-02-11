 Aller au contenu principal
Eramet annonce une réduction du volume des permis d'exploitation de nickel en Indonésie pour 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:32

Ombre de Christel Bories, directrice générale d'Eramet sur un mur orné de logos Eramet

‌Eramet a annoncé mercredi que ​sa coentreprise minière de nickel en Indonésie a reçu une autorisation ​de production initiale de 12 millions ​de tonnes métriques ⁠humides pour cette année, en ‌baisse par rapport aux 32 millions de tonnes initialement ​autorisées ‌en 2025.

La coentreprise PT Weda ⁠Bay Nickel d'Eramet demandera dès que possible une révision à ⁠la hausse ‌de ce volume, a-t-elle ⁠indiqué dans un communiqué.

Le ‌groupe ajoute que son ⁠quota pour 2025 avait été ⁠porté à ‌42 millions de tonnes métriques humides ​en ‌juillet dernier.

L'Indonésie, premier producteur mondial de nickel, pourrait être ​en train de réduire ses quotas globaux ⁠d'extraction de nickel pour 2026.

Vers 9h12 GMT, l'action Eramet reculait de 4,56%.

(Rédigé par Gus Trompiz; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

