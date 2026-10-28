TotalEnergies renforce son partenariat avec Chevron et s'occupe de ses salariés

Le géant français de l'énergie accélère ses investissements dans le golfe du Mexique. La compagnie a annoncé l'acquisition d'une participation de 25% dans 26 permis d'exploration opérés par le groupe américain Chevron au large des États-Unis.

Dans le cadre de cet accord croisé, Chevron récupère une participation opérée de 75% dans deux permis d'exploration détenus par TotalEnergies et adjacents à des zones déjà exploitées en commun.

Les 26 permis acquis, situés entre 150 et 250 kilomètres des côtes, couvrent des prospects ciblés répartis sur 24 blocs dans la zone de Green Canyon et deux blocs dans le secteur de Walker Ridge.

Cette opération s'inscrit dans la continuité du rapprochement stratégique entre les deux majors : en juin 2025, TotalEnergies était déjà entrée à hauteur de 40 permis d'exploration opérés par son partenaire américain. Cet élargissement d'actifs d'exploration vient consolider les positions de production que le groupe français détient déjà dans la région, notamment sur les champs Ballymore (40%), Anchor (37,14%), Jack (25%) et Tahiti (17%).

Des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat et d'actionnariat salarié

L'entreprise a confirmé le versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur à l'échelle mondiale. En France, une avance de 1 000 euros bruts est versée dès octobre aux salariés concernés, avant la fixation du montant définitif lors des négociations obligatoires de décembre. Ce coup de pouce complète l'intéressement et la participation, dont le montant moyen a atteint 10 136 euros en 2026 pour les 15 000 employés du socle social commun.

Le groupe lance également une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés, assortie d'une décote de 20% et d'actions gratuites (jusqu'à dix titres). Déjà actionnaires à plus de 70% dans le monde, les salariés ont perçu environ 700 millions d'euros de dividendes en 2025. Par ailleurs, 13 500 collaborateurs ont reçu des actions de performance cette année.

Sur le front de l'énergie, après une prime mondiale de 200 euros allouée en juin, TotalEnergies généralise à ses 35 400 salariés français une réduction de 8 centimes par litre de carburant via la carte Fleet, cumulable avec les tarifs plafonnés du réseau et les offres réservées aux abonnés électricité et gaz de la compagnie.