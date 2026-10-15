France : l'inflation a atteint 3,1 % sur un an en septembre, selon l'Insee

( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'inflation a atteint 3,1 % sur un an en septembre en France, selon les résultats définitifs publiés jeudi par l'Insee, un chiffre révisé en hausse de 0,1 point par rapport à l'estimation provisoire publiée fin septembre, et un plus haut depuis janvier 2024.

Sur un mois, le recul de 0,3 % des prix est confirmé en septembre, après une hausse de 0,7 % en août, sous l'effet notamment du reflux saisonnier des prix des services liés au tourisme et aux transports.