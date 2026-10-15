TotalEnergies : résultats attendus en forte hausse au 3e trimestre, portés par le GNL et le raffinage

Ce matin, TotalEnergies a publié ses indicateurs clés et ses estimations financières pour le 3e trimestre 2026. Sur cette période, la production d'hydrocarbures est attendue en croissance entre 2,45 et 2,50 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j). Le géant pétrolier bénéficie d'un impact plus faible du conflit au Moyen-Orient estimé à environ 5% seulement de sa production totale.

Hors impact du Moyen-Orient, la production est attendue en croissance de plus de 4% par rapport au 3ème trimestre 2025, un chiffre supérieur à l'objectif annuel de 3%.

Par ailleurs, les résultats du segment Exploration-Production devraient refléter cette croissance de la production, dans un contexte de baisse du prix du pétrole en baisse et de remontée des cours du gaz par rapport au trimestre précédent.

De leur côté, les résultats de la division Integrated LNG (GNL) sont pressentis en très forte hausse. Ce segment est porté par la hausse de 20% du prix du GNL vendu ainsi que par la surperformance des activités de négoce de GNL et de gaz, dans un marché haussier, alimenté par la poursuite du conflit sur le détroit d'Ormuz et les perspectives de forte demande hivernale.

Raffinage et électricité : des flux de trésorerie exceptionnels

Les résultats et le cash-flow de l'Aval sont attendus à un niveau exceptionnel, marqués par une très forte hausse de l'ordre de 2 milliards de dollars du cash-flow dans le secteur Raffinage-Chimie par rapport au trimestre précédent. La hausse de 10% des volumes de traitements des raffineries a permis de pleinement capter des marges de raffinage historiquement élevées en Europe et dans le monde. En parallèle, les activités de négoce de pétrole maintiennent leur surperformance comparable à celle enregistrée aux deux trimestres précédents. La branche Marketing & Services devrait maintenir également sa bonne performance.

Enfin, les résultats et le cash-flow de la division Integrated Power devraient bénéficier de la contribution attendue de TTEP (la joint-venture entre EPH et TotalEnergies) sur un trimestre complet avec un cash-flow attendu entre 750 et 800 MUSD. Une contribution positive de l'ordre de 3 MdsUSD du besoin en fonds de roulement est anticipée sur le trimestre.