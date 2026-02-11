TotalEnergies: Résultats en repli au 4e trimestre, rachats d'actions limités à 750 millions de dollars au 1er trimestre

Le logo de TotalEnergies sur le gratte-ciel du siège de la société à Paris

par America Hernandez

TotalEnergies a publié mercredi des résultats en ‌recul au titre du quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du gaz, tout en réduisant ses ​rachats d'actions de 50%.

Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a autorisé des rachats limités à 750 millions de dollars pour le premier trimestre - contre 1,5 milliard au quatrième trimestre - en tenant compte d'un "environnement de prix à l'évolution ​incertaine" et d'un "contexte géopolitique en constante évolution".

"On a décidé de partir sur le rythme de 750 millions de dollars ce trimestre (...) parce qu'on ne sait pas ce qui ​va se passer cette année et parce que les priorités, chez ⁠nous, c'est l'investissement, et ensuite on veut garder un bilan en bonne santé", a déclaré lors d'une conférence de presse ‌son PDG, Patrick Pouyanné.

Vers 09h33 GMT, l'action TotalEnergies prenait 1,95% à 63,73 euros pendant que le CAC 40 cédait 0,41%.

"Nous pensons que la prudence est la bonne approche", ont écrit les analystes de RBC ​dans une note, soulignant le "potentiel de hausse" des ‌rachats d'actions courant 2026 au vu des prix actuels, alors que TotalEnergies a maintenu en ⁠la matière sa fourchette de 3 à 6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice.

Au cours d'une année 2025 marquée par un quasi-doublement de sa dette lié à une série d'acquisitions, TotalEnergies a réduit ses rachats d'actions - qui atteignaient 2 milliards de dollars ⁠depuis mi-2022 - et augmenté sa ‌production de pétrole et de gaz pour tenter de compenser la baisse des prix du Brent de ⁠15% et celle de 18% du gaz naturel liquéfié (GNL), alors que les signes d'une offre surabondante pesaient sur les marchés.

Le groupe ‌a enregistré sur la période octobre-décembre un résultat net ajusté de 3,8 milliards de dollars (-13%), un Ebitda ajusté de ⁠10,1 milliards (-4,4%) et une production d'hydrocarbures de 2,545 millions de barils par jour (+4,9%).

Selon un consensus ⁠compilé par LSEG, les analystes ‌attendaient un résultat net ajusté de 3,9 milliards de dollars.

BOND DES RÉSULTATS DU SECTEUR RAFFINAGE-CHIMIE

TotalEnergies propose un dividende de 3,40 euros par ​action au titre de 2025, en hausse de 5,6%.

Le groupe a ‌bénéficié au quatrième trimestre d'un bond des marges de raffinage en Europe de 231% que Patrick Pouyanné a attribué aux sanctions américaines visant Rosneft et Lukoil, ​ainsi qu'à l'interdiction d'importer des carburants issus du pétrole russe au sein de l'Union européenne (UE).

Le résultat opérationnel net ajusté des activités d'exploration-production de TotalEnergies s'est replié de 22% environ pour s'établir à 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre et le ⁠secteur GNL a reculé de 36% à 922 millions.

Le résultat des activités Raffinage-Chimie a en revanche plus que triplé à 1 milliard de dollars, tandis que celui du secteur Integrated Power (production et vente d'électricité notamment) s'est légèrement replié, à 564 millions (-1,9%).

Patrick Pouyanné en outre fait savoir que TotalEnergies avait repris l'ensemble des opérations de la raffinerie de Zeeland, aux Pays-Bas, mais qu'il n'avait pas racheté la participation de 45% détenue par le russe Lukoil dans le site, contrairement à ce que deux sources avaient précédemment déclaré.

