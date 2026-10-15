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Présidentielle: à la peine dans les sondages, Retailleau affirme sa "détermination"
information fournie par AFP 15/10/2026 à 09:48

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Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a évoqué "le yoyo" des sondages et réaffirmé jeudi sa "détermination" à rester dans la course après la publication d'une étude plaçant David Lisnard devant lui dans les intentions de vote.

"C'est le yoyo, c'est à partir du mois de janvier, février, que là commencera la vraie campagne présidentielle", a balayé le patron de la formation de droite sur RTL.

Jusqu'ici rarement testé dans les enquêtes d'opinion, le maire de Cannes David Lisnard (ex-LR) est crédité de 6% d'intention de vote dans un sondage réalisé par Ifop-Fiducial pour LCI et Sud-Radio, publié mercredi, contre 5% pour Bruno Retailleau, dans une hypothèse où Gabriel Attal (Renaissance) et Edouard Philippe (Horizons) sont tous les deux candidats, ainsi que Dominique de Villepin.

Dans ce sondage, Bruno Retailleau atteint son maximum à 8% des voix s'il se présente face à Gabriel Attal seul pour représenter le bloc central.

"Les sondages n'ont aucun impact sur ma détermination", a-t-il affirmé.

A propos de David Lisnard, dont il a répété que "c'est un ami", le sénateur LR a vanté son propre "projet de rupture très complet".

Comme le maire de Cannes, "je suis libéral en économie mais j'ai envie aussi d'avoir une dimension sociale, la droite, on a un cœur", a-t-il expliqué, "on a beaucoup de misère en France (...), il y a un grand appauvrissement (...) et les services publics, pour moi, ça compte".

"Tous ceux qui me connaissent disent souvent +quelle différence il y a avec ton image+", a-t-il ajouté en ironisant sur son image de "réac".

"Peut-être que je me suis enfermé dans une image comme ministre de l'intérieur de raide, sur certains points je suis conservateur, sur d'autres je suis très réformiste", a-t-il insisté.

Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 11:12

    Bah il se ralliera à E. Philippe le nouveau Macron en pire

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